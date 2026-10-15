του Δημήτρη Διατσίδη

Με μία ακόμη δυναμική εμφάνιση, μία τρίτη θέση στο βάθρο και εξαιρετικό αγωνιστικό ρυθμό, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (DINOS31) ολοκλήρωσε την πρώτη του χρονιά στο Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV Yamaha R7 Cup 2026, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί απέναντι σε έμπειρους Ιταλούς αναβάτες.

Δυναμική παρουσία από τις Κατατακτήριες Δοκιμές

Στην πίστα της Vallelunga πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγωνιστικός γύρος του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV Yamaha R7 Cup 2026, με τον νεαρό Έλληνα αναβάτη Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο – DINOS31 να ολοκληρώνει τη φετινή του αγωνιστική προσπάθεια με μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ταχύτητα, το ταλέντο και τη συνεχή εξέλιξή του.

Από τις πρώτες κιόλας περιόδους δοκιμών, ο Κωνσταντίνος έδειξε ότι είχε έρθει στη Vallelunga αποφασισμένος να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών (Q2) εξασφάλισε την 3η θέση στο σχηματισμό εκκίνησης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις δυνατότητές του ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της χρονιάς.

Σάββατο: Μάχες και τρίτη θέση στο βάθρο!

Ο πρώτος αγώνας του Σαββάτου επιφύλασσε έντονο συναγωνισμό και δυνατές μάχες. Ο DINOS31 διατήρησε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό, διαχειρίστηκε με ωριμότητα την πίεση και πάλεψε με αποφασιστικότητα για μία θέση στο βάθρο.

Η προσπάθειά του ανταμείφθηκε με την κατάκτηση της 3ης θέσης, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αγωνιστική του πορεία.

Μία επίδοση με ιδιαίτερη αξία, καθώς ήρθε σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα ενιαίου τύπου, απέναντι σε αναβάτες με μεγαλύτερη εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κυριακή: Έκτη θέση και δεύτερος ταχύτερος γύρος του αγώνα!

Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο έντονων μαχών, διεκδικώντας θέσεις μεταξύ της 4ης και της 6ης.

Έπειτα από συνεχείς εναλλαγές και μάχες μέσα στην πίστα, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 6η θέση, με το τελικό αποτέλεσμα να μην αποτυπώνει πλήρως την ταχύτητα που είχε στη διάθεσή του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η επίδοσή του στον ταχύτερο προσωπικό του γύρο, καθώς σημείωσε το δεύτερο καλύτερο χρόνο ολόκληρου του αγώνα, μόλις 0,200 δευτερόλεπτα πίσω από τον ταχύτερο γύρο.

Μία διαφορά μόλις δύο δεκάτων του δευτερολέπτου, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο 17χρονος Έλληνας αναβάτης διαθέτει την ταχύτητα για να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της κατηγορίας.

Μόλις 17 ετών, στην πρώτη του χρονιά στο CIV Yamaha R7 Cup

Η ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν του 2026 αφήνει ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα για τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο.

Στην ηλικία των 17 ετών και στην πρώτη του συμμετοχή στο συγκεκριμένο Ιταλικό Πρωτάθλημα, κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε αναβάτες που αγωνίζονται στο θεσμό για δεύτερη ή και τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η ιστορική νίκη του στην πίστα του Mugello, οι παρουσίες του στις πρώτες θέσεις, η ταχύτητα που επέδειξε σε διαφορετικές πίστες και η συνεχής αγωνιστική του βελτίωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία μιας χρονιάς με ουσιαστική πρόοδο.

Η διαδρομή, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Πτώσεις, μηχανικά προβλήματα, απρόβλεπτες δυσκολίες και αγωνιστικές αναποδιές δοκίμασαν τις αντοχές του ίδιου και της ομάδας του.

Παρά τις αντιξοότητες, ο DINOS31 δεν έχασε την πίστη στις δυνατότητές του και συνέχισε να δουλεύει με επιμονή και προσήλωση στους στόχους του.

Το σημαντικότερο στοιχείο της φετινής χρονιάς δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά το γεγονός ότι ένας 17χρονος Έλληνας αναβάτης, από την πρώτη κιόλας σεζόν του, απέδειξε ότι μπορεί να διεκδικεί νίκες και βάθρα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό περιβάλλον.

Πρωταθλήτρια η Rosso e Nero – Ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον DINOS31

Η ολοκλήρωση της χρονιάς συνοδεύτηκε από μία ακόμη σημαντική επιτυχία, καθώς η Ιταλική ομάδα Rosso e Nero κατέκτησε το Πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον νεαρό Έλληνα αναβάτη, επισημαίνοντας τόσο την αγωνιστική του εξέλιξη όσο και τη σπάνια ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις κάθε πίστας.

Η δήλωση της ομάδας Rosso e Nero:

«Είναι τιμή μας που είχαμε τον Κωνσταντίνο στην ομάδα μας. Η απόφαση να συνεργαστούμε μαζί του αποδείχθηκε απόλυτα σωστή.

