Η απόκτηση μιας Panigale V4 σημαίνει ότι γίνεσαι μέρος μιας κληρονομιάς σχεδόν 40 ετών, γεμάτης επιτυχίες, εξέλιξη και καινοτομίες που έχουν διαμορφώσει την ιστορία των superbikes. Πρόκειται για μια πορεία που καμία άλλη εταιρεία της κατηγορίας δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της, με επτά γενιές superbikes που πρωταγωνίστησαν σε επικούς αγώνες, στα χέρια μερικών από τους πιο αγαπημένους αναβάτες των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων μοτοσυκλετών παραγωγής, με αποκορύφωμα την ιστορική κυριαρχία στο World Superbike του 2026.

Με την έκδοση που παρουσιάστηκε στο WDW 2024, η Ducati συμμετείχε στο Race of Champions με μια Panigale V4 που ήταν ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο ταχύτερη από το προηγούμενο μοντέλο. Τώρα, δύο χρόνια μετά την παρουσίασή της, ο κατασκευαστής από το Borgo Panigale παρουσιάζει την εξέλιξή της: την Panigale V4 MY2027.

Για τη δημιουργία της Panigale V4 MY2027, η Ducati εστίασε σε κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιδόσεις, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση που εφαρμόζει στους αγώνες. Αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στους αγώνες, όπου η έβδομη γενιά superbike της Ducati κατέκτησε από την πρώτη κιόλας χρονιά τον Παγκόσμιο Τίτλο, καθώς και διάφορους Εθνικούς Τίτλους αναβατών και κατασκευαστών*, η εταιρεία εξέλιξε την V4 με στόχο να την κάνει ακόμη ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στην πίστα.

Η Ducati βελτίωσε τον κινητήρα, την αεροδυναμική, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά συστήματα, εξελίσσοντας κάθε επιμέρους στοιχείο με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αυξήσει τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας και να επιτρέψει στον αναβάτη να τις αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα είναι μια Panigale V4 με υψηλότερες επιδόσεις, η οποία προσφέρει πιο φυσικό και άμεσο χειρισμό ακόμα και όταν κινείται στα όρια.

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale αποδίδει πλέον 218 ίππους, αυξημένους κατά 2 ίππους, χάρη σε τροποποιήσεις που βελτιώνουν τη ροή του αέρα και μειώνουν τις μηχανικές τριβές. Η μακρύτερη τελική μετάδοση και η αύξηση του ορίου περιστροφής κατά 500 σ.α.λ. επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση της ισχύος στις υψηλές στροφές, μειώνοντας παράλληλα τις αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούνται σε κάθε γύρο.

Παράλληλα, η Ducati βελτίωσε τη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις πιο κρίσιμες φάσεις της σπορ οδήγησης: στο φρενάρισμα, στην είσοδο στη στροφή, κατά τη διέλευση από αυτήν και στην έξοδο. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις στο πλαίσιο και στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Η αποτελεσματικότητα του συνολικού πακέτου επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές στην πίστα της Vallelunga, όπου η νέα Panigale V4 σημείωσε βελτίωση του μέσου χρόνου γύρου κατά 0.4 δευτερόλεπτα σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά της Panigale V4 MY2027 δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν επίσης σε αγωνιστικές συνθήκες από τους αναβάτες της Ducati στο Lenovo Race of Champions, συμβάλλοντας στη βελτίωση κατά 0.7 δευτερόλεπτα του ρεκόρ pole position που είχε σημειώσει ο Nicolò Bulega.

Η νέα Panigale V4, και συγκεκριμένα η έκδοση S, εντάσσεται επίσης στο πρόγραμμα Ducati Factory Made, προσφέροντας επίπεδα εξατομίκευσης που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν συναντώνται σε καμία άλλη μάρκα μοτοσυκλετών παγκοσμίως. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 11 διαφορετικά χρώματα, πέντε από τα οποία προέρχονται απευθείας από το πρόγραμμα Ad Personam της Automobili Lamborghini, καθώς και ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς χρωματισμούς αγωνιστικής εμφάνισης και μια σειρά εγκεκριμένων αξεσουάρ που τοποθετούνται ήδη από το εργοστάσιο. Έτσι, κάθε Ducatista μπορεί να δημιουργήσει την Panigale V4 που ονειρεύεται.

