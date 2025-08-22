Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αστυνομικοί της Τροχαίας Πολυγύρου Χαλκιδικής αντί να μοιράσουν πρόστιμα μοίρασαν κράνη σε διερχόμενους οδηγούς δικύκλων στη Νικήτη και τη Γερακινή.

Η ενέργεια αυτή έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καθολική χρήση του κράνους, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής!

Αντίστοιχες ενέργειες έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας – Ναύπακτος Μυτιλήνη, Χανιά, Αγρίνιο – από τις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις Τροχαίας.

Την ενέργεια ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με το σύνθημα: Το κράνος σώζει ζωές!

Από εμάς συγχαρητήρια στην Τροχαία Πολυγύρου Χαλκιδικής και με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι «οι μοτοσυκλετιστές φοράμε το κράνος μας δεμένο, γιατί αυτό μας δένει με τη ζωή!»