του Νεκτάριου Διατσίδη

φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzophotography.com

Η παρουσίαση των Diavel V4 RS και Multistrada V4 RS έγινε στην pit lane του Μιζάνο από τον CEO της Ducati Claudio Domenicali με τον Pecco Bagnaia να έρχεται πάνω στην Multistrada RS, την οποία παράγγειλε να αγοράσει την Νο63, ενώ ο Marc Marquez ήρθε πάνω στην Diavel RS

Παραγόμενες σε αριθμημένη σειρά, οι Diavel V4 RS και Multistrada V4 RS ενσαρκώνουν το συναίσθημα της Ducati, χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale, τις ξεχωριστές εμφανίσεις, τα αποκλειστικά εξαρτήματα και τα κορυφαία υλικά όπως το τιτάνιο και τα ανθρακονήματα

Η Diavel V4 RS είναι η ταχύτερα επιταχυνόμενη μοτοσυκλέτα παραγωγής της Ducati: 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 2.52 δευτερόλεπτα

Η νέα Multistrada V4 RS επιβεβαιώνει τη θέση της ως η πιο σπορ τουριστική μοτοσυκλέτα που έχει παραχθεί ποτέ, ενισχυμένη πλέον με το σύστημα Ducati Vehicle Observer που αναπτύχθηκε στο MotoGP και ένα ακόμη πιο αποδοτικό πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων

Τα μοντέλα Diavel V4 RS και Multistrada V4 RS έφτασαν στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli, με τους δύο αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo, να ολοκληρώνουν την ιστορία από το βίντεο παρουσίασης, στο οποίο οι Marc Márquez και Pecco Bagnaia συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό απομακρυσμένο παιχνίδι, δημιουργώντας ένα θεαματικό φινάλε που αναδεικνύει την ψυχή και τις επιδόσεις κάθε μοτοσυκλέτας.

Η νέα σειρά RS έχει σχεδιαστεί για όσους ζουν την Ducati ως απόλυτο πάθος και αναγνωρίζουν την τελειότητα με την πρώτη ματιά. Μια μοναδική εμπειρία, αφιερωμένη σε όσους επιθυμούν το καλύτερο και αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις, ελαφριά κατασκευή και στυλ. Μια σειρά με αποστολή να δημιουργήσει μοντέλα που αντιπροσωπεύουν την κορυφή της αγωνιστικής υπεροχής στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, με χαρακτηριστικά αγωνιστικών επιδόσεων και τεχνολογίας, εμπλουτισμένα με ξεχωριστές εμφανίσεις, αποκλειστικά εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας, όπως το τιτάνιο και οι ίνες άνθρακα.

Τα Diavel V4 RS και Multistrada V4 RS είναι μοντέλα αριθμημένης παραγωγής που, χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale και τα αποκλειστικά εξαρτήματα από ανθρακονήματα και τιτάνιο, φέρνουν τον δικό τους κόσμο πιο κοντά σε αυτόν του Superbike.

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale 1,103 cc συνδυάζει ομαλότητα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές με έναν ζωηρό και σπορ χαρακτήρα στις υψηλές, αποτέλεσμα μιας πολύ ευρείας καμπύλης απόδοσης ισχύος που επιτυγχάνεται χάρη στο αποδοτικό σύστημα desmodromic. Ομαλός στις χαμηλές στροφές, ο V4 γίνεται συναρπαστικός κοντά στον κόφτη, συνοδευόμενος από τον χαρακτηριστικό ήχο εξάτμισης της ανάφλεξης Twin Pulse, που κατά την επιτάχυνση γίνεται συναρπαστικός όσο ανεβαίνουν οι στροφές.

Diavel V4 RS: 0 έως 100 σε μόλις 2.52 δευτερόλεπτα

Το όνομα Diavel ήταν πάντα συνώνυμο με εκρηκτική επιτάχυνση. Με τη νέα V4 RS, χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale με αντίστροφα περιστρεφόμενο στρόφαλο, εμπνευσμένο από το MotoGP, η Ducati ωθεί τα όρια ακόμα πιο μακριά.

Η Diavel V4 RS, μακριά και χαμηλή χάρη σε τεχνικές λύσεις που τη φέρνουν πιο κοντά στα dragsters, είναι η Ducati με την καλύτερη επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα. Χάρη σε αυτό και στους 182 ίππους του κινητήρα Desmo V4, σε συνδυασμό με ένα εξελιγμένο και αποδοτικό ηλεκτρονικό πακέτο, ο αναβάτης μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επιδόσεις της. Στα χέρια του Marc Márquez, η Diavel V4 RS απέδειξε ότι μπορεί να επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2.52 δευτερόλεπτα.

Η εμπειρία οδήγησης είναι μοναδική, χάρη στην έντονη και συναρπαστική απόδοση ισχύος και τον αναγνωρίσιμο ήχο του κινητήρα Desmosedici Stradale με ξηρό συμπλέκτη. Η Diavel V4 RS τραβά τα βλέμματα σε χαμηλές ταχύτητες αλλά και ενθουσιάζει στην σπορ οδήγηση, χάρη στις αναρτήσεις Öhlins, το μονόμπρατσο ψαλίδι από αλουμίνιο, το σύστημα φρένων από την Panigale V4 και τις σφυρήλατες ζάντες που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για αυτό το μοντέλο.

