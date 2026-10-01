Με δύο νίκες στον καθοριστικό αγωνιστικό γύρο της χρονιάς και δύο Τίτλους ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2026 ο 16χρονος Κωνσταντίνος Καπούνταλης (@konstantinos_kapoudalis_77), κατακτώντας την κατηγορία Junior Sportbike στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria και R7 Cup στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU.

Το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της σεζόν πραγματοποιήθηκε στην πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας, όπου ο νεαρός Έλληνας αναβάτης αγωνίστηκε με την Yamaha R7, διεκδικώντας δύο Πρωταθλήματα και γνωρίζοντας ότι όλα θα κρίνονταν στους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε την Πέμπτη με τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Έχοντας ήδη αγωνιστεί στην A1 Motor Park, ο Καπούνταλης γνώριζε την πίστα και από τους πρώτους γύρους είχε πολύ καλό ρυθμό, ξεκινώντας την προετοιμασία του για το καθοριστικό αγωνιστικό διήμερο.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το πρώτο σκέλος των Κατατακτήριων Δοκιμών, όπου κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τον χρόνο του, κατεβαίνοντας στο 1:48. Η επίδοση αυτή του χάρισε την Pole Position στην κατηγορία του, ενώ παράλληλα σημείωσε τον 4ο ταχύτερο χρόνο στη γενική κατάταξη.

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτηρίων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε βρεγμένη πίστα. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν σε κανέναν οδηγό να βελτιώσει τον χρόνο του και έτσι οι επιδόσεις της Παρασκευής καθόρισαν τη σειρά εκκίνησης.

Στον αγώνα του Σαββάτου, ο Καπούνταλης πήρε από την αρχή την πρώτη θέση στην κατηγορία του και παρέμεινε επικεφαλής σε όλη τη διάρκειά του. Κρατώντας περίπου ένα δευτερόλεπτο διαφορά από τον δεύτερο οδηγό, έφτασε στον τελευταίο γύρο έχοντας τον έλεγχο της μάχης για τη νίκη.

Στον τελευταίο γύρο, ο δεύτερος οδηγός επιχείρησε να μειώσει τη διαφορά, όμως είχε πτώση, με τον Καπούνταλη να περνά την καρό σημαία στην 1η θέση της κατηγορίας του, έχοντας πλέον σημαντική διαφορά από τον αναβάτη που ακολουθούσε.

Ο αγώνας της Κυριακής, στον οποίο κρίνονταν και οι δύο Τίτλοι, πραγματοποιήθηκε σε βρεγμένη πίστα και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Ο Καπούνταλης πέρασε την καρό σημαία 1ος στην κατηγορία του, με διαφορά ενός ολόκληρου λεπτού από τον δεύτερο οδηγό, ενώ παράλληλα κατέκτησε τη 2η θέση στη γενική κατάταξη του αγώνα.

Με τη δεύτερη νίκη του μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο, ο Καπούνταλης εξασφάλισε και τους δύο Τίτλους που διεκδικούσε.

Ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης ολοκλήρωσε έτσι την πρώτη του σεζόν στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria ως Πρωταθλητής της κατηγορίας Junior Sportbike, κατακτώντας παράλληλα και τον Τίτλο του Πρωταθλητή R7 Cup στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών και έχοντας κατακτήσει δύο Τίτλους στην πρώτη του χρονιά στο Alpe Adria, ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης ολοκληρώνει το 2026 ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους νέους Έλληνες αναβάτες, με το πρώτο κεφάλαιο της πορείας του στο διεθνές πρωτάθλημα να έχει μόλις γραφτεί.

Κωνσταντίνος Καπούνταλης – Yamaha R7

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για την κατάκτηση και των δύο Tίτλων και για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν. Ήταν ένα πολύ σημαντικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για εμένα, καθώς όλα κρίνονταν στους τελευταίους αγώνες.

Το να ολοκληρώνω την πρώτη μου αγωνιστική χρονιά με δύο νίκες και δύο Πρωταθλήματα σημαίνει πολλά για εμένα. Πίσω από αυτά τα αποτελέσματα υπάρχει η προσπάθεια μιας ολόκληρης σεζόν και πολλοί άνθρωποι που με βοήθησαν και ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου, την ομάδα μου, τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο, όλους τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν και φυσικά όλους τους χορηγούς μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.»

Το 2027, ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης θα συνεχίσει την παρουσία του στο Διεθνές Πρωτάθλημα Alpe Adria, αγωνιζόμενος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία Junior Sportbike.

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