Πρόκειται για έναν αναβάτη που εξελίσσεται από session σε session. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να αποκτά άμεσα πλήρη αντίληψη της εκάστοτε πίστας, να κατανοεί τις ιδιαιτερότητές της και να προσαρμόζει την οδήγησή του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν συναντά κανείς συχνά, ιδιαίτερα σε έναν αναβάτη τόσο νεαρής ηλικίας.

Γνωρίζουμε ότι το επόμενο αγωνιστικό του βήμα θα το επιλέξει με το σωστό τρόπο και είμαστε βέβαιοι ότι τον περιμένει μία επιτυχημένη πορεία, όποια κατεύθυνση κι αν αποφασίσει να ακολουθήσει».

DINOS31: «Ένας τελευταίος χορός…»

Με την ολοκλήρωση του τελευταίου αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος έκανε τον δικό του απολογισμό για μία χρονιά γεμάτη έντονες συγκινήσεις, επιτυχίες και προκλήσεις.

DINOS31 – Υamaha R7

«Ένας τελευταίος χορός… Αυτή η σεζόν τα είχε πραγματικά όλα. Μεγάλες επιτυχίες, δύσκολες στιγμές, μία ιστορική νίκη στο Mugello, πτώσεις, αναποδιές, μηχανικά προβλήματα και στιγμές που χρειάστηκε να παλέψουμε πιο σκληρά από ποτέ, μόνο και μόνο για να παραμείνουμε στη μάχη.

Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Δεν σταμάτησα ούτε στιγμή να πιστεύω στην ταχύτητά μου, στην ομάδα μου και στον εαυτό μου.

Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλη τη χρονιά, τόσο με την ομάδα μου όσο και με τον μηχανικό μου, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι σε κάθε αγώνα.

Ο στόχος μας στην Vallelunga ήταν απλός: να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να παλέψω μέχρι τον τελευταίο γύρο και να ολοκληρώσω αυτή τη σεζόν με τον τρόπο που ξέραμε ότι μπορούσαμε.

Κοιτάζοντας πίσω, είμαι πραγματικά περήφανος για όσα ζήσαμε, για τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε και για τη διαδρομή που διανύσαμε μαζί.

Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πρώτα απ’ όλα, στον μηχανικό μου, Χρήστο Φράγκο, που βρίσκεται δίπλα μου εδώ και πέντε αγωνιστικά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την προσπάθειά μου από την αρχή, έχουμε περάσει μαζί πολλές δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές και η συμβολή του στην εξέλιξή μου είναι τεράστια.

Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που με στηρίζει αδιάκοπα, στην ομάδα μου για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της, αλλά και σε όλους τους χορηγούς μου, που πίστεψαν σε εμένα και στήριξαν την προσπάθειά μου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτούς».

Το επόμενο βήμα; «Το θετικό στη ζωή είναι να έχεις επιλογές!»

Με τη φετινή σεζόν να ολοκληρώνεται, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο επόμενο αγωνιστικό βήμα του νεαρού Έλληνα αναβάτη.

Οι εμφανίσεις του στο CIV Yamaha R7 Cup, η νίκη στο Mugello, τα βάθρα και η αγωνιστική του εξέλιξη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχεια της πορείας του.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του και το πού θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά, ο Κωνσταντίνος επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, δίνοντας μία σύντομη αλλά χαρακτηριστική απάντηση:

«Το θετικό στη ζωή είναι να έχεις επιλογές. Και ευτυχώς για εμένα, φέτος έχω αρκετές!»

Μία δήλωση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αγωνιστικών προκλήσεων, χωρίς προς το παρόν να αποκαλύπτει την επόμενη κίνησή του.

Το τέλος μιας σεζόν, η αρχή μιας νέας πρόκλησης

Το 2026 ολοκληρώθηκε για τον DINOS31 με σημαντικές εμπειρίες, μία ιστορική νίκη, παρουσίες στο βάθρο και, κυρίως, με την απόδειξη ότι η ηλικία και η περιορισμένη εμπειρία σε έναν θεσμό δεν αποτελούν απαραίτητα εμπόδιο για έναν αναβάτη που διαθέτει ταχύτητα, αφοσίωση και διάθεση για συνεχή βελτίωση.

Ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, στα 17 του χρόνια, κατάφερε να αφήσει το δικό του αγωνιστικό αποτύπωμα στις Ιταλικές πίστες, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε έμπειρους και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς αναβάτες.

Η καρό σημαία στην Vallelunga σηματοδότησε το τέλος της πρώτης του χρονιάς στο CIV Yamaha R7 Cup. Όχι όμως και το τέλος των φιλοδοξιών του.

Για τον DINOS31, το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.

Την προσπάθεια υποστήριξαν:

Motodynamics

Yamaha Racing Hellas

Serres Racing Circuit

Motodirect

DNA High Performance Filters

Intamoto Pirelli

Papastavrou Shops

PMS Hellas

Tassoulis Extra Products

Superfast Ferries

AMOTOE

CULTIVOS KYPSELIS

ΛΑΜΣ

TecnomotoPerformance

Delegate

Yamaha Spiliotis

Motoholics

Mylo Pastry

Sart Aero

Raider graphics

Pissaridis Graphics

Christos Georgiades