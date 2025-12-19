Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Ducati παρουσιάζει τα Ducati Power Deals, μια προωθητική ενέργεια που μετατρέπει την επιθυμία για αγορά μιας Ducati σε πραγματικότητα.

Με οικονομικό όφελος που φτάνει έως και τα 4.000€ επιλεγμένα μοντέλα Ducati είναι άμεσα διαθέσιμα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με την Ducati των ονείρων τους.

Από καθαρόαιμες supersport μοτοσυκλέτες έως adventure και προτάσεις για καθημερινή χρήση, η προσφορά Ducati Power Deals κάνει πιο προσιτό τον αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα της Ducati.

Ducati DesertX

Η DesertX έχει σχεδιαστεί για όσους βλέπουν τον δρόμο μόνο ως την αρχή.

Με έμφαση στην εργονομία, την αντοχή και τις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσφέρει έλεγχο και αυτοπεποίθηση σε κάθε είδους τερέν.

Η άμεση διαθεσιμότητα και το ενισχυμένο όφελος τιμής Ducati Power Deals έως 2.000€ κάνουν την DesertX μια ουσιαστική πρόταση για όσους αναζητούν αυθεντικό adventure χαρακτήρα, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία και ποιότητα.

Panigale & Streetfighter

Οι Panigale και Streetfighter εκφράζουν την κορυφαία sport και performance φιλοσοφία της Ducati.

Υψηλές επιδόσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά και τεχνολογία εξελιγμένη απευθείας από τους αγώνες συνθέτουν έναν καθαρό, αγωνιστικό χαρακτήρα.

Σε επιλεγμένες εκδόσεις, το οικονομικό πλεονέκτημα που φτάνει έως 4.000€ καθιστά την πρόσβαση στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων Ducati πιο προσιτή, διατηρώντας αναλλοίωτη την αίσθηση και την απόδοση.

Hypermotard 698 Mono

Η Hypermotard 698 Mono αναδεικνύει την πιο άμεση και παιχνιδιάρικη πλευρά της Ducati.

Ο μονοκύλινδρος χαρακτήρας, το χαμηλό βάρος και η supermoto φιλοσοφία προσφέρουν αμεσότητα, έλεγχο και έντονη συμμετοχή του αναβάτη.

Με ειδικό όφελος που φτάνει έως 1.000€, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αυθεντική οδηγική εμπειρία με έμφαση στη διασκέδαση και την απόκριση.

Scrambler

Η Scrambler Ducati εκφράζει τη σύγχρονη και πιο άμεση πλευρά της μάρκας, με έμφαση στην απλότητα, την ευχρηστία και τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της.

Ελαφριά, ευέλικτη και φιλική στην καθημερινή χρήση, προσαρμόζεται φυσικά στον ρυθμό της πόλης.

Χάρη στο ενισχυμένο όφελος τιμής Ducati Power Deals έως 2.000€, η απόκτηση μιας Scrambler γίνεται ακόμα πιο προσιτή, χωρίς να αλλοιώνεται το αυθεντικό Ducati στιλ και η ταυτότητα της σειράς.