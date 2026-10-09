Του Δημήτρη Διατσίδη

Το τραγικό δυστύχημα στη Λεωφόρο Θηβών, με θύματα δύο νέους ανθρώπους έγινε θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών και φυσικά σε όλα τα website της χώρας. Στο βίντεο φαίνονται ξεκάθαρα τα κράνη των δύο επιβαινόντων στη μοτοσυκλέτα, να κυλούν στην άσφαλτο και κανείς δεν έκανε το προφανές σχόλιο ότι είτε δεν τα φορούσαν, είτε τα φορούσαν χωρίς να είναι δεμένα.

Εάν τα φορούσαν και ήταν δεμένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να σωθούν και οι δύο, ίσως με τραύματα.

Δυστυχώς βλέπουμε πολλούς μοτοσυκλετιστές να φορούν το κράνος τους και χωρίς να το δέσουν να ξεκινούν για τη δουλειά τους ή τη βόλτα τους.

Μια τόσο απλή κίνηση είναι φίλοι μας, το λουράκι του κράνους πρέπει να είναι δεμένο, γιατί έτσι το κράνος μας δένει με τη ζωή.

Στη διάρκεια μιας πτώσης ένα άδετο κράνος κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει από το κεφάλι μας είτε από το σύρσιμο στην άσφαλτο, είτε από κάποιο σημείο στο οποίο θα κτυπήσουμε, είτε από αδράνεια, καθώς είναι ένα πράγμα που ζυγίζει 1.5 – 2.0 κιλά και με την ορμή της κρούσης μπορεί εύκολα να φύγει από το κεφάλι μας, ειδικά αν το μέγεθός του δεν είναι το σωστό και είναι λίγο μεγαλύτερο.

Λοιπόν αρχικά διαλέγουμε το σωστό μέγεθος του κράνους ώστε να κάθεται σωστά στο κεφάλι μας, καθώς ένα μεγαλύτερο κράνος, που αφήνει ένα κενό μεταξύ του εσωτερικού του και του κεφαλιού μας, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δεύτερο κτύπημα εσωτερικά, μετά την πρώτη πρόσκρουση. Και το κυριότερο δένουμε το λουράκι του κράνους και πριν ξεκινήσουμε κάνουμε ένα τελευταίο έλεγχο με το δάκτυλό μας για το ότι είναι σωστά δεμένο.

Το σλόγκαν που ακούγεται κάθε φορά στις μεταδόσεις του MotoGP τα λέει όλα:

“οι μοτοσυκλετιστές φορούμε πάντα το κράνος μας δεμένο, γιατί έτσι μας δένει με τη ζωή.”