Ισχυρότερος και αποδοτικότερος κινητήρας Desmosedici Stradale

Στην καρδιά της νέας Panigale V4 S βρίσκεται ο Desmosedici Stradale, ο κινητήρας που αποτελεί τον πιο άμεσο τεχνολογικό σύνδεσμο ανάμεσα στις superbikes παραγωγής της Ducati και στην τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο MotoGP. Για το Model Year 2027, οι αλλαγές επικεντρώνονται στη συνολική βελτίωση της απόδοσής του, μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος εξαγωγής, μιας νέας εισαγωγής αέρα υψηλής παροχής, η οποία αυξάνει την πίεση του αέρα κατά 0.6% στα 300 χλμ./ώρα, και ενός βελτιωμένου κυκλώματος λίπανσης που περιορίζει τις απώλειες ισχύος.

Οι τροποποιήσεις αυτές αυξάνουν τη μέγιστη ισχύ στους 218 ίππους, κατά 2 ίππους περισσότερους, στην έκδοση που πληροί τις προδιαγραφές Euro5+. Τα μεγαλύτερα οφέλη εντοπίζονται μεταξύ 12,000 και 14,000 σ.α.λ., με τη μέγιστη αύξηση να φτάνει τους 3.5 ίππους στις 13,000 σ.α.λ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αποτελεσματικότερη επιτάχυνση στις καθοριστικές φάσεις ενός γύρου, όπου κάθε δέκατο του δευτερολέπτου εξαρτάται από τη δυνατότητα του αναβάτη να επιταχύνει πιο δυνατά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, στις υψηλές ταχύτητες, η νέα εισαγωγή αέρα προσφέρει επιπρόσθετο όφελος, με αύξηση της ισχύος κατά 1.3 ίππους στα 300 χλμ./ώρα.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της αυξημένης απόδοσης του κινητήρα, η Ducati επέλεξε μακρύτερη τελική μετάδοση, με γρανάζωμα 17/42 αντί για 16/41, ενώ αύξησε το όριο περιστροφής στις 15,000 σ.α.λ. από τη 2η έως και την 5η σχέση. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στον αναβάτη να παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα στην ιδανική σχέση μετάδοσης, περιορίζοντας τις αλλαγές ταχυτήτων και αφήνοντάς τον να επικεντρώνεται περισσότερο στις γραμμές της πίστας και στην τεχνική οδήγησης. Στην Vallelunga, αυτό μεταφράζεται σε δύο λιγότερες αλλαγές ταχυτήτων ανά γύρο.

Για όσους αναζητούν τις απόλυτες επιδόσεις στην πίστα, διατίθεται επίσης η νέα πλήρης αγωνιστική εξάτμιση Akrapovič Full Racing Exhaust PRO. Προσφέρει επιπλέον 11 ίππους και 7 Nm ροπής, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το βάρος της μοτοσυκλέτας κατά 6.6 κιλά. Το αποτέλεσμα είναι αποτελεσματικότερη επιτάχυνση, ταχύτερη απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης και επιδόσεις που προσεγγίζουν περισσότερο εκείνες μιας καθαρόαιμης αγωνιστικής μοτοσυκλέτας.

Πλαίσιο: καλύτερη αίσθηση, περισσότερη πρόσφυση και υψηλότερη ταχύτητα μέσα στη στροφή

Όταν εξελίσσεις μια μοτοσυκλέτα που βρίσκεται ήδη στην κορυφή της κατηγορίας της, οι σημαντικότερες βελτιώσεις προκύπτουν από την τελειοποίηση της συνολικής ισορροπίας. Έτσι, οι μηχανικοί της Ducati επικεντρώθηκαν στη δυνατότητα του πλαισίου της νέας Panigale V4 S να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των ελαστικών σε ακραίες γωνίες κλίσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το μπροστινό τμήμα, του οποίου η πλευρική ακαμψία έχει μειωθεί κατά 12%. Η συγκεκριμένη τροποποίηση βελτιώνει την ικανότητα της μοτοσυκλέτας να διατηρεί το ελαστικό σε επαφή με την άσφαλτο ακόμη και σε μεγάλες κλίσεις. Για τον αναβάτη, αυτό σημαίνει περισσότερη πρόσφυση στον εμπρός τροχό, ακριβέστερη αίσθηση κατά την είσοδο στη στροφή και μεγαλύτερη δυνατότητα να κλείνει την τροχιά προς την κορυφή της. Παράλληλα, επιτρέπει τη διατήρηση υψηλότερης ταχύτητας μέσα στη στροφή και το άνοιγμα του γκαζιού νωρίτερα κατά την έξοδο.

Η νέα τελική μετάδοση συμβάλλει έμμεσα και στη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας. Καθώς μειώνει ουσιαστικά το μεταξόνιο κατά 8 mm, κάνει την Panigale V4 S ακόμη πιο γρήγορη στις αλλαγές κατεύθυνσης. Στα κλειστά και τεχνικά κομμάτια της πίστας, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία, με τη μοτοσυκλέτα να γίνεται πιο εύχρηστη και λιγότερο απαιτητική σωματικά.

