Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου, στην πίστα του Pleven στη Βουλγαρία, διεξήχθησαν ο 5ος και ο 6ος γύρος του BMU Βαλκανικού Πρωταθλήματος, που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της FIM Europe. Ο 13χρονος Έλληνας αναβάτης Αντώνης Βεντούρας, στην κατηγορία CFMOTO 300, κατέγραψε δύο συνεχόμενες νίκες σηκώνοντας ξανά την Ελληνική σημαία ψηλά!

Ξεκινώντας από την Pole Position στον 5ο γύρο, ο Βεντούρας τερμάτισε με προβάδισμα 7 δευτερολέπτων. Στον 6ο γύρο, σε βρόχινες συνθήκες, κατάφερε να επανέλθει στην πρωτοπορία μετά από διπλή προσπέραση και να διατηρηθεί μπροστά παρά την έντονη πίεση του συναθλητή του Κωνσταντίνου Καπούνταλη.

Αντώνης Βεντούρας – Οδηγός CFMoto 300

«Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο με μία άνετη νίκη το Σάββατο και με έναν όμορφο αγωνιστικό ανταγωνισμό την Κυριακή. Κοιτάμε πλέον μπροστά, στον τελευταίο γύρο του Οκτωβρίου, με αποκλειστικό στόχο το Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ την ομάδα μου ARP Racing Academy και τους υποστηρικτές που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μου.»

Μεταξύ αυτών: @kukosthesummerbar @carorder.gr @kalamaki.gonia @cafenacional_athens @7th_sensetattoo @kgavalascars @g.passembly @papastavrou_shops @greekfightingchampionship @rider.graphics @saintbarber2018 @elastikaparadisis @mouratisgp @garbes_delivery_services @epic_fight_club_ @mpratakos_cfmoto @lemathmoto @coralhotelathens @almira_shipyard @epiplasilas.gr @pita_status @sports_academy88.

Στη βαθμολογία του BMU, παρά το ότι λόγω του τραυματισμού του στο ξεκίνημα της χρονιάς έχασε αγώνες, είναι στη δεύτερη θέση, μόλις 8 βαθμούς από τον πρώτο, οπότε με δύο νίκες στον Αγώνα των Σερρών μπορεί να αναδειχτεί Πρωταθλητής.

Ο αναβάτης παραμένει ενεργός και στα social media, όπου οι φίλοι του μπορούν να τον ακολουθούν και να παρακολουθούν από κοντά την πορεία του.