Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η θρυλική Yamaha Ténéré είναι η αγαπημένη επιλογή πολλών αναβατών για χρήση Adventure.

Αναβατών που επαινούν τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας, άλλα σύμφωνα με τους πιο απαιτητικούς ιδιοκτήτες, τα φρένα της Ténéré θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν.

Για αυτό το λόγο, η Ολλανδική Moto Master δημιούργησε τη σειρά δίσκων (wave – μαργαρίτα) μεγάλης διαμέτρου με το όνομα Flame.

Οι πλευστοί (floating) δίσκοι φρένων Flame για την Yamaha Ténéré είναι διαθέσιμοι σε διάμετρο Ø300mm και Ø320mm.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα πέδησης της μοτοσυκλέτας αποκτά ακόμη περισσότερη δύναμη, ενισχύοντας περαιτέρω τα χαρακτηριστικά οδήγησης αυτής της μοναδικής μοτοσυκλέτας.

Οι δίσκοι φρένων μεγάλης διαμέτρου απαιτούν τη χρήση αντάπτορα μετατόπισης.