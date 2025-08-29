Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η CFMOTO ανακοίνωσε μια νέα προσφορά για τα μοντέλα CFMOTO 800MT EXPLORE, 800MT-X & 800MT SPORT που τώρα είναι διαθέσιμα με δώρο ένα αυθεντικό σετ 3 βαλιτσών CFMOTO.

Είναι ένα δώρο υψηλής αξίας που ενισχύει τη ευχρηστία της μοτοσυκλέτας καλύπτοντας κάθε ανάγκη μεταφοράς των αποσκευών στις μικρές ή μεγάλες αποδράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο συνεργατών της CFMOTO σε όλη την Ελλάδα.

Η προσφορά ισχύει από 01/09/25 έως και τις 31/10/25