Στη χρονιά της εκατονταετηρίδας της, ο κατασκευαστής από το Borgo Panigale παρουσιάζει την Formula 73, μια μοτοσυκλέτα που αναβιώνει, σε σύγχρονη εκδοχή, το πνεύμα ενός μοντέλου και μιας εποχής που συνέβαλαν στη δημιουργία του θρύλου της Ducati και ενέπνευσαν τις αρχές που την καθοδηγούν μέχρι σήμερα.

Η Formula 73 τιμά την 750 Super Sport Desmo, την πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής της Ducati εξοπλισμένη με σύστημα δεσμοδρομικού χρονισμού βαλβίδων.

Η Super Sport ήταν στην πραγματικότητα μια ρέπλικα της 750 Imola Desmo με την οποία οι Paul Smart και Bruno Spaggiari θριάμβευσαν στον Αγώνα 200 Miglia di Imola το 1972, τον πρώτο Ευρωπαϊκό Αγώνα για μοτοσυκλέτες παραγωγής, μια φόρμουλα που τη δεκαετία του 1980 θα δημιουργούσε την κατηγορία Superbike.

Η ιστορική νίκη στην Imola και η μετέπειτα δημιουργία της 750 Super Sport Desmo αποτέλεσαν το πρώτο και θεμελιώδες κεφάλαιο στο έπος της Ducati στους αγώνες μοτοσυκλετών παραγωγής, όπου έχει καταγράψει παγκόσμιο ρεκόρ με περισσότερες από 400 νίκες, 16 Τίτλους Αναβατών και 21 Τίτλους Κατασκευαστών.

Η 750 Super Sport Desmo δημιουργήθηκε σε μια δεκαετία μεγάλων αλλαγών και αντιθέσεων, που χαρακτηριζόταν από έντονη πολιτιστική δημιουργικότητα. Ήταν μια περίοδος κοινωνικών μεταβολών και ευρείας επιθυμίας για ανανέωση.

Μια εξαιρετική καλλιτεχνική ζωντάνια επηρέασε τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη μόδα και τη σκέψη, καθιστώντας τη δεκαετία του 1970 μια σύνθετη και βαθιά σημαντική εποχή.

Η Formula 73 δημιουργήθηκε σήμερα ως φόρος τιμής σε εκείνη την εμβληματική μοτοσυκλέτα, που ήδη ενσάρκωνε τις αξίες του Στυλ, της Κομψότητας και της Απόδοσης, οι οποίες εμπνέουν την Ducati από τότε.

Η Formula 73 είναι ένα μοντέλο αφιερωμένο στους λάτρεις της μοτοσυκλέτας με διαχρονική γοητεία, που αγαπούν να ξεχωρίζουν οδηγώντας μια μοτοσυκλέτα με αδιαμφισβήτητο design και έντονη προσωπικότητα, απορρίπτοντας τη συμμόρφωση και δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς τους.

Η Formula 73 πρωταγωνιστεί στη μικρού μήκους ταινία «A Piece of Timeless», στην οποία ο Ιταλός ηθοποιός Stefano Accorsi, μεγάλος λάτρης της Ducati, αναλογίζεται την εμπειρία του από την πρώτη του επαφή μαζί της.

Ο Stefano, παραλληλίζοντας την οδήγηση μοτοσυκλέτας με την υποκριτική, αφηγείται τη σχέση του με την τέχνη της υποκριτικής και τον κόσμο του motorsport μέσα από αυτή την ταινία.

Ξεχωριστή προσωπικότητα

Η γραμμή της Ducati Formula 73 αποτελεί μια σύγχρονη επανερμηνεία της θρυλικής 750 Super Sport Desmo του 1973.

Κομψή και λεπτή, αυτή η μοτοσυκλέτα αποπνέει ευελιξία χάρη στη μινιμαλιστική αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη αισθητική της.

Εξοπλισμένη με τον εμβληματικό αερόψυκτο δικύλινδρο κινητήρα της Ducati, συνδυάζει το επαναστατικό πνεύμα των Urban Café Racers με τη διαχρονική γοητεία αυτού που πολλοί συλλέκτες θεωρούν τη σημαντικότερη μοτοσυκλέτα στην ιστορία της Ducati.

Κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει στο να καθιστά την Formula 73 μοναδική.

Ο χρωματισμός σε ασημί και aqua green, εμπνευσμένος από την αυθεντική 750 Super Sport Desmo, είναι αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας στα ιστορικά αρχεία της εταιρείας από το Ducati Style Centre.

