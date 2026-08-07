Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η πρώτη συμμετοχή του Γιώργου Παρασκευά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU Supermoto μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο αναβάτης και Team Manager της WOLF-RACING ταξίδεψε στην Ρουμανία για το πρώτο αγωνιστικό διήμερο, το οποίο φιλοξενήθηκε στην πίστα Transilvania Motor Ring, έχοντας στα χέρια του τη νέα Ducati Desmo 450 MX.

Στο ντεμπούτο του στο Πρωτάθλημα BMU με καινούργια μοτοσυκλέτα κατέκτησε την τέταρτη θέση στον πρώτο αγώνα της κατηγορίας SM Open. Στον δεύτερο αγώνα τραυματίστηκε μετά από επαφή με αναβάτη ενώ υπερασπιζόταν την τρίτη θέση. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο παρέμεινε στον αγώνα αλλά επέστρεψε την επόμενη μέρα ώστε να ολοκληρώσει και τα τέσσερα σκέλη του διημέρου, συλλέγοντας όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσε.

Σκοπός της συμμετοχής του Γιώργου Παρασκευά στο Supermoto είναι να ενισχύσει ακόμη παραπάνω την Ελληνική μοτοσυκλετιστική κοινότητα στο εξωτερικό και να αποκτήσει επιπλέον τεχνογνωσία από πολλές πίστες και μαζί εμπειρίες.

Διήμερο γεμάτο προκλήσεις

Ξεκίνησε το διήμερο με ανταγωνιστικό ρυθμό, κάτω από αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Στις Κατατακτήριες Δοκιμές, ο πιλότος μας, κατέκτησε την έκτη θέση στη σχάρα εκκίνησης ανάμεσα από είκοσι αναβάτες, με την ομάδα Wolf Racing να είχε στήσει αρκετά γρήγορα τη μοτοσυκλέτα σύμφωνα με τα δεδομένα της πίστας.

Στον πρώτο αγώνα, ο ρυθμός του Παρασκευά ήταν τέτοιος που του επέτρεπε να ανταγωνιστεί τους προπορευόμενους αναβάτες. Από την έκτη θέση είχε περάσει στην τέταρτη, όπου και τερμάτισε εξαιρετικά ικανοποιημένος με σταθερά βελτιωμένο γυρολόγιο. Ο αναβάτης έκανε γνωστό πως δεν επέλεξε να ρισκάρει περισσότερο καθώς ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα.

Στον δεύτερο αγώνα είχε ανέβει στην τρίτη θέση από την πρώτη στροφή. Με ακόμη παραπάνω δεδομένα, οι χρόνοι είχαν μειωθεί και η οδήγηση του πιλότου ήταν πλέον επιθετική. Ωστόσο, είχε επαφή με τον αναβάτη της τέταρτης θέσης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι του, έχοντας πόνους μέχρι και στον αυχένα. Το συμβάν συνέβη όταν ο Παρασκευάς είχε ήδη ολοκληρώσει το άλμα του και βρισκόταν ξανά στη γρήγορη γραμμή. Ακολουθούσε ο αντίπαλος του, ο οποίος κατά την προσγείωση δεν τον είδε και έτσι ο Έλληνας αναβάτης βγήκε προσωρινά εκτός μάχης.

Άφησε πίσω του το αρχικό σοκ από τη σύγκρουση και τους πόνους στα χέρια του μέχρι να τερματίσει και το δεύτερο σκέλος του διημέρου, κατακτώντας μια πολύτιμη όγδοη θέση παρά τις δυσκολίες.

Την επόμενη μέρα ακολουθούσαν δυο αρκετά επίπονα σκέλη. Οι πόνοι είχαν αυξηθεί και ο αναβάτης της Wolf Racing ήταν ένα βήμα πριν ανακοινώσει πως δεν θα οδηγήσει για το υπόλοιπο του διημέρου. Τελευταία στιγμή, όμως, αποφάσισε πως θα αγωνιστεί για να συλλέξει όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσε τερματίζοντας σε όλα τα σκέλη. Μια απόφαση που τον έφερε σε διπλή ένατη θέση, συλλέγοντας βαθμούς και δεδομένα αλλά κρατώντας το ηθικό ψηλά διότι ολοκλήρωσε το αγωνιστικό διήμερο παρά τους τραυματισμούς.

Γιώργος Παρασκευάς – Ducati Desmo 450 MX

«Η Ducati Desmo είναι καταπληκτική. Τη στήσαμε τέλεια πολύ γρήγορα και είχαμε πολύ καλό γυρολόγιο. Στο δεύτερο σκέλος στρίψαμε τρίτοι, κρατάγαμε πολύ καλά, είχαμε πιο επιθετική οδήγηση και είμασταν καλύτερα στο χώμα. Δυστυχώς, ενώ εμείς είχαμε μπει στο χώμα και είχαμε διαβάσει πρώτοι το άλμα, ο τέταρτος δεν με είδε και έπεσε πάνω μου.

Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε να αναρρώσουμε γρήγορα, για να προλάβουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο [08-09/08] που έχουμε πάλι τον ίδιο ακριβώς αγώνα.

Δεν φεύγει το χαμόγελο από το πρόσωπο μας, περνάμε καταπληκτικά και με τους πόνους μας»!

Την προσπάθεια του Γιώργου Παρασκευά στηρίζουν από το 2023:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

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