του Δημήτρη Διατσίδη

Οι αγωνιζόμενοι του Dakar Rally μπήκαν στο δεύτερο μισό του Αγώνα, καλύπτοντας συνολικά 876 χλμ., από τα οποία τα 459 χλμ. ήταν τα χρονομετρημένα της 7ης Ειδικής Διαδρομής. Ξεκίνησαν από το Riyadh και μετά από μια τεράστια απλή διαδρομή, μπήκαν στους αμμόλοφους της Ειδικής, για να έχουν μια ακόμη απλή μέχρι το Wadi Ad Dawasir, όπου τελείωσε αυτή η ημέρα, η καλύτερη μέχρι τώρα για τον Έλληνα Βασίλη Μπούδρο που με το #53 κάνει τον 4ο Αγώνα του στη Σαουδική Αραβία.

Στην Γενική Κατάταξη δεν άλλαξαν πολλά…

Δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις τις ευκαιρίες να σου ξεφεύγουν, κάτι που ο Luciano Benavides γνωρίζει πολύ καλά. Ο Αργεντινός άφησε το ταλέντο του να μιλήσει στην Ειδική Διαδρομή, την οποία ξεκίνησε από την έκτη θέση, αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το ευνοϊκό τερέν και να αντεπιτεθεί. Ο Benavides ολοκλήρωσε τη σχετικά γρήγορη διαδρομή των 459 χιλιομέτρων σε τέσσερις ώρες, φτάνοντας άνετα στον τερματισμό με διαφορά 4′47″ από τον Edgar Canet και 4′57″ από τον Adrien Van Beveren, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση από την εκκίνηση στο Yanbu.

Ο αναβάτης της KTM παραμένει τρίτος στη γενική κατάταξη μετά αυτή την επίδειξη δύναμης, απέχοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα από τον Ricky Brabec. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη του σε Ειδική Διαδρομή στο Dakar. Καθόλου άσχημα.

Η πρώτη τριάδα της γενικής κατάταξης του Dakar Rally παραμένει η ίδια, με τον Daniel Sanders στην κορυφή, ωστόσο η 4η θέση του σήμερα τον φέρνει σε μειονεκτική θέση για το αυριανό σκέλος σε σχέση με τον άμεσο διώκτη του, Ricky Brabec (+4′25″), ο οποίος θα εκκινήσει στο επόμενο σκέλος από τη δέκατη θέση, 21 λεπτά μετά τον Αυστραλό. Ο αναβάτης της Monster Energy Honda HRC φημίζεται για τη στρατηγική του αντίληψη και μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Η Red Bull KTM Factory Racing συνεχίζει να κρατά την κορυφή, όμως το Rally παραμένει απολύτως ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι ο Tosha Schareina έχασε χρόνο σήμερα ως δεύτερος αναβάτης στον δρόμο. Ο Ισπανός μάζεψε μπόνους χρόνου ανοίγοντας τη διαδρομή, αλλά έχασε χρόνο σε σχέση με τον επικεφαλής και πλέον βρίσκεται λίγο πάνω από 15 λεπτά πίσω.

Στην Rally2, ο Michael Docherty συνέχισε να «χαλάει τη γιορτή» των αναβατών της RallyGP, τερματίζοντας 6ος στη γενική της Ειδικής προς το Wadi Ad-Dawasir και παίρνοντας παράλληλα την πέμπτη φετινή του νίκη στην κατηγορία του. Μια αξιοπρεπής παρηγοριά, μετά το πρώτο μαραθώνιο σκέλος που διέλυσε τις φιλοδοξίες του για διάκριση στη γενική.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος προηγείται ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ στη γενική κατάταξη της κατηγορίας, όμως η διαφορά του από τον Josep Pedro με Husqvarna μειώθηκα στα 2’50”, μετά τη σημερινή νίκη του Ισπανού.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια εξαιρετική ημέρα στους αμμόλοφους και μετά από μια βασανιστική απλή διαδρομή πολλών χιλιομέτρων, μπήκε στην Ειδική των 459 χλμ. και είχε μια πτώση, αλλά ευτυχώς χωρίς επιπτώσεις. Μετά την πτώση το κομμάτι ήταν πολύ γρήγορο με πάνω από 110 χλμ/ώρα και έφτασε να κινηθεί σε αρκετά σημεία με τελική 140 χλμ/ώρα για 20 χιλιόμετρα. Μετά τον ανεφοδιασμό όταν πέρασαν τις μοτοσυκλέτες τα αυτοκίνητα η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη με τη σκόνη που αφήνουν.

Πήρε την 55η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και την 8η θέση της Original by Motul, την καλύτερή του μέχρι τώρα στο φετινό Dakar Rally. Η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη και στην γενική Κατάταξη είναι στην 59η θέση, ενώ στην κατηγορία του παραμένει στην 11η.

Αποτελέσματα 7ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 7ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική κατάταξη μετά τις 7 Ειδικές: