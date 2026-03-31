του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Valentin Debise (ZXMOTO Factory Evan Bros Racing) πέτυχε διπλή νίκη με την ZXMOTO 820RR στον Πορτογαλικό Γύρο, έπειτα από έναν συναρπαστικό τελευταίο γύρο στην κατηγορία Supersport. Μια μάχη πέντε αναβατών για τις θέσεις του βάθρου κρίθηκε υπέρ του Debise με διαφορά μόλις επτά δεκάτων του δευτερολέπτου.

Ο Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) κατέκτησε την 3η θέση μετά από μάχη σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα με τον Roberto Garcia. Ο αναβάτης της GMT94 Yamaha συνέχισε να κυνηγά το πρώτο του βάθρο στην κατηγορία WorldSSP, αλλά τελικά τερμάτισε 5ος, πίσω από τον συναθλητή του Lucas Mahias. Απογοητευτικό αποτέλεσμα για τον Mahias, ο οποίος βρισκόταν στις θέσεις του βάθρου μέχρι τον τελευταίο γύρο.

Μετά την πτώση του στο Αγώνα 1, ο Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) ξεκίνησε από την τέταρτη σειρά και, παρότι ανέβηκε γρήγορα στον πρώτο γύρο, δυσκολεύτηκε στη συνέχεια και τερμάτισε 8ος.

Σημαντικά σημεία Πρωταθλήματος

Ο Masia προηγείται στη βαθμολογία με 6 βαθμούς διαφορά από τον Arenas, ενώ οι πρώτοι βαθμοί της σεζόν τον ανεβάζουν στην 3η θέση της κατάταξης. Η Ducati προηγείται στη βαθμολογία κατασκευαστών της WorldSSP με 11 βαθμούς από την Yamaha, ενώ η Κινεζική ZXMoto βρίσκεται πλέον στην 3η θέση. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Κινέζοι είναι πλέον σε υψηλό επίπεδο κατασκευής, που επιτρέπει στους οδηγούς να παίρνουν νίκες!



Δηλώσεις

1ος – Valentin Debise (ZXMOTO Factory Evan Bros Racing)

«Περίμενα έναν δύσκολο αγώνα γιατί ο άνεμος άλλαζε συνεχώς. Σε κάποιους γύρους δεν υπήρχε καθόλου, αλλά μετά δυνάμωνε ξανά. Στην εκκίνηση δεν υπήρχε άνεμος, οπότε ήξερα ότι έπρεπε να περάσω μπροστά και να πιέσω για να ξεφύγω. Ήταν καλός αγώνας, αλλά πιο δύσκολος απ’ όσο περίμενα γιατί όλοι βελτιώθηκαν. Στον τελευταίο γύρο κατάφερα να ανοίξω διαφορά περίπου ενός δευτερολέπτου. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη – είναι η πρώτη μου εδώ και είμαι περήφανος για την ομάδα».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Valentin Debise (ZXMOTO Factory Evan Bros Racing)

2. Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) +0.720s

3. Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) +1.487s

4. Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) +1.508s

5. Roberto García (GMT94 Yamaha) +1.547s

6. Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) +6.486s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Jaume Masia – 71 βαθμοί Albert Arenas – 65 Valentin Debise – 50 Philipp Oettl – 45 Roberto García – 41 Lucas Mahias – 37

WorldSPB: Κυριαρχία της Kawasaki – Νίκη για τον Veneman

Ο Loris Veneman (MTM Kawasaki), ξεκινώντας από την pole position, κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία Sportbike. Ο 19χρονος Ολλανδός οδήγησε μπροστά για πέντε γύρους και κέρδισε με διαφορά μόλις 0.060 δευτερολέπτων από τον David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI).

Ο νικητής του Αγώνα 1, Antonio Torres (Team ProDina Kawasaki XCI), τερμάτισε 3ος, λιγότερο από ένα δέκατο πίσω από τη νίκη, κρατώντας πίσω του τον Xavi Artigas (MTM Kawasaki).

Με 7 κατασκευαστές στο grid, ήταν ενθαρρυντικό για τη νέα κατηγορία να υπάρχουν πέντε διαφορετικοί κατασκευαστές μέσα στην πρώτη οκτάδα.

Η πρώτη δεκάδα των αναβατών έδωσε μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα, με λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο να τους χωρίζει στον τερματισμό των 11 γύρων.

Σημαντικά σημεία Πρωταθλήματος

Ο Torres προηγείται του συναθλητή του Salvador κατά έναν βαθμό μετά το πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Η Kawasaki κυριαρχεί στην βαθμολογία κατασκευαστών, με προβάδισμα 24 βαθμών.



Δηλώσεις

1ος – Loris Veneman (MTM Kawasaki)

«Ο 2ος Αγώνας ήταν απίστευτος. Ένιωθα πολύ άνετα και γρήγορος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και μπόρεσα να προηγηθώ για το μεγαλύτερο μέρος του. Το πλάνο ήταν να ξεφύγουμε με μια μικρή ομάδα, αν και κάποιοι αναβάτες επέστρεψαν στο τέλος. Δεν άλλαξα προσέγγιση και επικεντρώθηκα στον ρυθμό μου. Ανυπομονώ για το Assen – είναι ακόμα πιο απολαυστική πίστα για την Sportbike και ταιριάζει πολύ στη μοτοσυκλέτα».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Loris Veneman (MTM Kawasaki)

2. David Salvador (Team ProDina XCI) +0.060s

3. Antonio Torres (Team ProDina XCI) +0.094s

4. Xavi Artigas (MTM Kawasaki) +0.140s

5. Elia Bartolini (CM Triumph Factory Racing) +0.182s

6. Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing)

Βαθμολογία Πρωταθλήματος