του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ducati παρουσιάζει στην EICMA 2026 πέντε νέα μοντέλα, ανανεωμένες εκδόσεις και νέους χρωματισμούς για τη γκάμα της, ενώ αποκαλύπτει για πρώτη φορά και τη νέα Desmo250 EDS. Παράλληλα, γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας της με μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στις σημαντικότερες στιγμές της.

Η Ιταλική εταιρεία φέρνει στο Μιλάνο τις νέες Diavel V4, DesertX Rally, Panigale V4 SP, Panigale V2 SP και Streetfighter V4 SP, διευρύνοντας τη γκάμα της σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι παρουσιάσεις συμπληρώνονται από τις νέες Hypermotard 698 Mono RVE και Hypermotard V2 RVE, καθώς και από ειδικές εκδόσεις των XDiavel V4, Scrambler Full Throttle και Multistrada V2.

Ξεχωριστή θέση έχει η πρώτη παρουσίαση της Desmo250 EDS, η οποία αναμένεται στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες το καλοκαίρι του 2027. Στο περίπτερο της Ducati, στην Αίθουσα 5, θέση O82, εκτίθενται επίσης η Monster Dark, η Multistrada V4 Grand Tour, η Multistrada V4 Pikes Peak και η Panigale V4 MY27.

Diavel V4: Πιο επιθετική εμφάνιση και νέα έκδοση S

Η νέα Diavel V4 MY27 εξελίσσει τη φιλοσοφία Muscle Roadster, συνδυάζοντας την επιβλητική παρουσία μιας cruiser με τις επιδόσεις και τη δυναμική συμπεριφορά μιας σπορ μοτοσυκλέτας. Η ανανεωμένη εμφάνιση χαρακτηρίζεται από πιο επιθετικές γραμμές, νέες εισαγωγές αέρα εμπνευσμένες από την Diavel V4 RS, επανασχεδιασμένο πίσω τμήμα και νέους τροχούς.

Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η επιστροφή της έκδοσης V4 S, η οποία αποκτά ημιενεργητικές αναρτήσεις Öhlins SmartEC-3. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης μπαταρία ιόντων λιθίου, θερμαινόμενα γκριπ και ειδικά φινιρίσματα στους τροχούς.

Για πρώτη φορά, η Diavel εντάσσεται και στο πρόγραμμα εξατομίκευσης Ducati Factory Made (DFM), μέσω του οποίου ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς χρωματισμούς, εξαρτήματα και πακέτα εξοπλισμού που τοποθετούνται στο εργοστάσιο. Η έκδοση V4 S προσφέρει πρόσβαση σε ολόκληρη τη διαθέσιμη γκάμα επιλογών.

Την κίνηση αναλαμβάνει ο κινητήρας V4 Granturismo των 1,158 κ.εκ., με απόδοση 168 ίππων (CV). Η ηλεκτρονική διαχείριση έχει αναθεωρηθεί για πιο ομαλή απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ενώ το σύστημα Ducati Quick Shift 2.0 αναλαμβάνει τις αλλαγές σχέσεων.

Η νέα Diavel διαθέτει επίσης έγχρωμη οθόνη TFT 6.9 ιντσών με τεχνολογία optical bonding και ενσωματωμένη πλοήγηση turn-by-turn στον βασικό εξοπλισμό. Τα γραφικά της οθόνης προέρχονται από την Panigale V4 και την Diavel V4 RS.

DesertX Rally: Εξελιγμένη για τις πιο δύσκολες διαδρομές

Η νέα DesertX Rally MY27 αξιοποιεί την εμπειρία της Ducati από την οδήγηση και την αγωνιστική εξέλιξη σε απαιτητικά εκτός δρόμου περιβάλλοντα. Βασίζεται στη νέα τεχνική πλατφόρμα DesertX, με κινητήρα V2 890 κ.εκ., ειδικά σχεδιασμένο monocoque πλαίσιο και πίσω ανάρτηση Full Floater.

