Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του MotoGP στη Βαλένθια, την πρώτη πράξη της σεζόν του 2026, η Ducati αποτίοντας φόρο τιμής στα 100 χρόνια που πλησιάζουν (1926–2026) της εταιρίας από το Borgo Panigale έφερε στην πίστα δύο εκδόσεις που γιορτάζουν τις εμβληματικές σελίδες της αθλητικής της παράδοσης.

Ο φόρος τιμής ερμηνεύεται στην πίστα από τις μοτοσυκλέτες Desmosedici GP των Francesco Bagnaia και Nicolò Bulega.

Η πρώτη έχει χρωματισμούς εμπνευσμένους από την 750 Imola Desmo, η οποία έγινε σύμβολο μετά το θρυλικό 1-2 των Paul Smart και Bruno Spaggiari στον αγώνα Imola 200 Miles του 1972.

Η δεύτερη ακολουθεί τα χρώματα της 750 Supersport Desmo, της μοτοσυκλέτας με την οποία ο Franco Uncini κέρδισε τον ιταλικό τίτλο 750cc το 1975.

Το ντεμπούτο των ιστορικών εκδόσεων έρχεται στο τέλος μιας σεζόν που για άλλη μια φορά τόνισε την ανταγωνιστικότητα και τις αγωνιστικές δυνατότητες του κατασκευαστή του Borgo Panigale.

Μια χρονιά που επιβεβαίωσε τον ρόλο της Ducati ως σημείο αναφοράς στη διεθνή αγωνιστική σκηνή, με το MotoGP στο επίκεντρο των αγωνιστικών επιτυχιών της, παράλληλα με τον εικοστό πρώτο Τίτλο Κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα εθνικά πρωταθλήματα και τη σημαντική πρόοδο στο off-road project.

Στο MotoGP, ο Marc Márquez και η Ducati σημείωσαν έναν απαράμιλλο ρυθμό που διαμόρφωσε ολόκληρη τη σεζόν, εξασφαλίζοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέντε αγώνες πριν το τέλος.

Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τη δεύτερη θέση του Álex Márquez (BK8 Gresini Racing Team), δίνοντας στην Ducati ένα εξαιρετικό 1-2 στο πρωτάθλημα, και του Francesco Bagnaia, ο οποίος έκλεισε τη σεζόν συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα.

Για την Ducati, αυτό αντιπροσωπεύει τον πέμπτο συνολικά Τίτλο Αναβατών και τον τέταρτο συνεχόμενο που επιτεύχθηκε με τρεις διαφορετικούς αναβάτες (2022, 2023: Francesco Bagnaia, 2024: Jorge Martín, 2025: Marc Márquez), ένα αποτέλεσμα που υπογραμμίζει τη δύναμη ενός αγωνιστικού προγράμματος ικανού να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να κερδίζει με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Η εικόνα ολοκληρώνεται από μια εξίσου σημαντική πρωτιά: τον έκτο συνεχόμενο Τίτλο Κατασκευαστών, ένα σερί απαράμιλλο στην ιστορία του MotoGP.

Αυτό συνοδεύεται από τον Τίτλο Ομάδων, απόδειξη της ενότητας και της ποιότητας του έργου της ομάδας Ducati Lenovo, με την ομάδα BK8 Gresini Racing και την ομάδα Pertamina Enduro VR46 Racing – και οι δύο με μοτοσικλέτες Desmosedici GP – να τερματίζουν δεύτερη και τρίτη στην κατάταξη, αντίστοιχα.

Η τεχνολογική και μηχανική ανωτερότητα των μοτοσυκλετών Borgo Panigale δεν περιορίζεται στο MotoGP, αλλά επιβεβαιώνεται πλήρως στον κόσμο των μοτοσυκλετών παραγωγής, όπου η Ducati έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην ιστορία του WorldSBK.

Το 2025 σηματοδότησε την εικοστή πρώτη κατάκτηση του Τίτλου Κατασκευαστών από την Ducati – από τις 38 εκδόσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος από το 1988 – και την τέταρτη συνεχόμενη, χάρη στην απόδοση της Panigale V4 R.

Μια σεζόν σταθερά στην κορυφή, με τον Nicolò Bulega να ηγείται μιας κούρσας τίτλου που κρίθηκε μόνο στον τελευταίο αγώνα, με αποκορύφωμα τη δεύτερη θέση στο τέλος μιας έντονης και σκληρής σεζόν.

Το 2025 σηματοδότησε επίσης την τελευταία αγωνιστική σεζόν για την Panigale V4 R, η οποία από το 2026 θα παραδώσει τη σκυτάλη σε μια εντελώς νέα γενιά, έτοιμη να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στην τεχνική εξέλιξη της Ducati.

Μια χρονιά που τόνισε τι κάνει την Ducati μοναδική στον κόσμο των δύο τροχών: μια ιστορία που πλησιάζει την 100ή επέτειό της, εξαιρετική μηχανική τεχνογνωσία και μια ιταλική ταυτότητα που αντικατοπτρίζεται σαφώς στα απαράμιλλα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην πίστα.

Αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati το 2026, τη χρονιά της εκατονταετηρίδας της Ducati που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2026.