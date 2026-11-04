Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ελληνική DNA High Performance Filters συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στο Dakar Rally 2027, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες αγωνιστικές ομάδες και καταξιωμένους αναβάτες του διεθνούς Rally Raid.

Τρεις αγωνιστικές κατηγορίες. Κορυφαίοι αναβάτες και οδηγοί. Μία ελληνική εταιρεία που κερδίζει την εμπιστοσύνη των πρωταγωνιστών του Dakar για το 2027.

Η DNA High Performance Filters ενισχύει τη διεθνή αγωνιστική της παρουσία, με συμμετοχή σε τρεις κορυφαίες κατηγορίες του DAKAR, του πιο απαιτητικού Rally Raid στον κόσμο.

Η παρουσία της DNA Filters στο Dakar 2027 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία επιλέγεται από ομάδες και αθλητές που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο, σε ένα περιβάλλον όπου η αξιοπιστία, η αντοχή και η απόδοση δοκιμάζονται καθημερινά στα όριά τους.

Από τις εργοστασιακές προδιαγραφές των κορυφαίων Rally μοτοσυκλετών μέχρι τα αγωνιστικά Side-by-Side οχήματα που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις, η DNA High Performance Filters ενισχύει τη θέση της ως διεθνώς αναγνωρισμένος κατασκευαστής φίλτρων υψηλής απόδοσης.

MANSON KLEIN – Honda 450 Rally Rx 2027 – #98

Στην κορυφαία κατηγορία μοτοσυκλετών Rally GP, η DNA High Performance Filters συνδέει την παρουσία της με τον Manson Klein και την ομάδα RSMOTO.HRC X KORR.

Ο Manson Klein αποτελεί ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα της νέας γενιάς του διεθνούς Rally Raid, έχοντας αναδείξει το ταλέντο, την ταχύτητα και την αγωνιστική του αντοχή σε απαιτητικές διοργανώσεις.

Για το Dakar 2027, ο Αμερικανός αναβάτης θα συμμετάσχει με αριθμό #98, οδηγώντας τη Honda 450 Rally Rx 2027.

Η κατηγορία Rally GP συγκεντρώνει την ελίτ των επαγγελματιών αναβατών και αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά πεδία δοκιμασίας για την τεχνολογία των αγωνιστικών μοτοσυκλετών.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την παρουσία της DNA High Performance Filters στην κορυφαία κατηγορία όπου η αποτελεσματική διαχείριση της εισαγωγής αέρα και η προστασία του κινητήρα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αγωνιστική αξιοπιστία.

Για την DNA Filters, η επιλογή των προϊόντων της από μια ομάδα που συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Dakar αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της διαρκούς επένδυσής της στην εξέλιξη φίλτρων υψηλής απόδοσης.

MAXI SCHEK – KTM 450 Rally Replica 2025 – #101

Ιδιαίτερη θέση στην αγωνιστική παρουσία της DNA στο Dakar 2027 κατέχει ο Maxi Schek, ο οποίος θα συμμετάσχει με την ομάδα DNA FILTERS / 3D SYSTEC BY SCHEK MOTORSPORT.

Ο αναβάτης θα αγωνιστεί με KTM 450 Rally Replica 2025 και αριθμό συμμετοχής #101, στην εξαιρετικά απαιτητική κατηγορία Original by Motul, στο πλαίσιο της Rally 2.

Η κατηγορία Original by Motul αποτελεί μία από τις αυθεντικότερες και σκληρότερες προκλήσεις του Dakar.

Οι αναβάτες αγωνίζονται χωρίς την υποστήριξη οργανωμένης ομάδας τεχνικής βοήθειας, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη συντήρηση και την προετοιμασία των μοτοσυκλετών τους.

Σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, κάθε μηχανικό εξάρτημα πρέπει να συνδυάζει υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα.

Η συμμετοχή του Maxi Schek με την αγωνιστική ταυτότητα της DNA αναδεικνύει τη βαθύτερη φιλοσοφία της εταιρείας: η πραγματική υψηλή απόδοση δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και την ικανότητα να συνεχίζεις όταν οι συνθήκες γίνονται ακραίες.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η DNA Filters ενισχύει τη σύνδεσή της με το αυθεντικό πνεύμα του Dakar, την επιμονή, την αυτονομία και τη διαρκή υπέρβαση των ορίων.

POLARIS – LOEB FRAYMÉDIA.

Η DNA Filters δίπλα σε μια ομάδα με τρεις συνεχόμενες νίκες στο Dakar

Μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις της παρουσίας της DNA High Performance Filters στο Dakar 2027 είναι η συνεργασία της με το αγωνιστικό πρόγραμμα Polaris–Loeb FrayMédia.

