Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ducati World Première 2027, όπου η Ιταλική εταιρία θα αποκαλύψει την πιο ολοκληρωμένη και τεχνολογικά προηγμένη γκάμα μοντέλων Ducati μέχρι σήμερα, θα μεταδοθεί ζωντανά.

Φέτος, η EICMA ξεκινά νωρίτερα, με την παρουσίαση της Ducati World Première 2027 από το Μιλάνο, μια ζωντανή παρουσίαση που θα δώσει την ευκαιρία στους λάτρεις της μάρκας να ανακαλύψουν πρώτοι τα νέα μοντέλα 2027 της Ducati.

Όλες οι λεπτομέρειες για τις νέες μοτοσυκλέτες θα αποκαλυφθούν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 9:30 μ.μ. (8:30 CET), στο κανάλι της Ducati στο YouTube και στο Ducati.com.

Όπως κάθε φορά όλες οι πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τις νέες μοτοσυκλέτες, θα είναι διαθέσιμα αμέσως μετά από τη ζωντανή μετάδοση της Ducati World Première.