Η έκδοση V4 S αποκτά επίσης νέα ρυθμιζόμενα clip-on τιμόνια, σχεδιασμένα για χρήση στην πίστα. Η ανύψωσή τους κατά 10 mm δημιουργεί μια ψηλότερη θέση οδήγησης, ακολουθώντας την τάση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από την εξέλιξη των μοτοσυκλετών MotoGP. Ο αναβάτης αποκτά τη δυνατότητα να βάλει μεγαλύτερες δυνάμεις στο τιμόνι, να έχει βελτιωμένο έλεγχο και μειωμένη σωματική καταπόνηση στις αλλαγές κατεύθυνσης και στα παρατεταμένα, δυνατά φρεναρίσματα.**

Ηλεκτρονικά συστήματα

Τα ηλεκτρονικά της νέας Panigale V4 S κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά, ενσωματώνοντας στη μοτοσυκλέτα παραγωγής στρατηγικές διαχείρισης που επιτρέπουν στον αναβάτη να προσεγγίσει περισσότερο την αίσθηση και την τεχνική οδήγησης των εργοστασιακών αναβατών της Ducati στο MotoGP και στο Superbike.

Η σημαντικότερη νέα προσθήκη είναι το Dynamic Engine Brake, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο Engine Brake Control. Το σύστημα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DVO (Ducati Vehicle Observer) για να ρυθμίζει το φρενάρισμα του κινητήρα ανάλογα με το πραγματικό φορτίο που δέχεται το πίσω ελαστικό. Έτσι, εξασφαλίζει πιο προβλέψιμη συμπεριφορά κατά την είσοδο στη στροφή, μεγαλύτερη σταθερότητα στο φρενάρισμα υπό κλίση και αυξημένη εμπιστοσύνη όταν η μοτοσυκλέτα κινείται στα όρια.

Μαζί με το Dynamic Engine Brake κάνει την εμφάνισή του και το νέο Race Brake Control, ένα σύστημα που προέρχεται απευθείας από την εμπειρία που αποκτήθηκε με τα πιο αποκλειστικά μοντέλα της Ducati. Αυξάνει τη συμβολή του πίσω τροχού στην επιβράδυνση, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης πρόσφυσης.

Η συνδυασμένη λειτουργία των Dynamic Engine Brake και Race Brake Control επιτρέπει στον αναβάτη να αξιοποιεί τη δύναμη πέδησης του πίσω τροχού με τρόπο που μέχρι πρότινος ήταν κυρίως προνόμιο των επαγγελματιών. Αυτό επιτρέπει το φρενάρισμα σε πιο προχωρημένο σημείο πριν από τη στροφή, τη διατήρηση μεγαλύτερης ταχύτητας κατά την είσοδο και την εκτέλεση πιο κλειστών και αποδοτικών γραμμών. Το αποτέλεσμα είναι σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε κάθε γύρο, σε συνδυασμό με μεγαλύτερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση για ένα ευρύτερο φάσμα αναβατών.

Εξατομίκευση

Για πρώτη φορά, η Panigale, και συγκεκριμένα η έκδοση V4 S, εντάσσεται στο πρόγραμμα Ducati Factory Made, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξατομίκευσης απευθείας στο στάδιο της παραγωγής.

Οι φίλοι της Ducati μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 11 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων πέντε επιλογών που προέρχονται απευθείας από το πρόγραμμα Ad Personam της Automobili Lamborghini, καθώς και των χρωματισμών Corse και Performance.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης επιλεγμένα εγκεκριμένα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν ήδη από το εργοστάσιο, όπως τα πακέτα Front Brake PRO και PRO+, τον ξηρό συμπλέκτη STM και τα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες παραλαμβάνουν μια μοτοσυκλέτα διαμορφωμένη σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, χωρίς να απαιτούνται μεταγενέστερες τοποθετήσεις εξαρτημάτων. Παράλληλα, επωφελούνται από μια πλήρως ενσωματωμένη λύση, δοκιμασμένη και επικυρωμένη από την Ducati, που διατηρεί την αυθεντικότητα και την ποιότητα κατασκευής του Borgo Panigale.

Διαθεσιμότητα

Η νέα Panigale V4 θα είναι διαθέσιμη στις Ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες της Ducati από τον Μάρτιο του 2027, ενώ στις αντιπροσωπείες της Βόρειας Αμερικής θα φτάσει από τον Απρίλιο. Η διάθεσή της στις υπόλοιπες αγορές θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες.

