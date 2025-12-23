Του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: FOTO EVENTI

Στο θρυλικό Mugello, μια πίστα που δεν συγχωρεί λάθη αλλά ανταμείβει την ακρίβεια, δοκιμάσαμε ολόκληρη τη γκάμα σλικ ελαστικών Pirelli Diablo Superbike, με αποκορύφωμα την απόλυτη γόμα SCQ. Ένα ελαστικό που δεν εντυπωσιάζει απλώς, αλλά αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ταχύτητα, την πρόσφυση και τη γραμμή μέσα στην πίστα.

Η εμπειρία ξεκινά από τις λεπτομέρειες. Στο Mugello, και ειδικά στο τεχνικό κομμάτι μετά την Poggio Secco, η διαφορά ανάμεσα στις γόμες γίνεται άμεσα αντιληπτή. Με τη μαλακή SC1, ακόμα και ένα μικρό λάθος στη γραμμή μπορεί να σε αναγκάσει να μετριάσεις το γκάζι, χάνοντας ρυθμό και φόρα. Η μετάβαση στη SCX περιορίζει δραστικά αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας πιο καθαρή οδήγηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Όμως όταν έρχεται η ώρα της SCQ, τα δεδομένα αλλάζουν πλήρως: όχι μόνο δεν χρειάζεται να κλείσεις το γκάζι, αλλά μπορείς να ανοίξεις ακόμα περισσότερο, με τη μοτοσυκλέτα να ακολουθεί πειθήνια τη γραμμή που επιλέγεις, έχοντας αποκτήσει ξαφνικά καλύτερη αίσθηση και ακρίβεια.

Το Mugello, με τις 15 στροφές και την ευθεία των 1.141 μέτρων, είναι ιδανικό πεδίο δοκιμής. Από την San Donato μέχρι τις Arrabbiata 1 & 2 και την κρίσιμη έξοδο της Bucine, η πίστα απαιτεί ελαστικά που αντέχουν υψηλές ταχύτητες, μεγάλες κλίσεις και έντονη επιτάχυνση. Στο πλαίσιο του Extreme Track Days, με τη σωστή οργάνωση και υποστήριξη, οδηγήσαμε μια Aprilia RSV4 Factory εξοπλισμένη με Diablo Superbike, ξεκινώντας με SC1 και έχοντας στη διάθεσή μας πίσω ελαστικά SCX και SCQ απευθείας από την αγωνιστική ομάδα της Pirelli στο WorldSBK.

Τα σλικ ελαστικά απευθύνονται σε αναβάτες που κινούνται αποκλειστικά σε πίστα και γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται πιέσεις, θερμοκρασίες και ρυθμίσεις. Η απουσία χάραξης σημαίνει μέγιστη επιφάνεια επαφής και κορυφαία πρόσφυση, με την προϋπόθεση ότι το ελαστικό λειτουργεί στο σωστό θερμικό παράθυρο. Πάνω από τους 80 βαθμούς, και ιδανικά πάνω από τους 100, τα Diablo Superbike ανταμείβουν με αίσθηση και χρόνους που δεν μπορούν να προσεγγιστούν από ελαστικά δρόμου.

Η αγωνιστική τεχνογνωσία της Pirelli από το WorldSBK είναι εμφανής. Η φιλοσοφία τους δεν είναι απλώς η απόλυτη πρόσφυση, αλλά η προβλεψιμότητα στο όριο. Το ελαστικό «μιλάει» στον αναβάτη, προειδοποιεί με ελεγχόμενο γλίστρημα και επιτρέπει διορθώσεις που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε έναν γρήγορο και έναν πραγματικά αποδοτικό γύρο.

Τρεις Aprilia RSV4 Factory με Νίκο Σαρδέλη, Fabio Gilardenghi, Δημήτρη Διατσίδη, για να δοκιμάσουμε όλες τις γόμες της Pirelli

Για το μπροστινό ελαστικό η επιλογή μας ήταν η γόμα SC1 για όλο το τριήμερο της δοκιμής

Οι διαθέσιμες γόμες καλύπτουν κάθε σενάριο: από την SC3 για αντοχή, μέχρι τη SC2 και SC1 για σταθερό ρυθμό και γρήγορα track days. Η SCX ανεβάζει τον πήχη, προσφέροντας εντυπωσιακή πρόσφυση σε sprint χρήση, ενώ η SCQ, διαθέσιμη μόνο ως πίσω ελαστικό, είναι καθαρά qualifying επιλογή, σχεδιασμένη για ελάχιστους, απολύτως γρήγορους γύρους.

Η γόμα SCX της δοκιμής μας

Στις Arrabbiata 1 & 2, η μετάβαση από SC1 σε SCX έφερε άμεση βελτίωση, με τον χρόνο να πέφτει κατά 1,6 δευτερόλεπτα. Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν και ήρθε η στιγμή της SCQ, η εμπειρία ήταν αποκαλυπτική. Η μοτοσυκλέτα έδειχνε να «κολλάει» στην άσφαλτο, οι γραμμές βελτιώνονταν σχεδόν μαγικά και ο χρόνος έπεσε άλλα 0,8 δευτερόλεπτα, με περιθώριο για ακόμα καλύτερο γύρο.

O Fabio Gilardenghi (156) και ο Δημήτρης Διατσίδης (34) στην Bucine, την 15η στροφή της πίστας

Συμπέρασμα

Τα Pirelli Diablo Superbike είναι κορυφαία σλικ ελαστικά πίστας, αλλά οι γόμες SCX και SCQ είναι το κάτι άλλο. H αίσθηση που προσφέρουν είναι απίστευτη και σε βοηθούν να πάρεις την απόλυτη χαρά της οδήγησης, όποιο κι αν είναι το επίπεδό σου, με την προϋπόθεση ότι θα τα πιέσεις ώστε να έχουν τη σωστή θερμοκρασία. Η ακριβή κυριολεκτικά και μεταφορικά δουλειά που κάνουν τα SCQ (αφού αντέχουν ελάχιστους γύρους) είναι μια εμπειρία που θα έπρεπε να ζήσει κάθε οπαδός της σπορ οδήγησης και των Track Days.

Η γόμα SCQ σε κάνει να νοιώθεις την απόλυτη ευχαρίστηση της οδήγησης σε πίστα

Ο Σωτήρης Ζαφειρόπουλος (αριστερά) της Extreme Track Days φρόντισε για τα οργανωτικά, ο Fabio Gilardenghi (κέντρο) ήρθε από το Noale, την έδρα της Aprilia και ο δοκιμαστής μας Δημήτρης Διατσίδης, στην καλύτερη πίστα του κόσμου.