του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας της με έναν ακόμη ξεχωριστό τρόπο, μέσα από τη συνεργασία της με την Piquadro. Οι δύο Iταλικές εταιρείες παρουσιάζουν τέσσερα σακίδια Special Edition, εμπνευσμένα από ιστορικούς χρωματισμούς εμβληματικών μοτοσυκλετών της Ducati, ενώ παράλληλα διευρύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των ταξιδιωτικών ειδών.

Η παρουσίαση των τεσσάρων σακιδίων πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της Piquadro στην οδό Corso Matteotti του Μιλάνου, στο πλαίσιο της EICMA.

Τρεις από τους χρωματισμούς που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης προέρχονται από τη συλλογή Ducati Collezione 100, η οποία παρουσιάστηκε στην πίστα του Mugello. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό project με δέκα μοντέλα, καθένα από τα οποία θα παραχθεί σε περιορισμένη και αριθμημένη σειρά 100 μονάδων. Οι μοτοσυκλέτες συνδυάζουν ιστορικούς χρωματισμούς με τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και τεχνολογία της Ducati.

Σε αυτά προστίθεται η Superleggera V4 Centenario Tricolore, επίσης περιορισμένης παραγωγής 100 μονάδων, η πιο ισχυρή, τεχνολογικά προηγμένη και εξελιγμένη μοτοσυκλέτα δρόμου που έχει δημιουργήσει ποτέ η εταιρεία.

Αυτή ακριβώς η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των τεσσάρων σακιδίων Special Edition της Piquadro. Τα χρώματα, τα γραφικά και οι ιστορικές αναφορές της Ducati μεταφέρονται πλέον πέρα από τον κόσμο των δύο τροχών, αποκτώντας νέα μορφή μέσα από τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της Piquadro.

Ο μαύρος και χρυσός χρωματισμός της 900 Sport Desmo Darmah του 1979, που αναβιώνει στη Streetfighter V4 S 100, παραπέμπει στην αισθητική των αγώνων της δεκαετίας του 1970 και του 1980, ξεχωρίζοντας για το χαρακτηριστικό μοτίβο με το κεφάλι της τίγρης.

Η 750 Super Sport «California Hot Rod», της οποίας ο ιστορικός χρωματισμός αναβιώνει στην XDiavel V4 100, τιμά την ιστορική νίκη του Cook Neilson στην Daytona το 1977.

Η 500 SL Pantah του 1979, η οποία αποτέλεσε την έμπνευση για την Multistrada V4 RS 100, σηματοδότησε μια σημαντική τεχνολογική καμπή στην ιστορία της Ducati, καθώς εισήγαγε το πρώτο πλαίσιο χωροδικτύωμα Trellis και τον νέο κινητήρα Pantah.

Τέλος, ο τρίχρωμος χρωματισμός της 750 F1, της μοτοσυκλέτας με την οποία ο Marco Lucchinelli κέρδισε τον Αγώνα Battle of the Twins στην Daytona το 1986, αποτέλεσε την έμπνευση για την εμφάνιση της Superleggera V4 Centenario Tricolore.

Ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati, δήλωσε: «Η επέτειος των 100 χρόνων αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την ιστορία μας, αλλά και να βρούμε νέους τρόπους να την αφηγηθούμε. Τα τέσσερα σακίδια Special Edition που δημιουργήσαμε μαζί με την Piquadro αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Αναδεικνύουν με νέο τρόπο μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χρωματισμούς των μοτοσυκλετών μας, μέσα από τη σχεδιαστική ματιά μιας ακόμη Ιταλικής εταιρείας, με την οποία μοιραζόμαστε το πάθος για το design και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτή η συνεργασία συνεχίζει να αναπτύσσεται και αποκτά νέες μορφές, με μια συλλογή σχεδιασμένη για να συνοδεύει τους φίλους των δύο εταιρειών στην καθημερινότητά τους και στα ταξίδια τους».

Από την πλευρά του, ο Marco Palmieri, Πρόεδρος και CEO της Piquadro, ανέφερε: «Οι εταιρείες με μακρά ιστορία δεν πρέπει απλώς να γιορτάζουν το παρελθόν τους, αλλά να συνεχίζουν να αντλούν έμπνευση από αυτό για να εξελίσσονται. Αυτό ακριβώς είναι που μας συνδέει με την Ducati. Μοιραζόμαστε μια κουλτούρα στην οποία ο σχεδιασμός, η τεχνολογία και οι επιδόσεις αποτελούν τα μέσα για τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων ενός προϊόντος. Τα τέσσερα αυτά σακίδια αντλούν έμπνευση από έναν αιώνα ιστορίας, αλλά πάνω απ’ όλα εκφράζουν αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί: το μέλλον».

Η συνεργασία των δύο εταιρειών δεν περιορίζεται στα επετειακά σακίδια, καθώς επεκτείνεται πλέον με μια νέα συλλογή που περιλαμβάνει σακίδια πλάτης, βαλίτσες trolley και αξεσουάρ για επαγγελματική χρήση και ταξίδια. Η νέα αυτή κατεύθυνση συνδυάζει την εμπειρία της Piquadro στον σχεδιασμό προϊόντων για τις καθημερινές μετακινήσεις με τη φιλοσοφία της Ducati, η οποία βασίζεται διαχρονικά στην τεχνολογία, τις επιδόσεις και την αισθητική».

Τα τέσσερα σακίδια Special Edition διατίθενται στα καταστήματα Piquadro. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της Collezione 100 και τις ιστορίες πίσω από τη δημιουργία τους είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ducati.