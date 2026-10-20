Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ducati Hellas γιόρτασε τα 100 χρόνια της εταιρίας από την Μπολόνια με ένα τριήμερο οδήγησης και πάθους στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Εκεί Ducatisti από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν για να οδηγήσουν στην πίστα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν την αγάπη τους για τη Ιταλική μάρκα από την Μπολόνια.

Ο εορτασμός του Ducati Centenario διοργανώθηκε από το το επίσημο κλαμπ D.O.C. Hellas και το Ducati Club Hellas 1990, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνάντησης Ducatisti, τιμώντας τα 100 χρόνια της εμβληματικής ιταλικής μάρκας.

Στην πίστα, εκεί όπου το πάθος γίνεται εμπειρία

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για να εξερευνήσουν οι αναβάτες τις δυνατότητες των μοτοσυκλετών τους.

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες μπήκαν στην πίστα για πρώτη φορά, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική διάσταση της οδήγησης.

Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί με τεχνικό έλεγχο, κατανομή σε γκρουπ και ενημέρωση των αναβατών.

Οι ονομασίες των γκρουπ απέτισαν φόρο τιμής σε τέσσερις προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της εταιρίας με έδρα το Borgo Panigale: Paul Smart1, Massimo Tamburini2, Troy Bayliss3 και Casey Stoner4.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης test rides με τις νέες Streetfighter V2 S, Streetfighter V4 S, Panigale V2 S και Panigale V4 S.

Τέσσερις διαφορετικές εκφράσεις της σπορ ταυτότητας της Ducati έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις της μάρκας, γνωρίζοντας τον ξεχωριστό οδηγικό χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Paul Smart: Βρετανός αναβάτης, νικητής στα 200 Μίλια της Imola το 1972 με Ducati — μια ιστορική επιτυχία για τη μάρκα. Massimo Tamburini: Ιταλός σχεδιαστής μοτοσυκλετών, δημιουργός της εμβληματικής 916, που επηρέασε καθοριστικά τη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Troy Bayliss: Αυστραλός αναβάτης, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike με Ducati, το 2001, το 2006 και το 2008. Casey Stoner: Αυστραλός αναβάτης, που χάρισε στη Ducati τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της στο MotoGP, το 2007.

Εμπειρίες πέρα από την πίστα

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχαν οι ιστορικές μοτοσυκλέτες του Ιταλού κατασκευαστή από ιδιωτικές συλλογές, με σημείο αναφοράς το Cucciolo, που σηματοδότησε την είσοδο της εταιρίας στον κόσμο των δύο τροχών.

Η παρουσία τους δίπλα στα σύγχρονα μοντέλα συνέδεσε το ξεκίνημα της μάρκας με το σήμερα, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της σχεδίασης και της τεχνολογίας της.

Το πρόγραμμα πλαισίωσαν ειδικές θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην ιστορία και την αγωνιστική κληρονομιά της Ducati.

Παράλληλα, ο προσομοιωτής μοτοσυκλέτας Moto Trainer του ΜΟΤΟ, πρόσφερε μια διαφορετική εμπειρία οδήγησης.

Μέσα από το επίσημο παιχνίδι του MotoGP, οι επισκέπτες δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε εικονικές αγωνιστικές διαδρομές, ενώ οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη στάση και στις κινήσεις του σώματος κατά την οδήγηση.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Kosmocar και της ΕΚΟ με την υποστήριξη πλήθους επαγγελματιών του κλάδου.