του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 16χρονος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος – DINOS31 φέρνει στην Ελλάδα δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, μετά τον τελευταίο Αγώνα του Alpe Adria International Championship!

Η Ελλάδα πανηγυρίζει μία σπουδαία διπλή επιτυχία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς ο Πρωταθλητής Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, γνωστός με το αγωνιστικό όνομα DINOS31, κατέκτησε δύο Ευρωπαϊκούς Τίτλους στο Yamaha R7 Cup και στην κατηγορία Sportbike, οδηγώντας μια Yamaha R7.

Η φετινή αγωνιστική αυλαία άνοιξε στην Κροατία, στην ιστορική πίστα Grobnik της Ριέκα, και συνεχίστηκε στην Ουγγαρία με το Panonia Ring, στην Τσεχία με το θρυλικό Brno, εκ νέου στην Κροατία (Grobnik), ενώ το μεγάλο φινάλε δόθηκε στην Σλοβακία, στο απαιτητικό Slovakia Ring Circuit.

Από τον πρώτο κιόλας αγώνα, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος – DINOS31 έδειξε την αποφασιστικότητά του να κυριαρχήσει. Με τη σωστή στρατηγική της ομάδας του ARP Racing και την τεχνική καθοδήγηση του αρχιμηχανικού του Χρήστου Φράγκου, ολοκλήρωσε το Yamaha R7 Cup αήττητος, κατακτώντας τον Τίτλο με απόλυτη υπεροχή.

Η πορεία του DINOS31 στο Yamaha R7 Cup ήταν εντυπωσιακή και αψεγάδιαστη:

· Σε 10/10 αγώνες κατέκτησε την pole position.

· Σε 10/10 αγώνες ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

· Στα 2 sprint races κατέκτησε επίσης την 1η θέση και στα δύο.

· Συγκέντρωσε το απόλυτο, 300 βαθμούς, έναντι 210.5 του δεύτερου.

Η πορεία του στην Sportbike, με την Yamaha R7, ήταν εξίσου εντυπωσιακή:

· Σε 6 από τους 10 αγώνες εκκίνησε από την pole position.

· Σε 10 αγώνες κατέκτησε 5 νίκες, 4 δεύτερες θέσεις και 1 τρίτη θέση.

· Στα 2 sprint races κατέκτησε μία 2η θέση και μία 1η θέση.

· Συγκέντρωσε 268.5 βαθμούς, έναντι 211.0 του δεύτερου.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η κατάκτηση του τίτλου στη νέα κατηγορία αγώνων Sportbike, καθώς ο νεαρός Έλληνας αναμετρήθηκε με σαφώς ισχυρότερες μοτοσυκλέτες, δίνοντας θεαματικές μάχες που εντυπωσίασαν θεατές και ειδικούς.

Η ομάδα ARP Racing δήλωσε με υπερηφάνεια:

«Η φετινή εικόνα είναι αποτέλεσμα σωστών αποφάσεων και αγωνιστικής εμπειρίας τόσο της ομάδας όσο και του οδηγού μας. Κλείσαμε το φετινό πρωτάθλημα με άριστο αποτέλεσμα και προχωράμε στην επόμενη πρόκληση».

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (DINOS31) – Οδηγός Yamaha R7

«Τα καταφέραμε! Κανένα αποτέλεσμα δεν έρχεται μόνο από έναν άνθρωπο. Έχω δίπλα μου την ομάδα μου ARP Racing, τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο και τον αρχιμηχανικό μου, Χρήστο Φράγκο και με σκληρή δουλειά κατακτήσαμε και το Yamaha R7 Cup και τα Sportbike. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου που πίστεψαν σε εμένα, τους ανθρώπους του Τύπου που με στήριξαν, αλλά και πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου».

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση

Σημαντικό νέο και αποτέλεσμα της επιτυχίας του DINOS31, αποτελεί η επιλογή του Έλληνα Πρωταθλητή να αγωνιστεί στο Πανευρωπαϊκό Yamaha Super Finale R7 Cup, που θα διεξαχθεί στην Γαλλία, στο ιστορικό Bol d’Or Circuit με τα χρώματα της εταιρείας DNA High Performance Filters που είναι και ο μεγάλος του χορηγός.

Η Ελλάδα έχει πλέον έναν νεαρό Πρωταθλητή με διεθνή προοπτική και όλοι ευχόμαστε στον DINOS31 το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη νέα του παγκόσμια πρόκληση.

Δίπλα του πάντα υπερήφανοι χορηγοί και υποστηρικτές της προσπάθειας του:

@yamahamotorgreece – @yamaharacinghellas – @serres.racing.circuit – @dnafilters

@motodynamicsgroup – @motodiktio – @motod1rect – @christosgeorgiadis

@yamaha_spiliotis1_official – @sambacoffeeroasters – @intramoto

@tecnomoto.performance – @motoaccessgr – @wrs_italy

@nolangroup – @tcp_protect – @tassoulis.extraproducts @mouratisgp –

@motoholicsgr – @superfastferries – @sart_aero – @pptuningofficial

@milopastry – @rokakis_tyres – @amino.animo – @rider.graphics – @aximoto

@gbracing_eu