* Τίτλοι που κατακτήθηκαν: 2025 Italian Production SBK Championship με την Panigale V4 S, 2026 British Superbike με την Panigale V4 R και 2026 EuroMoto SBK με την Panigale V4 R.

** Η ρύθμιση προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στην πίστα.

Ducati Panigale V4 S 2027 – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρωματισμοί

– Icon: Ducati Red, Ducati Yellow

– Style: Thrilling Black, GP19 Red

– Sophistication: Aviator Grey, Arctic White Silk

– Lamborghini Ad Personam: Arancio Xanto, Giallo Belenus, Verde Scandal, Viola Pasifae, Blu Uranus

– Χρωματισμοί αγωνιστικής εμφάνισης: Performance, Corse

Βασικός εξοπλισμός

– Κινητήρας Desmosedici Stradale, 1,103 κ.εκ.

– Μέγιστη ισχύς: 218 ίπποι στις 13,500 σ.α.λ.

– Μέγιστη ροπή: 120.6 Nm στις 11,000 σ.α.λ.

– Όριο περιστροφής: 15,000 σ.α.λ.

– Νέα, μεγαλύτερη εμπρός εισαγωγή αέρα, με αύξηση της πίεσης κατά 0.6% στα 300 χλμ./ώρα.

– Βάρος χωρίς καύσιμο: 187 κιλά.

– Πλαίσιο Front Frame με βελτιστοποιημένη πλευρική ακαμψία.

– Αλουμινένιο ρεζερβουάρ 17 λίτρων.

– Ηλεκτρονικές αναρτήσεις Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0.

– Πιρούνι Öhlins NPX-30 με σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0.

– Αμορτισέρ Öhlins TTX 36 με σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0.

– Σταμπιλιζατέρ τιμονιού Öhlins με σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0.

– Σφυρήλατοι τροχοί αλουμινίου.

– Μπαταρία λιθίου.

– Σύστημα πέδησης με μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Hypure™.

– Ελαστικά Pirelli Diablo Supercorsa V4, με πίσω διάσταση 200/60.

– Νέα αεροδυναμικά πτερύγια διπλού επιπέδου, ενσωματωμένης σχεδίασης, με μεγαλύτερα πλευρικά άκρα.

– Ηλεκτρονικά τελευταίας γενιάς με μονάδα αδρανειακής μέτρησης έξι αξόνων (6D IMU), που περιλαμβάνουν:

– Race eCBS με λειτουργία υπό κλίση.

– Ducati Traction Control (DTC) DVO.

– Ducati Slide Control (DSC).

– Ducati Wheelie Control (DWC) DVO.

– Ducati Power Launch (DPL) DVO.

– Ducati Quick Shift (DQS) 2.0.

– Dynamic Engine Brake (DEB).

– Race Brake Control (RBC).

– Ducati Vehicle Observer (DVO).

– Ρυθμιζόμενα clip-on τιμόνια, αποκλειστικά για χρήση στην πίστα.

– Κουμπιά για γρήγορη ρύθμιση των επιπέδων των ηλεκτρονικών συστημάτων.

– Νέα έγχρωμη οθόνη TFT 6.9 ιντσών, με αναλογία πλευρών 8:3.

– Προγράμματα οδήγησης: Race A, Race B, Sport, Road, Wet.

– Πλήρες σύστημα φωτισμού LED, με φώτα ημέρας DRL και ενσωματωμένα φλας στον προβολέα.***

– Μονοθέσια διαμόρφωση, με διαθέσιμο κιτ συνεπιβάτη ως αξεσουάρ.

– Προεγκατάσταση για Ducati Data Logger (DDL) και Ducati Multimedia System (DMS).

Ducati Panigale V4 2027 – Βασικές διαφορές εξοπλισμού

Χρωματισμός: Ducati Red, με πλαίσιο Urban Grey και μαύρους τροχούς.

Ο βασικός εξοπλισμός είναι ίδιος με εκείνον της Panigale V4 S, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

– Βάρος χωρίς καύσιμο: 191 κιλά.

– Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι Showa Big Piston Fork (BPF), διαμέτρου 43 mm.

– Πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ Sachs.

– Σταμπιλιζατέρ τιμονιού Sachs.

– Μη ρυθμιζόμενα clip-on τιμόνια.

– Ελαφροί χυτοί τροχοί αλουμινίου με πέντε ακτίνες.

– Μπαταρία μολύβδου-οξέος.

*** Η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου εξοπλισμού διαφέρει ανάλογα με την αγορά.