Ο δικύλινδρος κινητήρας αποδίδει 110 ίππους (CV) και 92 Nm ροπής, με έμφαση στην απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Σύμφωνα με την Ducati, είναι ο ελαφρύτερος δικύλινδρος κινητήρας της εταιρείας στην κατηγορία του.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις αναρτήσεις, με την DesertX Rally να χρησιμοποιεί σύστημα KYB μεγάλης διαδρομής, ανεστραμμένο πιρούνι κλειστού φυσιγγίου και καλάμια διαμέτρου 48 χιλιοστών. Οι επιφανειακές επεξεργασίες Kashima Coating και DLC συμβάλλουν στη μείωση των τριβών και στην ομαλή λειτουργία ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Πίσω υπάρχει πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ, ενώ το σύστημα συμπληρώνεται από ρυθμιζόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού Öhlins.

Η πίσω ανάρτηση Full Floater χρησιμοποιεί προοδευτικό μοχλικό, με στόχο την καλύτερη απορρόφηση των ανωμαλιών, την αυξημένη πρόσφυση και τη μεγαλύτερη άνεση σε απαιτητικά εδάφη.

Ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με ακτινωτούς τροχούς Takasago Excel tubeless, διαμέτρου 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω. Ο πίσω τροχός διαθέτει 36 ακτίνες, ενώ τα στενότερα κανάλια των στεφανιών και η ελαφρύτερη κατασκευή τους έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις και καλύτερη συμπεριφορά εκτός ασφάλτου.

Panigale V4 SP: Αγωνιστική τεχνολογία για την πίστα

Η νέα Panigale V4 SP MY27 είναι μια αριθμημένη έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία αξιοποιεί τεχνολογικές λύσεις από τα προγράμματα της Ducati σε WorldSBK και MotoGP. Βασίζεται στην Panigale V4 MY27 και χρησιμοποιεί τον κινητήρα Desmosedici Stradale των 218 ίππων (CV).

Στα βασικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται οι τροχοί από ανθρακονήματα, ο ξηρός συμπλέκτης STM EVO-SBK και το αγωνιστικό κιβώτιο Ducati Racing Gearbox με Neutral Lock. Οι αναρτήσεις είναι Öhlins Smart EC 3.0, ενώ υπάρχει και ρυθμιζόμενο πίσω μοχλικό, προερχόμενο από την Panigale V4 R.

Το αεροδυναμικό πακέτο περιλαμβάνει μεγαλύτερα winglets και Corner Sidepods, με στόχο την αύξηση της κάθετης δύναμης και τη βελτίωση της συμπεριφοράς στις στροφές. Όλες οι παρεμβάσεις έχουν ως βασικό στόχο τη μεγαλύτερη ακρίβεια και την καλύτερη απόδοση στην πίστα.

Panigale V2 SP και Streetfighter V4 SP

Η Panigale V2 SP εξελίχθηκε με βάση την Panigale V2 S και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη Lenovo V2 Future Champs Academy. Ο βασικός της προορισμός είναι να αποτελέσει το μοντέλο ομολογκασιόν για τη συμμετοχή της Ducati στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport της FIM από την επόμενη χρονιά.

Χρησιμοποιεί τον δικύλινδρο κινητήρα Ducati V2 των 120 ίππων (CV), με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, ενώ διαθέτει αναρτήσεις Öhlins, μακρύτερο ψαλίδι και ελαφρύτερους σφυρήλατους τροχούς. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης ξηρός συμπλέκτης, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του ειδικού λιπαντικού Ducati Corse Performance Oil.

Οι αλλαγές έχουν στόχο τη βελτίωση της σταθερότητας, της ακρίβειας και της πρόσφυσης, δημιουργώντας μια πιο εξειδικευμένη έκδοση της Panigale V2 για απαιτητική οδήγηση.

