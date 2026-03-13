Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η χρωματική γκάμα της Ducati Monster επεκτείνεται με το νέο σχέδιο Sport Livery, το οποίο προστίθεται στα Ducati Red και Iceberg White που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο κατά την παρουσίαση του νέου μοντέλου Monster.

Η νέα εμφάνιση εμπνέεται από το χρωματικό σχέδιο του εμβληματικού μοντέλου Ducati Monster S4, του πρώτου τετραβάλβιδου Monster στην ιστορία.

Ο συνδυασμός γκρι με Racing Red στις ζάντες και σε λεπτομέρειες της σέλας, του πίσω μέρους και του ρεζερβουάρ δημιουργεί μια σπορ αλλά και κομψή εμφάνιση.

Το Sport Livery είναι διαθέσιμο και για την έκδοση Plus, η οποία προσθέτει μπροστινό fairing και κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη για ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα.

Με τον V2 κινητήρα πλούσιο σε ροπή, ιδανικό για χρήση στον δρόμο, η Ducati Monster αποτελεί την πιο εμβληματική γυμνή μοτοσυκλέτα της Ducati.

Μια μοτοσυκλέτα που προσφέρει εύκολη οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς στη διασκέδαση και στις επιδόσεις.

Ιδανική τόσο για νέους όσο και για έμπειρους αναβάτες, η νέα Ducati Monster συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος σε μια σύγχρονη φόρμουλα που ανανεώνει την έννοια της naked sport μοτοσυκλέτας.

Οι επιδόσεις της παραμένουν πάντα ελεγχόμενες χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά, ενώ συνοδεύονται από μοντέρνο και αυθεντικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα, διατηρεί το DNA της πρώτης γενιάς του 1993: έναν συναρπαστικό V2 κινητήρα με υψηλή ροπή σε συνδυασμό με πλαίσιο εμπνευσμένο από Superbike, που είναι ένα νέο αλουμινένιο monocoque. Όλα όσα χρειάζεται ο αναβάτης, τίποτα παραπάνω.

Το χαμηλό βάρος ήταν πάντα βασικό χαρακτηριστικό της Ducati Monster.

Κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ – από το monocoque πλαίσιο μέχρι το πίσω υποπλαίσιο από techno-polymer και σχέδιο χωροδικτύωμα (trellis) – μειώνοντας το συνολικό βάρος κατά 4 κιλά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το αποτέλεσμα είναι μια ευέλικτη και συμπαγής μοτοσυκλέτα, ιδανική για την κίνηση στην πόλη και για πλήρη έλεγχο σε κάθε κατάσταση.

Η ευκολία χειρισμού υποστηρίζεται από άνετη θέση οδήγησης που κάνει τον αναβάτη να νιώθει άνετα σε κάθε στιγμή.

Το ύψος σέλας μόλις 815 mm και το στενό προφίλ της μοτοσυκλέτας επιτρέπουν εύκολη επαφή των ποδιών με το έδαφος, ενώ η θέση των μαρσπιέ και του τιμονιού προσφέρει καλύτερο έλεγχο σε σπορ οδήγηση και άνεση σε πιο χαλαρή χρήση.

Ο αυθεντικός και σύγχρονος σχεδιασμός επικεντρώνεται στα απαραίτητα και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της Monster.

Πιο λεπτή, πιο σπορ και δυναμική, επαναπροσδιορίζει στοιχεία που πάντα χαρακτήριζαν τη μοτοσυκλέτα: τον προβολέα πλαισιωμένο από το «ώμο» του ρεζερβουάρ, τη μονή σέλα αναβάτη-συνεπιβάτη και το κοντό, ελαφρύ πίσω μέρος.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι κορυφαίος: Cornering ABS, Traction Control, Wheelie Control και Engine Brake Control με πολλαπλά επίπεδα ρύθμισης.

Όλες οι πληροφορίες προβάλλονται σε έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, συμβατή με το Ducati Multimedia System και πλοήγηση turn-by-turn. Για πρώτη φορά η Monster μπορεί να εξοπλιστεί και με Cruise Control για πιο χαλαρά ταξίδια.

Με τέσσερα Riding Modes, η Monster αλλάζει χαρακτήρα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το Urban Mode βοηθά νέους αναβάτες στην πόλη, ενώ το Sport Mode προσφέρει πιο δυναμική απόδοση για στροφές και ορεινούς δρόμους.

Το ηλεκτρονικό σύστημα περιλαμβάνει DTC, DWC, EBC και Cornering ABS, ενώ το Ducati Power Launch χαρίζει εκκινήσεις τύπου MotoGP.

Ο κινητήρας είναι ο νέος V2 προδιαγραφών Euro 5+ με μεγάλα διαστήματα συντήρησης: ο έλεγχος βαλβίδων απαιτείται κάθε 45,000 χλμ.

Αποδίδει 111 ίππους στις 9,000 rpm και 91.1 Nm ροπής στις 7,250 rpm, με πάνω από 80% της ροπής διαθέσιμο μεταξύ 4,000 και 10,000 rpm.

Χάρη στην προοδευτική απόδοση και τα προηγμένα ηλεκτρονικά, οι επιδόσεις παραμένουν πάντα ελεγχόμενες. Υπάρχει επίσης έκδοση 35 kW για κατόχους άδειας A2.

Οι αναβάτες μπορούν να εξατομικεύσουν το Monster με αξεσουάρ Ducati Performance, όπως εγκεκριμένο τελικό εξάτμισης Termignoni, belly pan κινητήρα και αγωνιστική βάση πινακίδας.

Όλα τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα στη διαδικασία διαμόρφωσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα Ducati.com μαζί με εξοπλισμό αναβάτη.

Η Ducati Monster με τα σχέδια χρωμάτων Sport Livery θα είναι διαθέσιμη από 13,390 € (13,890 € για την έκδοση Plus) σε όλα τα Ευρωπαϊκά καταστήματα της Ducati από τον Απρίλιο του 2026.