του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Desmo450 SM είναι η πρώτη αγωνιστική Supermoto της Ducati από το Borgo Panigale. Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του World Ducati Week και προέρχεται από την Desmo450 MX, μια τεχνική πλατφόρμα που απέδειξε άμεσα την ανταγωνιστικότητά της στους αγώνες Supermoto, με τον πολλαπλό Παγκόσμιο Πρωταθλητή Marc Reiner Schmidt και την Team Undici να την οδηγούν στη νίκη στο παγκόσμιο ντεμπούτο της.

Η Desmo450 SM βασίζεται στην πλατφόρμα της Desmo450 MX, η οποία εξελίχθηκε περαιτέρω ειδικά για τις απαιτήσεις των αγώνων Supermoto. Οι αναρτήσεις, οι πλάκες τιμονιού, οι τροχοί, το σύστημα πέδησης, η τελική σχέση μετάδοσης, ο μονόδρομος συμπλέκτης και τα ηλεκτρονικά έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια ώστε να λειτουργούν αρμονικά, προσφέροντας ακρίβεια, έλεγχο και επιδόσεις στις πίστες Supermoto.

Η Desmo450 SM έχει σχεδιαστεί για αγωνιστική χρήση και συγκεντρώνει σε ένα σύνολο όλες τις λύσεις που ανέπτυξε η Ducati ειδικά για το Supermoto. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα εξίσου αποτελεσματική τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες αναβάτες. Χάρη στην απόδοση του κινητήρα, το πλαίσιο και τα καινοτόμα ηλεκτρονικά της, μπορεί να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με ελάχιστη σωματική καταπόνηση, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί για σταθερό ρυθμό, αποδοτικότητα και καλύτερους χρόνους γύρου.

Αναρτήσεις σχεδιασμένες για Supermoto

Οι αναρτήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Desmo450 SM. Για πρώτη φορά σε Supermoto, η Showa συμμετείχε άμεσα στην εξέλιξη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία που επιβάλλει η συγκεκριμένη αγωνιστική κατηγορία.

Το ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49 mm με σύστημα απόσβεσης κλειστού τύπου είναι πλήρως ρυθμιζόμενο ως προς τη συμπίεση και την επαναφορά και διαθέτει ειδικά ελατήρια και ρυθμίσεις, διαδρομή 280 mm και επίστρωση Kashima στα καλάμια. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει βάση για ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα φρένου, ενώ οι κατεργασμένες πλάκες του τιμονιού έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των κέντρων τους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για τον μπροστινό τροχό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μπροστινό σύστημα που προσφέρει καλύτερη στήριξη στα πιο έντονα φρεναρίσματα, ακρίβεια στην είσοδο των στροφών και σιγουριά στον δρόμο, παραμένοντας παράλληλα αποτελεσματικό και στα χωμάτινα τμήματα της διαδρομής.

Στο πίσω μέρος, το πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Showa συνεργάζεται με προοδευτικό μοχλικό και προσφέρει διαδρομή τροχού 295 mm. Χάρη στις ειδικές ρυθμίσεις του, συμβάλλει στην πρόσφυση και την ισορροπία της μοτοσυκλέτας σε όλες τις φάσεις της οδήγησης.

Οι χούφτες και το κοντύτερο εμπρός φτερό έχουν επανασχεδιαστεί για τις ανάγκες της κατηγορίας, ενώ τα προστατευτικά των καλαμιών του πιρουνιού είναι επίσης κοντύτερα, αφήνοντας περισσότερο χώρο για το slick εμπρός ελαστικό 125/75, που αποτελεί στάνταρ επιλογή στο Supermoto.

Οι ζάντες είναι 16,5” μπροστά και 17” πίσω, με προφίλ Excel και σύστημα Bartubeless. Η απουσία σαμπρέλας μειώνει το περιστρεφόμενο και μη αναρτώμενο βάρος κατά 1.2 κιλά, βελτιώνοντας την ευελιξία και τη λειτουργία των αναρτήσεων.

Τα εργοστασιακά ελαστικά είναι τα Metzeler Racetec Slick SM, τα ίδια που χρησιμοποιούνται και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ισχυρά φρένα

Το σύστημα πέδησης έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει ισχύ και σωστή αίσθηση στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την οδήγηση Supermoto.

Μπροστά χρησιμοποιείται ακτινική δαγκάνα Brembo Stylema σε συνδυασμό με πλευστό δίσκο Galfer 310 mm και αλουμινένια βάση. Πίσω υπάρχει δίσκος Galfer 240 mm με πλευστή δαγκάνα Brembo.