Η συνεργασία αυτή φέρνει την ελληνική εταιρεία κοντά σε ένα από τα πλέον επιτυχημένα αγωνιστικά σχήματα της κατηγορίας Side-by-Side, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με κορυφαίες επιδόσεις και συνεχόμενες νίκες στο Dakar.

Η Polaris–Loeb FrayMédia έχει κατακτήσει τρεις διαδοχικές νίκες στην κατηγορία SSV:

2024 – Xavier de Soultrait: Κατάκτηση της νίκης στο Dakar.

2025 – Brock Heger: Νέα νίκη και συνέχιση της κυριαρχίας της ομάδας.

2026 – Brock Heger / Max Eddy Jr.: Τρίτη συνεχόμενη επιτυχία, με Polaris RZR Pro R Rally.

Το 2026, ο Xavier de Soultrait ολοκλήρωσε επίσης τον αγώνα στην τρίτη θέση, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και το βάθος του αγωνιστικού δυναμικού της ομάδας.

Τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις στο Dakar αποτελούν μία εξαιρετική επίδοση σε έναν θεσμό όπου η παραμικρή τεχνική αστοχία μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η συνεργασία με ένα τέτοιο αγωνιστικό πρόγραμμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή παρουσία της DNA και ενισχύει την αναγνώριση της ελληνικής τεχνολογίας στο υψηλότερο επίπεδο των αγώνων εκτός δρόμου.

Πέντε αγωνιστικά οχήματα σε δύο κατηγορίες

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός που έχει παρουσιαστεί για την Polaris–Loeb FrayMédia περιλαμβάνει πέντε οχήματα, κατανεμημένα σε δύο κατηγορίες:

SSV1 – Τρία Polaris RZR Pro R Rally, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις των αγώνων Rally Raid.

Τρία Polaris RZR Pro R Rally, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις των αγώνων Rally Raid. T4 – Δύο Polaris RZR Pro R Factory, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία του προγράμματος και το εύρος της αγωνιστικής του δραστηριότητας.

Η παρουσία της DNA High Performance Filters σε αυτό το αγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί μία σημαντική πλατφόρμα για την ανάδειξη της ελληνικής τεχνογνωσίας σε οχήματα που δοκιμάζονται σε ακραίες συνθήκες σκόνης, υψηλών θερμοκρασιών, συνεχούς καταπόνησης και πολύωρης λειτουργίας.

Οι κορυφαίοι οδηγοί της Polaris–Loeb FrayMédia

Το αγωνιστικό δυναμικό της ομάδας στο Dakar 2026 περιλάμβανε σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου motorsport:

Brock Heger / Max Eddy Jr #401 – Οι νικητές του Dakar 2026 στην κατηγορία SSV, με Polaris RZR Pro R Rally.

– Οι νικητές του Dakar 2026 στην κατηγορία SSV, με Polaris RZR Pro R Rally. Xavier de Soultrait / Martin Bonnet #407 – Ο Xavier de Soultrait, νικητής του Dakar 2024 και τρίτος το 2026.

– Ο Xavier de Soultrait, νικητής του Dakar 2024 και τρίτος το 2026. Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo #404 – Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλήρωμα με Polaris RZR Pro R Rally στην κατηγορία SSV1.

– Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλήρωμα με Polaris RZR Pro R Rally στην κατηγορία SSV1. Johan Kristoffersson / Ola Fløene #420 – Ο Johan Kristoffersson, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του διεθνούς motorsport και πολυπρωταθλητής στο Rallycross.

– Ο Johan Kristoffersson, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του διεθνούς motorsport και πολυπρωταθλητής στο Rallycross. Florent Vayssade / Nicolas Rey #412 – Με Polaris RZR Pro R Factory στην κατηγορία T4, το πλήρωμα συμπλήρωνε την πενταμελή αγωνιστική παρουσία του προγράμματος.

Ανακοίνωση τελικής σύνθεσης Dakar 2027

Η DNA High Performance Filters θα ανακοινώσει το συντομότερο δυνατόν την τελική σύνθεση της ομάδας Polaris–Loeb FrayMédia για το Dakar Rally 2027, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των συνοδηγών και των αντίστοιχων αγωνιστικών συμμετοχών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης ανακοίνωσης, τα παραπάνω πληρώματα παρουσιάζονται ως η σύνθεση του Dakar 2026 και ως αναφορά στο αγωνιστικό υπόβαθρο και τις επιτυχίες της ομάδας.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: DNA High Performance Filters

Η παρουσία της DNA High Performance Filters στο Dakar 2027 εκτείνεται σε τρία βασικά αγωνιστικά πεδία:

Rally GP: Το υψηλότερο επίπεδο αγωνιστικών μοτοσυκλετών, με τον Manson Klein και την RSMOTO.HRC X KORR.