Αντίστοιχα, η Streetfighter V4 SP αποτελεί την κορυφαία και πιο αποκλειστική έκδοση της οικογένειας Streetfighter. Πρόκειται για αριθμημένη σειρά περιορισμένης παραγωγής, με χαρακτηριστικό χρωματισμό Winter Test και εξοπλισμό που προέρχεται από την αγωνιστική τεχνογνωσία της Ducati.

Ο κινητήρας Desmosedici Stradale αποδίδει 214 ίππους (CV), ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει τροχούς από ανθρακονήματα, ξηρό συμπλέκτη STM EVO-SBK, αγωνιστική τελική μετάδοση και κατεργασμένα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ. Οι αναρτήσεις είναι ηλεκτρονικές Öhlins τελευταίας γενιάς, ενώ το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει τρόμπα Brembo MCS με απομακρυσμένη ρύθμιση.

Νέες εκδόσεις και χρωματισμοί

Η Ducati ανανεώνει και άλλες οικογένειες μοντέλων της για το 2027. Η Hypermotard 698 Mono RVE αποκτά νέα εκδοχή του χρωματισμού Graffiti, ενώ σε αγορές όπου διατίθενται, τα εγκεκριμένα τελικά εξάτμισης Termignoni περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Η Hypermotard V2 RVE επαναφέρει την έκδοση RVE στη δικύλινδρη οικογένεια, με αποκλειστικό χρωματισμό και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Η Scrambler Full Throttle MY27 αποκτά τον νέο χρωματισμό Heritage, με πράσινες και μπρονζέ αποχρώσεις που παραπέμπουν στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1970. Οι αλουμινένιοι τροχοί ακολουθούν την ίδια χρωματική φιλοσοφία, ενώ μαύρα είναι τα προστατευτικά της εξάτμισης και τα εμπρός πλαϊνά καλύμματα.

Η XDiavel V4 Black Edition επιστρέφει με μαύρη εμφάνιση, τονίζοντας ακόμη περισσότερο τον μυώδη χαρακτήρα της. Από την άλλη, η Multistrada V2 Sport Livery υιοθετεί έναν χρωματικό συνδυασμό εμπνευσμένο από την Multistrada Pikes Peak, με μαύρο χρώμα, κόκκινους τροχούς Racing Red και αντίστοιχες λεπτομέρειες στα πλαϊνά τμήματα.

Desmo250 EDS και 100 χρόνια Ducati

Έναν χρόνο μετά την παρουσίαση της Desmo450 EDS, η Ducati αποκαλύπτει στην EICMA την Desmo250 EDS, διευρύνοντας την παρουσία της στον χώρο του enduro. Η νέα μοτοσυκλέτα αποτελεί προς το παρόν μια πρώτη παρουσίαση, με την άφιξή της στις Ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία τιμά την εκατονταετηρίδα της με την έκθεση «100 ANNI. 100 STORIE.», η οποία φιλοξενείται στη νότια είσοδο της EICMA. Η έκθεση παρουσιάζει εκατό σημαντικές στιγμές από την ιστορία της Ducati, αναδεικνύοντας την εξέλιξή της στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, τις επιδόσεις και τους αγώνες.

Στον χώρο εκτίθενται σπάνιες μοτοσυκλέτες από το Μουσείο και τα ιστορικά αρχεία της εταιρείας, καθώς και μοντέλα περιορισμένης παραγωγής. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Superleggera V4 Centenario Tricolore, μαζί με όλες τις μοτοσυκλέτες της συλλογής Collezione 100.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει αγωνιστικές μοτοσυκλέτες MotoGP και Superbike που οδήγησαν οι Capirossi, Stoner, Bagnaia, Fogarty και Bautista, καθώς και την 750 F1 BOT του Marco Lucchinelli, την 900 SS του Mike Hailwood από το Tourist Trophy του 1978 και την 750 Imola Desmo του Bruno Spaggiari.

Η EICMA αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας Collezione 100, η οποία ξεκίνησε από το Ιταλικό Grand Prix στο Mugello και συνεχίστηκε στο World Ducati Week και στο Goodwood Festival of Speed, πριν ολοκληρωθεί στην έκθεση του Μιλάνου.