Οι τεχνικές και στιλιστικές λεπτομέρειες της εμφάνισης της Diavel V4 RS την καθιστούν αλησμόνητη. Το λογότυπο RS, σχεδιασμένο από το Centro Stile, εμφανίζεται στη βαφή, στο κλειδί χωρίς επαφή, στα γραφικά του πίνακα οργάνων και στο κάλυμμα της πίσω κυλινδροκεφαλής, όπου αναγράφεται και ο αριθμός σειράς του μοντέλου. Η εμπειρία ενισχύεται από το μοναδικό animation κατά την ενεργοποίηση του πίνακα οργάνων.

Ο σχεδιασμός της Diavel V4 RS είναι ολοκαίνουργιος. Κάθε στοιχείο — από τις εισαγωγές αέρα μέχρι την ουρά μονής θέσης, τα φτερά και τα καλύμματα του ρεζερβουάρ, όλα από ανθρακονήματα — συμβάλλει σε μια πιο ξεχωριστή και σπορ εμφάνιση, μειώνοντας το βάρος της μοτοσυκλέτας κατά 3 κιλά χωρίς να αλλοιώνεται η χαρακτηριστική ταυτότητα της Diavel.

Multistrada V4 RS: επιδόσεις πίστας, ψυχή Multistrada

Η πρώτη Multistrada V4 RS γεννήθηκε το 2023 με αποστολή να γίνει η πιο σπορ, πιο προηγμένη και πιο ξεχωριστή Multistrada όλων των εποχών. Αποστολή που επετεύχθη, χάρη στον κινητήρα Desmosedici Stradale, το πλαίσιο που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό σπορ χαρακτήρα και άνεσης και το ηλεκτρονικό πακέτο τελευταίας γενιάς. Αυτή η επιτυχημένη συνταγή οδήγησε την Ducati στη δημιουργία της σημερινής σειράς RS.

Με κινητήρα V4 180 ίππων, με χρονισμό desmodromic, ξηρό συμπλέκτη και τελικό Akrapovič, αναρτήσεις Öhlins Smart EC 2.0 και ολοκαίνουργιες σφυρήλατες ζάντες, η Multistrada V4 RS προσφέρει αξεπέραστες επιδόσεις και αίσθηση οδήγησης, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία που χαρακτηρίζει την οικογένεια Multistrada.

Στη νέα Multistrada V4 RS, κάθε εξάρτημα και κάθε λεπτομέρεια επιλέχθηκε με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία της πιο σπορ και συναρπαστικής τουριστικής μοτοσυκλέτας. Το πακέτο ηλεκτρονικών έχει αναβαθμιστεί με τον αλγόριθμο Ducati Vehicle Observer, βασισμένο στην εμπειρία από το MotoGP, που προσομοιώνει την παρουσία 70 αισθητήρων για πιο ακριβή και ασφαλή ηλεκτρονικό έλεγχο. Το πλαίσιο, με μπροστινό πιρούνι και αμορτισέρ Öhlins με event-based λειτουργία, είναι ακόμα πιο αποδοτικό χάρη σε νέες ρυθμίσεις ανάρτησης, μεγαλύτερο πίσω δίσκο 280 mm και σύστημα φρένων με cornering ABS. Το εξαιρετικά ελαφρύ πίσω υποπλαίσιο από τιτάνιο, μοναδικό στον κόσμο, είναι πλέον σχεδιασμένο να υποστηρίζει και top case.

Η νέα Ducati Multistrada V4 RS συνδυάζει τη χαρακτηριστική γραμμή Multistrada, κομψή και δυναμική, με τη νέα RS εμφάνιση. Διάφορα εξαρτήματα από ανθρακονήματα, όπως το εμπρός φτερό, τα προστατευτικά χεριών, οι θερμικές ασπίδες και το “ράμφος”, μαζί με τις σφυρήλατες ζάντες, την ελαφριά μπαταρία λιθίου και την καρίνα ουράς από πολυμερές υλικο (σχεδιασμένη ειδικά για αυτό το μοντέλο) τοποθετημένη στο υποπλαίσιο από τιτάνιο, συνεισφέρουν σε μείωση βάρους κατά 2 κιλά σε σχέση με την Multistrada Pikes Peak.

Η Ducati Multistrada V4 RS παράγεται σε αριθμημένη σειρά. Η αρίθμηση εμφανίζεται σε μαύρη ανοδιωμένη πλάκα αλουμινίου στον επάνω σφιγκτήρα, με την Ιταλική σημαία. Και εδώ, το ταμπλό καλωσορίζει τον αναβάτη με ένα αποκλειστικό animation κατά την ενεργοποίηση.

Όπως όλα τα μοντέλα της οικογένειας Multistrada, η Ducati προσφέρει και για τη Multistrada V4 RS την αποκλειστική εγγύηση “4Ever Multistrada”, διάρκειας τεσσάρων ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, καλυπτόμενη από το πανευρωπαϊκό δίκτυο της εταιρείας με έδρα την Μπολόνια.