Το υψηλότερο επίπεδο αγωνιστικών μοτοσυκλετών, με τον Manson Klein και την RSMOTO.HRC X KORR. Original by Motul / Rally 2: Η απόλυτη δοκιμασία αντοχής και αυτονομίας, με τον Maxi Schek και την DNA FILTERS / 3D SYSTEC BY SCHEK MOTORSPORT.

Η απόλυτη δοκιμασία αντοχής και αυτονομίας, με τον Maxi Schek και την DNA FILTERS / 3D SYSTEC BY SCHEK MOTORSPORT. Side-by-Side – SSV1 και T4: Η συνεργασία με το πρόγραμμα Polaris–Loeb FrayMédia, που έχει κατακτήσει τρεις συνεχόμενες νίκες στο Dakar.

Η παρουσία σε αυτές τις κατηγορίες επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της DNA Filters: να βρίσκεται εκεί όπου η τεχνολογία δοκιμάζεται πραγματικά, δίπλα στους ανθρώπους και τις ομάδες που απαιτούν το μέγιστο από τον εξοπλισμό τους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΡΥΦΗ

Η DNA High Performance Filters αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής εταιρείας που έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία μέσα από την εξειδίκευση, την έρευνα, την εξέλιξη και την προσήλωση στην ποιότητα.

Σε ένα από τα πιο σκληρά αγωνιστικά περιβάλλοντα του πλανήτη, η επιλογή ενός φίλτρου αέρα δεν αποτελεί απλώς μία τεχνική λεπτομέρεια.

Η προστασία του κινητήρα από τη σκόνη, η σωστή διαχείριση της ροής του αέρα και η διατήρηση της απόδοσης σε συνθήκες παρατεταμένης καταπόνησης αποτελούν ουσιώ δεις παράγοντες για την αγωνιστική λειτουργία ενός οχήματος.

Η DNA High Performance Filters έχει επενδύσει στη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία, μηχανολογική εξειδίκευση και πρακτική εφαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των αναβατών και των οδηγών.

Η 5η συμμετοχή της στο Dakar 2027, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, αποτελεί μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στη διεθνή της πορεία.

DAKAR 2027 – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ

Το Dakar δεν είναι απλώς ένας αγώνας ταχύτητας. Είναι μία ακραία δοκιμασία ανθρώπων, μηχανών και τεχνολογίας.

Χιλιάδες χιλιόμετρα, διαδρομές με άμμο και πέτρα, υψηλές θερμοκρασίες, συνεχής έκθεση στη σκόνη και καθημερινή μηχανική καταπόνηση συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η αξιοπιστία αποκτά καθοριστική σημασία.

H υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Κα. Έφη Τσίκνα μας είπε: “Για την DNA High Performance Filters, η παρουσία της σε αυτό το επίπεδο δεν περιορίζεται στη χορηγική προβολή. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέει την τεχνολογική εξέλιξη με τις πραγματικές απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τη συνεργασία με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τι σημαίνει αγωνιστική αντοχή.”

Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κος Μάριος Νικολαίδης δήλωσε: «Οι συνεργασίες για το Dakar 2027 αναδεικνύουν τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την ελληνική εταιρεία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις Rally Raid και Off-Road Motorsport. Με τον Manson Klein στη Rally GP, τον Maxi Schek στην Original by Motul / Rally 2 και τη συνεργασία με το επιτυχημένο πρόγραμμα Polaris–Loeb FrayMédia στις κατηγορίες SSV1 και T4, η DNA High Performance Filters ενισχύει το διεθνές αγωνιστικό της αποτύπωμα. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν κορυφαίοι αθλητές και αγωνιστικές ομάδες αποτελεί την ισχυρότερη αναγνώριση της προσπάθειας μας να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Και το Dakar 2027 είναι μόνο ένα μέρος αυτής της διαδρομής.»

Σχετικά με την DNA High Performance Filters

Η DNA High Performance Filters είναι ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή φίλτρων αέρα υψηλής απόδοσης για εφαρμογές μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων και μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με έμφαση στη μηχανολογική καινοτομία, στην ποιότητα και στη διαρκή εξέλιξη, αναπτύσσει προϊόντα για απαιτητικές εφαρμογές και αγορές διεθνώς.