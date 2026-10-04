του Δημήτρη Διατσίδη

Το Σαββατοκύριακο 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU καθώς και του Διεθνούς Πρωταθλήματος ALPE ADRIA στο Αυτοκινητοδρόμιο A1 MOTOR PARK της Βουλγαρίας, όπου συμμετείχε ο δικός μας οδηγός Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης με την ομάδα του ΗΟΝDA FOURTHIOTIS-ΖΕΝΟΝΕ RACING, ερχόμενος από το όμορφο νησί της ΚΩ, στην κατηγορία STK600 με μια μοτοσυκλέτα HONDA CBR600RR, καταφέρνοντας να στεφτεί διπλός Πρωταθλητής τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU (των Βαλκανικών χωρών) όσο και στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA.

Από τις Ελεύθερες Δοκιμές έδειξε την ταχύτητα του καθώς ήταν σε όλα τις δοκιμές πολύ δυνατός στη γενική κατάταξη τόσο στην κατηγορία STK600, όσο και στην κατηγορία SSP, όπως επίσης και στα επίσημα χρονομετρημένα.

Στον αγώνα του Σαββάτου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στην κατηγορία STK600 για το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Πρωτάθλημα, καθώς ο αγώνας διεξήχθη κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Στην εκκίνηση ο αγώνας ήταν στεγνός αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων γύρων ξεκίνησε να βρέχει και οι οδηγοί σήκωσαν το χέρι για να σταματήσει ο αγώνας και έκοψαν όλοι ταχύτητα μέσα στην πίστα και περίμεναν από τη διοργάνωση να σταματήσει τον αγώνα, αλλά η διοργάνωση δεν σταμάτησε τον αγώνα και έτσι δημιουργήθηκε ένα χάος διότι δεν ήξεραν τη ακριβώς να κάνουν και κάποιοι οδηγοί ξεκίνησαν πάλι και σιγά-σιγά βλέποντας ο κάθε οδηγός τους υπόλοιπους ξεκίνησαν όλοι ξανά αλλά με διαφορετικές θέσεις, καθώς είχαν αλλάξει οι θέσεις μέσα στην πίστα, καταφέρνοντας ο δικός μας οδηγός μετά από όλα αυτά να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Στον αγώνα της Κυριακής κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση γενικής κατάταξης σε όλες της κατηγορίες STK600-SSP-NG, οδηγώντας απίστευτα γρήγορα και με σταθερό γυρολόγιο.

Όταν έσβησαν τα φώτα της εκκίνησης έφυγε πολύ καλά και κατάφερε στην πρώτη στροφή να στρίψει δεύτερος και μετά από λίγες στροφές κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου κατάφερε να περάσει πρώτος, με αποτέλεσμα να γυρίζει σε κάθε γύρο 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα γρηγορότερα από τους συναθλητές του, κάνοντας διαφορά στους πρώτους 5 γύρους πάνω από 13 δευτερόλεπτα.

Η ομάδα του του έβγαλε ταμπέλα να κόψει ρυθμό ώστε να είναι ασφαλής για τον τερματισμό και έτσι κατάφερε να πάρει θριαμβευτικά την πρώτη θέση γενικής κατάταξης και να στεφτεί Πρωταθλητής τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU όσο και στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA, μετά από μια πραγματικά εκπληκτική χρονιά με νέα ρεκόρ σε πίστες και σταθερά βάθρα σε όλους τους αγώνες.

Ο Σπύρος Μάριος Φουρθιωτης ως Πρωταθλητής για το 2025 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU φέτος δοκίμασε της δυνάμεις του και σε υψηλότερο Πρωτάθλημα στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA και κατάφερε να κερδίσει και στα δυο πρωταθλήματα για το 2026 συνεχίζοντας να γράφει ιστορία και να μας κάνει υπερήφανους για ακόμη μια χρονιά ανεβάζοντας την Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου συμμετείχε σε όλες τις πίστες και σε όλες της χώρες.

ΣΠΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ – Honda CBR600RR

“Φέτος συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΒΜU, καθώς και στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA, με την απίστευτη μοτοσυκλέτα μου HONDA CBR600RR στην κατηγορία STK600 και κατάφερα με την ομάδα μου να βρισκόμαστε σε όλους τους αγώνες στα βάθρα ακόμα και σε πίστες που είδαμε για πρώτη μας φορά, όπως της Βουλγαρίας στην οποία έχουμε και το ρεκόρ πίστας στης κατηγορίες STK600-SSP-NG.

Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε τέτοιους θεσμούς ως αθλητής και μάλιστα στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία.

Προσπάθησα σε κάθε αγώνα για το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό φάνηκε καθώς κατάφερα εκπληκτικούς χρόνους και είμαι πολύ χαρούμενος καθώς αυτό οφείλεται στην δουλεία που κάνει η ομάδα μας ετοιμάζοντας τη μοτοσυκλέτα μου άψογα.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου τους υποστηρικτές μου για τη θετική τους ενέργεια και τους χορηγούς μου που στηρίζουν την προσπάθεια μου και μου δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχω σε τέτοιους θεσμούς καθώς χωρίς αυτούς τίποτα από ότι καταφέραμε μαζί δεν θα είχε συμβεί.

Τα Πρωταθλήματα καθώς και όλα τα αποτελέσματα που φέραμε ανήκουν σε όλους τους χορηγούς μας καθώς και στην οικογένεια μου που στηρίζει τα όνειρα μου αφιερώνοντας όλη τους την ενέργεια και την υπομονή για την επίτευξη τον ονείρων μου.”