Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει αναβάτες με κλασικές ή με κλασικό στυλ μοτοσυκλέτες από όλο τον κόσμο με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για την έρευνα και να ευαισθητοποιηθούν για τον καρκίνο του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών.

Το Distinguished Gentleman’s Ride ξεκίνησε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τον Mark Hawwa που εμπνεύστηκε το στυλ της εκδήλωσης από μια φωτογραφία του Don Draper της τηλεοπτικής σειράς Mad Men, ο οποίος οδηγούσε μια κλασική μοτοσυκλέτα φορώντας πάντα το κοστούμι του.

Ο Mark αποφάσισε ότι μια θεματική βόλτα θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδέσει τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας και τις κοινότητες, ενώ παράλληλα θα συγκέντρωνε χρήματα για την υποστήριξη των ανδρών.

Η εκδήλωση γίνεται την ίδια ημερομηνία, φέτος την Κυριακή 17 Μαΐου, σε 1.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο, με περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Distinguished Gentleman’s Ride 2026

Οι συμμετέχοντες αναβάτες, η συμμετοχή είναι δωρεάν, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο www.gentlemansride.com για να δουν τις λεπτομέρειες της τοπικής διαδρομής οι οποίες συνήθως παραμένουν εμπιστευτικές.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τις δωρεές των αναβατών που συμμετέχουν στο The Distinguished Gentleman’s Ride επενδύονται σε πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών σε όλο τον κόσμο.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η Triumph Motorcycles είναι τα τελευταία χρόνια σταθερός χορηγός του Distinguished Gentleman’s Ride.