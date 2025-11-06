Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Την παραμονή των 100ών γενεθλίων της, η Ducati εμφανίστηκε στη Διεθνή Έκθεση Μοτοσυκλέτας EICMA με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα μοτοσυκλετών, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε και από μεγάλες επιτυχίες στους αγώνες.

Στην φετινή σεζόν του MotoGP, ο κατασκευαστής από το Borgo Panigale επιβεβαίωσε την υπεροχή του προσθέτοντας έναν τέταρτο συνεχόμενο Τίτλο Αναβατών και έναν έκτο συνεχόμενο Τίτλο Κατασκευαστών στη λίστα των επιτευγμάτων του.

Επίσης στα Superbike, η Ducati κέρδισε τον 21ο Τίτλο Κατασκευαστών (από τα 38 πρωταθλήματα που διεκδικήθηκαν), τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο για την Panigale V4 R.

Μετά από τη παρουσίαση των νέων μοντέλων 2026 των: Multistrada V4 RS, Diavel V4 RS, Panigale V4 R, Multistrada V4 Rally και Scrambler Nightshift Emerald Green) κατά τη διάρκεια των Ducati World Premiere 2026, ο κατασκευαστής της Borgo Panigale παρουσίασε την τέταρτη γενιά της Hypermotard στην τελευταία εκδήλωση της χρονιάς.

Στην EICMA οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την πέμπτη γενιά Monster, που παρουσιάστηκε ψηφιακά πριν από λίγες ημέρες, με την οποία η Ducati γράφει ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο σε μια μοναδική ιστορία που ξεκίνησε στην Intermot το 1992 στην Κολονία.

Η νέα επανασχεδιασμένη Monster συνδυάζει το μικρό βάρος και την τεχνολογία που βασίζεται στον νέο κινητήρα V2 IVT, δημιουργώντας μια μοτοσυκλέτα ασφαλή και διασκεδαστική στην οδήγηση σε ένα σπορ περιβάλλον, αλλά και διαχειρίσιμη και απολαυστική στο αστικό περιβάλλον.

Πιο αεροδυναμική, σπορ και συμπαγής, η νέα Monster ανακτά τα στυλιστικά χαρακτηριστικά που πάντα διέκριναν την γυμνή αυτή μοτοσυκλέτα: τον προβολέα που πλαισιώνεται από τους «ώμους» του ρεζερβουάρ με την πλάτη του βίσωνα, τη μονή σέλα για τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη και την κοντή ουρά.

Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσίαση του DesertX, της πρώτης σύγχρονης Ducati με μπροστινό τροχό 21″, ο κατασκευαστής με έδρα την Μπολόνια θα παρουσιάσει το πρωτότυπο του νέου μοντέλου στην EICMA, το οποίο θα είναι διαθέσιμη από τον Μάιο του 2026.

Μια μοτοσυκλέτα με νέο σχεδιασμό, που γεννήθηκε από την επιθυμία να καλύψει τις ανάγκες των αναβατών χάρη σε τεχνικές επιλογές που βελτιώνουν τις εκτός δρόμου δυνατότητές της, διατηρώντας παράλληλα την απόλαυση της οδήγησης στην άσφαλτο.

Κατά τη διάρκεια της EICMA 2025 η Ducati θα έχει δύο παγκόσμιες πρεμιέρες μοντέλων 2026 από την εξειδικευμένη γκάμα εκτός δρόμου: τη νέα Desmo250 MX και τη Desmo450 Enduro, και τα δυο μοντέλα θα είναι διαθέσιμα από τον Ιούλιο του επόμενου έτους μέσω του δικτύου πωλήσεων της Ducati Offroad.

Η γκάμα της Ducati για το 2026 θα έχει επίσης δύο εκδόσεις της Panigale V2 αφιερωμένες στους αναβάτες του MotoGP Marc Márquez και Francesco Bagnaia, καθώς και νέα, ελκυστικά χρώματα για τις Panigale και Streetfighter V4 και V2.

Στο περίπτερο θα υπάρχει και η DesmosediciGP, νικήτρια του Τίτλου Αναβατών του 2025 με τον Marc Márquez, το αποκορύφωμα μιας συγκλονιστικής σεζόν στην οποία η Ducati κέρδισε επίσης τους Τίτλους Κατασκευαστών και Ομάδων.

Δίπλα της θα βρίσκεται η Panigale V4 R, δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα WorldSBK με αναβάτη τον Nicolò Bulega, μιας συναρπαστικής σεζόν που χάρισε στην Ducati τον 21ο Τίτλο Κατασκευαστών Superbike καθός και η Desmo450 MX, με την οποία ο Tony Cairoli τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα στο Motocross of Nations του 2025.

Νέα Hypermotard V2

Η Hypermotard τέταρτης γενιάς είναι μια πλήρως ανασχεδιασμένη μοτοσικλέτα που συνεχίζει την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου και την προβάλλει στο μέλλον χάρη σε μια εντελώς νέα βάση και ένα σχεδιασμό που επανερμηνεύει και καινοτομεί μια γραμμή που έχει γράψει ιστορία.

Το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη και συμπαγής μοτοσυκλέτα που αποπνέει μικρό βάρος με την πρώτη ματιά.

Με μείωση βάρους κατά 13 κιλά (14 για την SP) σε σύγκριση με την προηγούμενη 950, η νέα Hypermotard V2 είναι πιο ευέλικτη και σπορ από ποτέ.

Ταυτόχρονα, είναι και η πιο ισχυρή από τις Hypermotard, χάρη στο V2 των 120 ίππων με μεταβλητό χρονισμό IVT και μέγιστη ροπή 94 Nm, το 70% της οποίας είναι διαθέσιμο στις 3.000 σ.α.λ., για εξαιρετική επιτάχυνση στην έξοδο από τις στροφές.

