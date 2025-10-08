του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 13χρονος Αντώνης Βεντούρας και ο 15χρονος Κωνσταντίνος Καπούνταλης, κράτησαν μαζί την Ελληνική σημαία στο βάθρο του 13ου και 14ου αγώνα του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2025 (Βαλκανικό Πρωτάθλημα), στην κατηγορία CF MOTO 300, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο αθλητές μας αγωνίστηκαν απέναντι σε οδηγούς που ήξεραν την πίστα, ειδικά οι Τούρκοι, αλλά με τη βοήθεια των ομάδων τους – και των πατεράδων τους – έμαθαν γρήγορα τα μυστικά της πίστας Istanbul Park (η οποία στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει και MotoGP) και έδειξαν ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στη χώρα μας έχει μέλλον, παρά την ολοσχερή κρατική αδιαφορία, τη στιγμή που η ίδια η πολιτεία έχει εντάξει την Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!

Αλλά πέρα από αυτές τις απαραίτητες γκρίνιες ας δούμε την πορεία των δύο οδηγών, όπως την περιγράφουν οι ομάδες τους.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ

Ο Αντώνης Βεντούρας κυρίαρχος στο Istanbul Park: διπλή πρωτιά για τον 13χρονο Έλληνα!

Σε ηλικία μόλις 13 ετών, και μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στην αρχή της φετινής χρονιάς που τον άφησε εκτός των δύο πρώτων αγώνων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, ο νεαρός αναβάτης επέστρεψε πιο ώριμος και αποφασισμένος από ποτέ.

Έτσι είναι σπουδαία εμφάνιση για τον Αντώνη Βεντούρα καθώς ο νεαρός αναβάτης της CFMOTO 300 σημείωσε δύο νίκες σε δύο αγώνες, αποδεικνύοντας το υψηλό του επίπεδο.

Στον αγώνα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, ο Αντώνης τερμάτισε πρώτος με διαφορά 14 δευτερολέπτων, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας με χρόνο 2.33.422 και κατέκτησε την πρώτη θέση γενικής.

Την Κυριακή, ξεκίνησε και πάλι από την pole position και με αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, τερμάτισε πρώτος με διαφορά 12 δευτερολέπτων, εξασφαλίζοντας ακόμη μία πρωτιά στην CFMOTO 300, καθώς και στη μικτή κατηγορία “Cfmoto 300 & Kadinlar Kup”.

Σε δήλωσή του ανέφερε συγκινημένος:

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον πατέρα μου που κυνηγάει μαζί μου το όνειρό μου. Πιστεύει σε εμένα όταν εγώ λυγίζω και κουράζομαι. ΜΠΑΜΠΑ, ΕΙΣΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΩ ΨΗΛΑ».

Ο Αντώνης παραμένει προσγειωμένος και εστιάζει στους τελικούς αγώνες στις Σέρρες (11-12 Οκτωβρίου).

Ο νεαρός αναβάτης ευχαρίστησε την ARP Racing Academy και όλους τους χορηγούς που τον στηρίζουν:

Ο ίδιος είναι ενεργός στα social κα μοιράζεται της χαρές του με τους ακόλουθους του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΝΤΑΛΗΣ

Βάθρο για τον Κωνσταντίνο Καπούνταλη στον 13ο και 14ο αγώνα του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος.

Ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης (@konstantinos_kapoudalis_77) βρέθηκε το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου 2025 στην πίστα Istanbul Park της Τουρκίας. Η πίστα άρεσε από την πρώτη στιγμή στον Κωνσταντίνο, που βελτίωνε συνεχώς τους χρόνους του γύρο με γύρο. Στις κατατακτήριες δοκιμές κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, από την οποία εκκίνησε τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου.

Στον πρώτο αγώνα, η μάχη ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκειά του, με τον Κωνσταντίνο να τερματίζει στην τρίτη θέση, μόλις 0.200 δευτερόλεπτα πίσω από τον δεύτερο.

Την Κυριακή εκκίνησε από την τρίτη θέση και διατήρησε τη θέση αυτή μέχρι τον τερματισμό, επιλέγοντας να διαχειριστεί τον αγώνα ώστε να εξασφαλίσει πολύτιμους βαθμούς χωρίς περιθώρια για λάθη.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Η πίστα μου άρεσε πολύ από την πρώτη φορά που μπήκα και γύρο με γύρο βελτίωνα τους χρόνους μου. Στον πρώτο αγώνα είχα έντονη μάχη και τερμάτισα τρίτος με πολύ μικρή διαφορά από τον δεύτερο. Στον δεύτερο αγώνα κράτησα την τρίτη θέση χωρίς να πιέσω υπερβολικά, γιατί οι πόντοι ήταν πολύτιμοι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα και θέλω να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές μου: ARP Racing Academy, τον προπονητή μου Δημοσθένη Μαυρόπουλο, Mouratis GP, SP Spiliotis, Intramoto, Ocean180 Yacht Supplies, Ms.Speedie, καθώς και τους γονείς μου, με ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα μου Βαγγέλη Καπούνταλη για τη στήριξη και τον ρόλο του ως μηχανικού μου».

Μετά την παρουσία του στο Istanbul Park, ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται για τον τελευταίο διπλό αγώνα της σεζόν στις Σέρρες, όπου θα ολοκληρωθεί η φετινή του πορεία στο Ευρωπαϊκό BMU Πρωτάθλημα 2025.