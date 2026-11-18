Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ducati προσφέρει τώρα δύο τρόπους απόκτησης της Multistrada V4 και V4 S, δίνοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτόν που τους ταιριάζει: χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο 2,9% μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Ducati Now ή όφελος τιμής 2.000€.

Η Multistrada V4 συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα της Ducati με προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα άνεσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία στις καθημερινές μετακινήσεις ή τις μεγάλες αποδράσεις.

Με επίκεντρο την απόλαυση της οδήγησης, ο touring χαρακτήρας της Multistrada δίνει στον αναβάτη και τον συνεπιβάτη την άνεση να ταξιδεύουν πιο μακριά.

Οι επιδόσεις και η τεχνολογία της συνθέτουν μια μοτοσυκλέτα έτοιμη να ακολουθήσει τον προσωπικό τρόπο ταξιδιού κάθε αναβάτη.

Η ελευθερία επιλογής επεκτείνεται και στην απόκτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν χρηματοδότηση με επιτόκιο 2,9% ή να επωφεληθούν από όφελος τιμής 2.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις διαθέσιμες επιλογές απόκτησης παρέχονται από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Ducati και στο ducati.gr.