Η έκδοση SP της Hypermotard είναι ακόμη πιο τολμηρή στην εμφάνιση, χάρη στο μεγάλο λογότυπο στο μπροστινό φέρινγκ, τις λευκές σφυρήλατες ζάντες και τις αγωνιστικές λεπτομέρειες όπως το ανθρακονημάτινο φτερό, την χρυσή ανάρτηση Öhlins και τις δαγκάνες Brembo M50.

Εκτός από την ειδική εμφάνιση, η οποία αναφέρεται στα 20 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου μοντέλου, η Hypermotard V2 SP διαθέτει επίσης εξοπλισμό που προάγει τον διασκεδαστικό χαρακτήρα της Hyper ακόμα περισσότερο.

DesertX 2026

Το 2022, η DesertX σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο των μοτοσυκλετών maxi enduro με μπροστινούς τροχούς 21″.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην EICMA, η Ducati παρουσιάζει το πρωτότυπο της νέας DesertX, που βελτιώνει τις εκτός δρόμου δυνατότητές του χάρη στην υιοθέτηση προηγμένης πίσω ανάρτησης με προοδευτικό μοχλικό.

Η DesertX του 2026 είναι ελαφρύτερυ, με βάρος χωρίς καύσιμο 206 kg, χάρη στο νέο κινητήρα V2 IVT, κάτι που την κάνει πιο ευέλικτη και πιο ισχυρή.

Η μέγιστη ισχύς της νέας DesertX είναι 110 hp στις 9.000 σ.α.λ. και η ροπή είναι 92 Nm στις 7.000 σ.α.λ.

Όλες οι λεπτομέρειες της νέας DesertX θα αποκαλυφθούν τον Φεβρουάριο του 2026 και οι πρώτες μοτοσυκλέτες θα είναι διαθέσιμες τον Μάιο.

Panigale V2 MM93 και FB63 – Δύο πρωταθλητές, δύο μοναδικές μοτοσικλέτες

Οι Panigale V2 MM93 και FB63 τιμούν τους δύο αναβάτες της ομάδας Ducati Lenovo Team 2025, τον Marc Márquez και τον Francesco «Pecco» Bagnaia.

Οι δύο αυτές μοτοσυκλέτες θα παραχθούν σε μια ειδική αριθμημένη σειρά, και θα είναι εξοπλισμένες με ειδικά χαρακτηριστικά: σφυρήλατες ζάντες που μειώνουν το βάρος κατά 1,5 κιλά, αμορτισέρ τιμονιού Öhlins, χαμηλωμένα clip-on, πλάκα τιμονιού billet, γκριπ εμπνευσμένα από αυτά των μοτοσυκλετών MotoGP και αγωνιστικη ζελατίνα φέρινγκ.

Τα χρώματα της MM93 είναι αυτά που χρησιμοποίησε ο Marc Márquez στην πρώτη του δοκιμή ως επίσημος αναβάτης της Ducati στη Βαρκελώνη, ενώ τα χρώματα της FB63 αναπαράγουν το μαύρο και κόκκινο καμουφλάζ του κράνους, των γαντιών και των μπότες του Bagnaia.

Panigale V4 S Corse και Streetfighter V4 S Corse: το πνεύμα της Desmosedici GP25 στο δρόμο

Η Ducati Centro Stile έχει δημιουργήσει δύο εντελώς νέους χρωματικούς συνδυασμούς για τη νέα Panigale και την Streetfighter V4, εμπνευσμένους από αυτούς των μοτοσυκλετών Desmosedici που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2025 από την ομάδα Ducati Lenovo.

Το χρώμα φόντου είναι το παραδοσιακό Ducati Red, με την πλάγια όψη να διασχίζεται από ένα φθορίζον κόκκινο μοτίβο «καμπύλης», το οποίο ενισχύει τη σύνδεση με το MotoGP και τιμά το αγωνιστικό πνεύμα της Ducati.

Οι λευκές πινακίδες αριθμού συμμετοχής έχουν τον εμβληματικό αριθμό 1 (ένα) σε σχήμα ράβδου.

Panigale V2 και Streetfighter V2, το Ducati Yellow επιστρέφει

Το κίτρινο χρώμα «Giallo Ducati» επιστρέφει στις σπορ μοτοσυκλέτες από το Borgo Panigale.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και έφτασε στο αποκορύφωμά του τη δεκαετία του 1990, χάρη στη χρήση του σε αγώνες και σε θρυλικά μοντέλα παραγωγής.

Πιο πρόσφατα, το κίτρινο έχει χρησιμοποιηθεί από τις επίσημες ομάδες MotoGP και WorldSBK σε ορισμένους αγώνες Grand Prix κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2024.

Για το 2026, το Giallo Ducati επιστρέφει επίσης στα μοντέλα παραγωγής, παράλληλα με το παραδοσιακό κόκκινο στα μοντέλα Panigale V2 και Streetfighter V2.

Kit Scrambler Retro Stripe και Old Skool Checkerboard

Στον χώρο των Scrambler, η Ducati παρουσιάζει δύο κιτ με υποβλητική αισθητική για όσους θέλουν να κάνουν την Scrambler Icon τους ακόμα πιο μοναδική.

Το κιτ Retro Stripe είναι ένας πραγματικός φόρος τιμής στη δεκαετία του 1970, την εποχή που γέννησε γραφικά βασισμένα σε απλές αλλά δυναμικές γραμμές.

Το Old Skool Checkerboard, από την άλλη πλευρά, είναι ένα κιτ εμπνευσμένο από τους αγώνες με γραφικά εμπνευσμένα από την καρό σημαία ένα να σύμβολο ελευθερίας, ταχύτητας και επαναστατικού πνεύματος.