Πλαίσιο και κινητήρας

Το ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο είναι ίδιο με εκείνο της motocross μοτοσυκλέτας και έχει σχεδιαστεί με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των συγκολλήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ βάρους, ακαμψίας και αντοχής. Παράλληλα, δημιουργεί τον πιο ευθύ δυνατό αγωγό εισαγωγής, ώστε ο κινητήρας να αναπνέει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Ο δεσμοδρομικός μηχανισμός κίνησης των βαλβίδων επιτρέπει στον κόφτη να βρίσκεται στις 11,900 σ.α.λ., προσφέροντας μεγάλο ωφέλιμο εύρος λειτουργίας. Έτσι, ο αναβάτης μπορεί να παραμένει για περισσότερο χρόνο σε κάθε σχέση, περιορίζοντας τις περιττές αλλαγές ταχυτήτων.

Το κιβώτιο διαθέτει Quick Shift για ανεβάσματα σχέσεων, ενώ ο μονόδρομος συμπλέκτης Suter έχει ρυθμιστεί ειδικά για την Desmo450 SM και βοηθά τον αναβάτη να διαχειρίζεται το “side-slip” κατά την είσοδο στις στροφές.

Νέα ηλεκτρονικά για το Supermoto

Η Desmo450 SM εισάγει στην κατηγορία ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Ducati Traction Control, ειδικά ρυθμισμένο για Supermoto και ικανό να υπολογίζει την πραγματική ολίσθηση του πίσω τροχού.

Το σύστημα διαθέτει τέσσερα επίπεδα ρύθμισης και μπορεί να απενεργοποιηθεί, επεμβαίνοντας στις παραμέτρους λειτουργίας του κινητήρα ώστε να βελτιώνει την πρόσφυση και τη σταθερότητα σε συνθήκες μεταβαλλόμενης πρόσφυσης.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Launch Control και Engine Brake Control. Όπως και το DTC, μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης και να συνδυαστούν με δύο προγράμματα οδήγησης, τα οποία ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες του και στα χαρακτηριστικά της κάθε πίστας μέσω της εφαρμογής X-Link.

Διαστήματα συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης είναι αντίστοιχα με τα στάνταρ της κατηγορίας. Η αντικατάσταση του εμβόλου και ο έλεγχος διακένων των βαλβίδων προβλέπονται κάθε 45 ώρες λειτουργίας, ενώ πλήρης ανακατασκευή του κινητήρα προβλέπεται κάθε 90 ώρες και αλλαγή λαδιών κάθε 15 ώρες.

Παράλληλα, για ταχύτερη και ευκολότερη συντήρηση, οι στεγανοποιήσεις στα καπάκια του κινητήρα (εναλλάκτη, συμπλέκτη και κυλινδροκεφαλής) δεν χρησιμοποιούν πλέον πάστα τριών συστατικών. Αντίθετα, για την κυλινδροκεφαλή χρησιμοποιούνται μεταλλικές φλάντζες, ενώ για τα άλλα δύο καπάκια ελαστικές φλάντζες.

Η Desmo450 SM εισάγει επίσης την έννοια της προγνωστικής συντήρησης, η οποία αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση της φθοράς των εξαρτημάτων του κινητήρα και την αξιολόγηση των καταπονήσεων που δέχονται ανάλογα με τη χρήση.

Μέσω της μονάδας Com-Link, η οποία διατίθεται ως αξεσουάρ, είναι δυνατή η ακριβέστερη διαχείριση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αποδοτικότητας και των επιδόσεων της μοτοσυκλέτας σε βάθος χρόνου.

Διαθεσιμότητα

Η Desmo450 SM θα φτάσει σε επιλεγμένους Ευρωπαϊκούς αντιπροσώπους από τον Δεκέμβριο του 2026 και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Desmo450 SM

Χρώματα Ducati Red

Βασικός εξοπλισμός Μονοκύλινδρος κινητήρας Desmo450, 449.6 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς 63.5 hp στις 9,400 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 53.6 Nm στις 7,500 σ.α.λ.

Αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών

Ρεζερβουάρ καυσίμου 7.2 λίτρων

Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49 mm με σύστημα απόσβεσης κλειστoύ τύπου, πλήρως ρυθμιζόμενο, με διαδρομή 280 mm και επίστρωση Kashima στα εξωτερικά καλάμια

Πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ Showa

Αλουμινένιο ψαλίδι

Σύστημα πέδησης Brembo με τρόμπα PR15x19 και ακτινική δαγκάνα Stylema στον μπροστινό τροχό

Δίσκοι Galfer 310 mm μπροστά και 240 mm πίσω

Αλουμινένιες ζάντες Takasago Excel με σύστημα Bartubeless, 16.5” x 3.5” μπροστά και 17” x 5” πίσω

Slick ελαστικά Metzeler Racetec SM 125/75 R16.5 και 165/55 R17

Αλυσίδα μετάδοσης DID

2 Riding Modes

Ρυθμιζόμενα Riding Modes μέσω της εφαρμογής X-Link, η οποία διατίθεται ως αξεσουάρ

Νέα γενιά ηλεκτρονικών με Ducati Traction Control (DTC), Launch Control, Quick Shift και Engine Brake Control

Αντικατάσταση εμβόλου κάθε 45 ώρες

Έλεγχος διακένων βαλβίδων κάθε 45 ώρες