Διαθεσιμότητα σειράς RS

Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις της Multistrada V4 RS θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η Diavel V4 RS θα φτάσει στα καταστήματα τον Δεκέμβριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσει ένας μήνας αργότερα, με διανομή στον υπόλοιπο κόσμο να ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες.

Diavel V4 RS

Χρώματα: Αποκλειστική βαφή “RS”

Κύρια στάνταρ χαρακτηριστικά

Κινητήρας Ducati Desmosedici Stradale 1,103 cc με έλεγχο ανοχών βαλβίδων κάθε 30,000 km*

Φίλτρο αέρα υψηλής διαπερατότητας Sprintfilter P08

Τελικό εξάτμισης από τιτάνιο

Ξηρός συμπλέκτης

Ducati Quick Shift (DQS) 2.0

Μέγιστη ισχύς 182 hp (133.8 kW) στις 11,750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 120 Nm (12.2 kgm, 89 lb-ft) στις 9,500 σ.α.λ.

Μονοκόκ πλαίσιο από αλουμίνιο και μονόμπρατσο ψαλίδι επίσης από αλουμίνιο

Αποκλειστική μονή σέλα, εισαγωγές αέρα και ουρά – με κιτ συνεπιβάτη ως στάνταρ

Μονάδα αδράνειας Bosch (IMU)

Λεπτομέρειες από ανθρακονήματα

Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι Öhlins NIX30 με καλάμια 48 mm

Πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Öhlins STX 46

Σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV

Εμπρός: 120/70 ZR17

Πίσω: 240/45 ZR17

Φρένα Bosch-Brembo ABS 10.3ME με λειτουργία Cornering

Εμπρός δίσκοι διαμέτρου 330 mm με ακτινικές δαγκάνες 4 εμβόλων Brembo Stylema

Πλήρης προβολέας LED με DRL και Ducati Cornering Lights (DCL)

Πίνακας οργάνων TFT 5 ιντσών με έγχρωμη οθόνη και αποκλειστικά γραφικά*

Κλειδί Hands-Free με χαρακτικό “RS” με λέιζερ

3 Χαρτογραφήσεις Ισχύος (High, Medium, Low)

4 Προγράμματα Οδήγησης (Race, Sport, Touring, Wet)

Σύστημα Ελέγχου Ανασηκώματος Τροχού Ducati (DWC)

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Ducati (DTC)

Μπαταρία λιθίου

Εκκίνηση χωρίς κλειδί (Hands-Free Start)

Πλοήγηση με οδηγίες στροφή-προς-στροφή

Θύρα USB

Multistrada V4 RS

Χρώματα: Αποκλειστική βαφή RS

Κύρια στάνταρ χαρακτηριστικά

Κινητήρας Ducati Desmosedici Stradale 1,103 cc με έλεγχο ανοχών βαλβίδων κάθε 30,000 km*

Ξηρός συμπλέκτης

Μονοκόκ πλαίσιο από αλουμίνιο και μονόμπρατσο ψαλίδι επίσης από αλουμίνιο

Πίσω υποπλαίσιο από τιτάνιο*

Λεπτομέρειες από ανθρακονήματα*

Ημι-ενεργητικές αναρτήσεις Öhlins Smart EC 2.0 με λειτουργία event-based και βελτιωμένες στρατηγικές

Νέες σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών Marchesini με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV

Εμπρός: 120/70 ZR17

Πίσω: 190/55 ZR17

Σύστημα φρένων Bosch-Brembo 10.3ME ABS με λειτουργία Cornering και στρατηγική Front-to-Rear

Εμπρός δίσκοι διαμέτρου 330 mm με ακτινικές δαγκάνες Brembo Stylema 4 εμβόλων

Πλήρης προβολέας LED με DRL και νέα Ducati Cornering Lights (DCL)

Πίνακας οργάνων TFT 6.5 ιντσών με έγχρωμη οθόνη και αποκλειστικά γραφικά*

Μονάδα αδράνειας Bosch (IMU)

Ducati Vehicle Observer (DVO)

4 Χαρτογραφήσεις Ισχύος (Full, High, Medium, Low)

5 Προγράμματα Οδήγησης (Race, Sport, Touring, Urban, Wet)

Τεχνολογία ραντάρ εμπρός και πίσω (Adaptive Cruise Control και Blind Spot Detection)

Σύστημα Ελέγχου Ανασηκώματος Τροχού Ducati (DWC) με DVO

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Ducati (DTC)

Έλεγχος Πέδησης Κινητήρα (EBC)

Εκκίνηση χωρίς κλειδί (Hands-Free Start)

Ducati Connect με εφαρμογές τηλεφώνου, μουσικής και πλοήγησης

Ducati Quick Shift (DQS) 2.0

Vehicle Hold Control (VHC)

Ducati Brake Light (DBL) EVO

* Μοναδικά στοιχεία της έκδοσης RS

Ένα βίντεο με τις δύο μοτοσυκλέτες, με πρωταγωνιστές τους δύο επίσημους αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo MotoGP, είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Ducati στο YouTube: