του Δημήτρη Διατσίδη

Με πρωτοβουλία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών Nazionale Piloti & SAFE-DRIVE.ORG σε συνεργασία με την Τροχαία Μυκόνου την τοπική αυτοδιοίκηση και χορηγό την DyonMed Α.Ε, διοργανώνεται δράση ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 21/08/2025, στις 20:30 σε κεντρικό σημείο της Μυκόνου, με αποδέκτες διερχόμενους οδηγούς.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αυτοέλεγχος πριν τον τελικό έλεγχο και καταστολή με την εφαρμογή καινοτόμου Alco Selftest®, του πρώτου self-test ανίχνευσης αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα που προσφέρει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις δύο λεπτά, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν στους πολίτες. Το self-test αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης, επιτρέποντας στον κάθε οδηγό να γνωρίζει με ακρίβεια εάν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και το κοινωνικό σύνολο.

Η σημασία της πρόληψης

Ο καταιγισμός των τραγικών ειδήσεων για τροχαία δυστυχήματα επιβεβαιώνει τα επίσημα στοιχεία: Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ, με τα ποσοστά στις νεαρότερες ηλικίες να είναι ακόμη υψηλότερα. Σύμφωνα με τις έρευνες, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η ίδια η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά η μη συνειδητοποίηση από τους οδηγούς ότι έχουν όντως υπερβεί το όριο. Κι αυτό είναι κάτι που εξηγείται, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την αυτοπεποίθηση, ταυτόχρονα όμως μειώνει τα αντανακλαστικά και οδηγεί σε επικίνδυνες αποφάσεις, καθιστώντας την οδήγηση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Ατομική και γονική ευθύνη: Το self test που μας απαντά στο ερώτημα εάν έχουμε πιει πολύ αλκοόλ για να οδηγήσουμε με ασφάλεια είναι ένα απαραίτητο «αξεσουάρ» για κάθε νέο και έμπειρο οδηγό, για εμάς και τα παιδιά μας, για όλους όσοι δεν θέλουμε να πιάσουμε το τιμόνι έχοντας αυξημένες πιθανότητες να θέσουμε ζωές σε κίνδυνο.

Ο αυτοέλεγχος με το Alco Selftest® παρέχει μια απλή και αποτελεσματική λύση:

· Αποτρέπει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αυξάνει τη συμμόρφωση για ασφαλή μετακίνηση.

· Δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να αναγνωρίσει άμεσα αν είναι ασφαλές να οδηγήσει ή αν πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά.

· Βοηθά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, συμβάλλοντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την οδική ασφάλεια, ο αυτοέλεγχος της κατανάλωσης αλκοόλ είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης, καθώς ενισχύει τη συμμόρφωση και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τις αρχές.

Η ενέργεια αυτή υλοποιείται με την ευγενική χορηγία και υποστήριξη της DyonMed Α.Ε. στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής στην πρόληψη και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Να σημειώσουμε ότι η Nazionale Piloti και η SAFE-DRIVE.ORG πριν δύο χρόνια οργάνωσαν και πάλι στην Μύκονο κάτι αντίστοιχο, όταν η τροχαία αντί για κλήσεις χάρισε κράνη σε οδηγούς που κυκλοφορούσαν άνευ κράνους. Μάλιστα ο Giancarlo Fisichella της F1 έδωσε τα κράνη στους παραβάτες οδηγούς και ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο Κώστας Μαστοράκης που πάντα νοιάζεται για τα θέματα οδικής ασφάλειας!