Η κάθετη χρυσή λωρίδα στο ρεζερβουάρ παραπέμπει στην αρχική άβαφη λωρίδα της 750 Imola Desmo, η οποία επέτρεπε στην ομάδα να ελέγχει τη στάθμη καυσίμου χωρίς να επιβαρύνει τη μοτοσυκλέτα με επιπλέον όργανα.

Τα clip-on τιμόνια με καθρέφτες στις άκρες, το κοντό, αιχμηρό φέρινγκ και το ουραίο τμήμα επιβεβαιώνουν την Café Racer προσωπικότητα αυτού του συλλεκτικού μοντέλου.

Τα πολυάριθμα εξαρτήματα από κατεργασμένο αλουμίνιο, όπως οι μανέτες φρένου και συμπλέκτη με δοχεία υγρών, τα μαρσπιέ και η τάπα καυσίμου Rizoma που παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό, τραβούν το βλέμμα και ενισχύουν περαιτέρω μια μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη να θαυμάζεται τόσο εν στάσει όσο και εν κινήσει.

Όπως όλα τα μοντέλα περιορισμένης παραγωγής της Ducati, η Formula 73 φέρει το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό στην πλάκα τιμονιού.

Κάθε μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας, καθώς και από συλλογή ιστορικών φωτογραφιών και σχεδίων που δημιουργήθηκαν από το Ducati Style Centre, παρουσιασμένα σε ειδικό κουτί.

Καινοτομία μέσα από την παράδοση

Η Ducati Formula 73 είναι μια διαχρονική δημιουργία, πιστή στις τεχνικές λύσεις που έκαναν την 750 Super Sport Desmo εμβληματική, αλλά ταυτόχρονα μια σύγχρονη, υψηλής τεχνολογίας μοτοσυκλέτα.

Ο κινητήρας των 803 κ.εκ. Desmodue, είναι ένας V2 με κάθετη διάταξη του ενός κυλίνδρου ώστε να λέγεται L-twin, διαθέτει δεσμοδρομικό σύστημα και δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο και έχει προδιαγραφές Euro5+, πιστός στα τεχνικά πρότυπα πάνω στα οποία η Ducati έχτισε τον θρύλο της τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Ένας αυθεντικός κινητήρας, ικανός να αποδίδει 73 ίππους στις 8,250 σ.α.λ., που ξεπερνά την έννοια της απόδοσης για να ορίσει ξεκάθαρα την προσωπικότητα της Formula 73, αποτελώντας θεμελιώδες στοιχείο τόσο του στυλ όσο και της οδηγικής εμπειρίας.

Το τελικό της εξάτμισης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Termignoni με αισθητικές λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το μοντέλο, χαρίζει στη μοτοσυκλέτα γεμάτο και εκφραστικό ήχο, ενώ το γκάζι Ride-by-Wire καθιστά την απόκριση του κινητήρα άμεση, προοδευτική και ομαλή ακόμη και σε χαμηλές στροφές.

Το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα της Formula 73 ενισχύει τη σύνδεση με την Super Sport Desmo που την ενέπνευσε.

Λεπτό και βαμμένο σε aqua green, αποτελεί μέρος του χρωματισμού και, σε συνδυασμό με τις ακτινωτές ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV, συμβάλλει στην ευελιξία και την ευκολία οδήγησης.

Η Formula 73 είναι μια ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα, χάρη στα ηλεκτρονικά της συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν DTC traction control, Cornering ABS, σύστημα Ducati Quick Shift και δύο Riding Modes.

Έτσι, κάθε διαδρομή, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τις διαδρομές σε ορεινούς δρόμους, γίνεται πιο ασφαλής και απολαυστική, καθιστώντας κάθε στιγμή του αναβάτη πάνω στη σέλα μοναδική.

Διαθεσιμότητα

Οι φίλοι που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με τεχνικά ενδύματα εμπνευσμένα από την αισθητική αυτής της συλλεκτικής μοτοσυκλέτας μπορούν να επιλέξουν κράνος, δημιουργημένο σε συνεργασία με την Arai και σπορ μπουφάν που παραπέμπουν στον χρωματισμό της Formula 73.

Η Ducati Formula 73 θα παραχθεί σε αριθμημένη σειρά περιορισμένη σε 873 μονάδες και θα φτάσει στις Ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες την άνοιξη του 2026. Η διάθεση στον υπόλοιπο κόσμο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

Στοιχεία και εξοπλισμός Formula 73