Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ξεκινάει η Ducati World Première, η σειρά εκδηλώσεων που για χρόνια η Ducati συνηθίζει να παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα για την επερχόμενη σεζόν στο Ducati.com και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

Το ημερολόγιο του DWP 2026 αποκαλύπτει τις ημερομηνίες για τις πέντε πρώτες παρουσιάσεις των νέων μοντέλων της Ducati για το 2026

Οι πρώτες πέντε εκδηλώσεις του DWP 2026 θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου στις 9:30 μ.μ. και συνεχίζεται με τέσσερις ακόμη ημερομηνίες.

Ημερομηνίες με παρουσιάσεις μοντέλων που θα δούμε ζωντανά την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, την ημέρα έναρξης της EICMA της Διεθνούς Έκθεσης Μοτοσυκλέτας στο Μιλάνο.

Ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου που είναι προγραμματισμένο για σήμερα – 12 Σεπτεμβρίου 2025, 8:30 μ.μ – είναι: Μια ιστορία ταχύτητας, απόδοσης και σχεδιασμού, όπου η καινοτομία γίνεται συναίσθημα και τα όνειρα παίρνουν μορφή.

Παρακάτω είναι το ημερολόγιο για τις πρώτες πέντε εκδηλώσεις Ducati World Premiere 2026: