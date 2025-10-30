του Δημήτρη Διατσίδη

Η κατάσταση του αναβάτη της Moto3 Noah Dettwiler έχει βελτιωθεί από κρίσιμη σε σταθερή, μετά το ατύχημά του με τον Jose Antonio Rueda στον γύρο αναγνώρισης του Grand Prix Μαλαισίας, σύμφωνα με την ομάδα CIP Moto, στην πιο θετική ενημέρωση μέχρι στιγμής για την κατάσταση του 20χρονου.

Η μοτοσυκλέτα KTM του Dettwiler παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον γύρο αναγνώρισης του Αγώνα στην Sepang την Κυριακή και ενώ προσπαθούσε να κινηθεί προς την άκρη της πίστας, συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα KTM Ajo του Rueda, ο οποίος ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Και οι δύο αναβάτες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και χρειάστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, έπειτα από σημαντική καθυστέρηση, η οποία δικαιολογήθηκε από τον επικεφαλής γιατρό, καθώς χρειαζόταν σταθεροποίηση της κατάστασης πριν μετακινηθούν με το ελικόπτερο. Η κατάσταση του Dettwiler αρχικά είχε αναφερθεί από την ομάδα του ως κρίσιμη, καθώς υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες είχαν και επιπλοκές. Ωστόσο, την Τετάρτη το πρωί, η σοβαρότητα της κατάστασής του υποβαθμίστηκε – δεν θεωρείται πλέον κρίσιμη, αν και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του Noah Dettwiler είναι πλέον σταθερή και όχι κρίσιμη», ανέφερε η ομάδα CIP Moto. «Θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή σας υποστήριξη και την καλοσύνη σας».

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, η ομάδα Ajo του Rueda επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πρωταθλητής της Moto3 αναρρώνει και σύντομα θα μεταφερθεί πίσω στην Ισπανία για περαιτέρω θεραπεία.

Μετά το ατύχημα, ο Rueda διαγνώστηκε με σοβαρή διάσειση, εκτεταμένους μώλωπες σε όλο το σώμα και κάταγμα στο χέρι, αλλά πλέον έχει αρχίσει να αναρρώνει.

«Μετά την επανάληψη όλων των εξετάσεων που έγιναν την περασμένη Κυριακή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κατάσταση του Ισπανού αναβάτη συνεχίζει να βελτιώνεται», ανέφερε η ομάδα του Ajo την Τετάρτη.

«Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα θετικά νέα για να ευχηθούμε στον Jose Antonio χρόνια πολλά – (ο Rueda έκλεισε τα 19). Ελπίζουμε να το γιορτάσουμε σύντομα.

Τη Δευτέρα, ο αναβάτης της Red Bull KTM Ajo μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για να συνεχίσει την ανάρρωσή του και για στενότερη παρακολούθηση των μωλώπων στους πνεύμονές του, οι οποίοι αναρρώνουν καλά. Ως αποτέλεσμα, οι γιατροί θεωρούν πιθανό να επιστρέψει στην Ισπανία την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι στην Βαρκελώνη τις επόμενες ημέρες.

«Από την άλλη, ολόκληρη η ομάδα Red Bull KTM Ajo θα ήθελε να στείλει όλη της τη δύναμη στον Noah Dettwiler, καθώς και στην οικογένεια και στους φίλους του, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα».

Επιτέλους λοιπόν μετά από τρεις μέρες αγωνίας – ειδικά για τον Ελβετό οδηγό – τα νέα είναι καλά και διέφυγε τον κίνδυνο της απώλειας της ζωής του. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμό έχει πάντα και περισσότερο από όλα τα αθλήματα, τον κίνδυνο της ζωής για τους αγωνιζόμενους…