Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι μοτοσυκλέτες της Triumph είχαν μια συνεπή παρουσία στην Ελληνική αγορά τα τελευταία 33 χρόνια, με την ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. να έχει κάνει πολλά για την καθιέρωση της Βρετανικής μάρκας. Τώρα η εταιρία ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας με τον κατασκευαστή από τη Μεγάλη Βρετανία με ανακοίνωση στον τύπο, στην οποία αναφέρεται ότι η διακοπή έγινε χωρίς καμία υπαιτιότητα της ΗΛΙΟΦΙΛ.

Ας διαβάσουμε το σχετικό δελτίο τύπου:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TRIUMPH MOTORCYCLES LTD – ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.

Με το παρόν ενημερώνουμε του πελάτες και συνεργάτες μας για την διακοπή συνεργασίας με το Βρετανικό εργοστάσιο στις 30/6/2026, μετά από 33 χρόνια συνεργασίας και μάλιστα χωρίς καμία υπαιτιότητα μας.

Η αρχικά προταθείσα παράταση από το εργοστάσιο έως το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία ομαλή μετάβαση στον νέο αντιπρόσωπο – εισαγωγέα, δεν υλοποιήθηκε, καθόσον καμία από τις αυτονόητες προϋποθέσεις που ζήτησε η εταιρία μας για να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έγινε αποδεκτή.

Η εταιρία μας υπήρξε πάντοτε πελατοκεντρική με γνώμονα την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας, από την αγορά και σε όλη την διάρκεια της κατοχής της μοτοσικλέτας και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει στο εγγύς μέλλον μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα εταιρία αντιπροσώπευσης που θα ανακοινώσει την συνεργασία της με το Βρετανικό εργοστάσιο επίσημα τους επόμενους μήνες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας μας για την εξαιρετικά καλή σχέση που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο και να τους ευχηθούμε ότι καλύτερο για το μέλλον με την αγαπημένη μας μάρκα.

Αναμένεται λοιπόν η ανακοίνωση του νέου αντιπροσώπου, αλλά στο μεσοδιάστημα οι οδηγοί και κάτοχοι των Triumph δεν χρειάζεται να ανησυχούν, αφού η εξυπηρέτησή τους θα συνεχίσει να γίνεται από την ΗΛΙΟΦΙΛ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.