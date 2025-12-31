του Δημήτρη Διατσίδη

Οι Βραζιλιάνοι είχαν και στο παρελθόν οδηγούς υψηλού επιπέδου, όπως ο Alex Barros, όμως o Diogo Moreira είναι αυτός που έβραψε ιστορία ως ο πρώτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής της χώρας του, σε κατηγορία αγώνων Ταχύτητας, την Moto 2. O Francky Morbidelli που ήταν Πρωταθλητής στην ίδια κατηγορία το 2017 είναι Βραζιλιάνος από την πλευρά της μητέρας του, αλλά αγωνίζεται ως Ιταλός, αφού άλλωστε γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιταλία.

Με ένα απίστευτο δεύτερο μισό της σεζόν λοιπόν, ο Diogo Moreira κατάφερε να ανατρέψει μια διαφορά 60 βαθμών από τον Manuel Gonzalez και να κατακτήσει το Πρωτάθλημα της Moto2 για το 2025.

Ο Diogo Moreira γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 2004 στο São Paulo της Βραζιλίας και αφού ξεκίνησε την καριέρα του στα Πρωταθλήματα Motocross της χώρας του, μετακόμισε το 2017 στην Ισπανία, για να προωθήσει την καριέρα του.

Πλέον, για κάθε αναβάτη που θέλει να φτάσει στο Παγκόσμιο επίπεδο, είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε Πρωταθλήματα στην Ισπανία ή στην Ιταλία, όπου το επίπεδο είναι υψηλότερο και όπου εμπλέκονται παράγοντες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που μπορούν να δουν και να “ανεβάσουν” έναν αναβάτη.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Moreira, o οποίος το 2018 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο CEV Moto4 και προωθήθηκε στο European Talent Cup την επόμενη χρονιά.

Με μια νίκη στην Jerez και άλλα δύο βάθρα έφτασε μέχρι την έκτη θέση και το 2020 προχώρησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CEV Moto3 Junior.

Δύο χρόνια εκεί (μαζί με μια χρονιά στο Red Bull Rookies Cup) δεν έφεραν τα αποτελέσματα που θα περίμενε κανείς από έναν μελλοντικό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, καθώς ο Moreira πήρε συνολικά πέντε βάθρα, χωρίς να κατακτήσει καμία νίκη.

Παρόλα αυτά, ο Βραζιλιάνος συνέχισε και με την ομάδα της MT Helmets έκανε το ντεμπούτο του στην Moto3 το 2021. Η πρώτη χρονιά μπορεί να μην έφερε βάθρα, όμως έδειξε μια σταθερότητα που δεν βλέπουμε συχνά σε rookies, με τον Moreira να έχει αρκετούς τερματισμούς στην πρώτη επτάδα και τελικά να φτάνει στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Η χρονιά του 2022 ξεκίνησε καλύτερα, καθώς οι δύο πρώτοι αγώνες σε Πορτογαλία και Αργεντινή τον έφεραν στο βάθρο, ενώ στη μέση της χρονιάς ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην ομάδα της Italtrans στην Moto2, παίρνοντας την θέση του Joe Roberts.

Πολλοί κατέκριναν την μεταγραφή εκείνη την περίοδο, θεωρώντας ότι ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν είχε δείξει τα απαραίτητα δείγματα που θα του επέτρεπαν μια επιτυχημένη πορεία στην Moto2, μια κατηγορία που συχνά έχει “εξαφανίσει” μέχρι και Παγκόσμιους Πρωταθλητές της μικρής κατηγορίας.

Ο Moreira δεν πτοήθηκε, ενώ λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής ήρθε η πρώτη νίκη της καριέρας του στην Moto3, στο Grand Prix της Ινδονησίας.

Η πρώτη χρονιά στην Moto2 ήταν μια χρονιά εκμάθησης, όπου και πάλι από τη μέση της χρονιάς και μετά ήρθαν κάποια σταθερά καλά αποτελέσματα, καθώς και το πρώτο βάθρο, στον τελευταίο αγώνα, στο Solidariy Grand Prix της Βαρκελώνης.

Το 2025 ξεκίνησε γεμάτο καλούς οιωνούς για τον Moreira, ο οποίος έκανε τεράστια βήματα στην απόδοσή του και πάλευε από την αρχή για το βάθρο. Το Silverstone και η Αραγονία ήταν οι πρώτες του επιτυχίες – με δύο δεύτερες θέσεις – ενώ στο Assen της Ολλανδίας έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που κατακτά νίκη στην Moto2.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Manuel Gonzalez προηγούταν στη βαθμολογία και μετά το Grand Prix της Τσεχίας η διαφορά τους ήταν στου 60 βαθμούς. Από εκεί και πέρα όμως όλα άλλαξαν. Η Αυστρία έφερε άλλη μια νίκη, ενώ στα τελευταία Grand Prix της σεζόν ο Moreira ήταν σταθερά ταχύτατος, ενώ ο Gonzalez έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Άλλες δύο νίκες (σε Ινδονησία και Πορτογαλία), όπως και δύο τρίτες θέσεις (σε Ιαπωνία και Αυστραλία) έφεραν τον Moreira στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με προβάδισμα 24 βαθμών. Εκεί πήρε την δέκατη θέση και – σε συνδυασμό με τα προβλήματα ελαστικών που αντιμετώπισε ο Gonzalez, ο οποίος όμως δεν φαινόταν να έχει το ρυθμό για τη νίκη – στέφθηκε ο πρώτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής από την Βραζιλία στην ιστορία του Πρωταθλήματος.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινωθεί η μεταγραφή του στη μεγάλη κατηγορία, στην LCR Honda, παίρνοντας την θέση του Somkiat Chantra.

Τώρα ο Diogo Moreira θα γίνει ο πρώτος Βραζιλιάνος που θα αγωνιστεί στα MotoGP μετά τον Alex Barros και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα καταφέρει να προσαρμοστεί στην πολύ διαφορετική μοτοσυκλέτα που θα συναντήσει εκεί. Κάποιοι στο #motogpworldpaddock πιστεύουν ότι ο Βραζιλιάνος μπορεί ςνα αποτελέσει την έκπληξη του 2026, στη μάχη για τον Τίτλο του Rookie of The Year, στην οποία θα πρέπει να αντμετωπίσει τον Toprak Razgatlioglu!