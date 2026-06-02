του Δημήτρη Διατσίδη

Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το αγωνιστικό διήμερο στις Σέρρες για τον 3ο και 4ο γύρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU Road Racing Championship 2026, στο οποίο ο 13χρονος Αντώνης Βεντούρας,#22 πήρε δύο νίκες σε δύο αγώνες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ταλέντο, την αγωνιστική του ωριμότητα και τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Ο Αντώνης Βεντούρας είναι ο Πρωταθλητής Βαλκανίων 2025 στην κατηγορία CFMOTO 300 και ο νεότερος Έλληνας που έχει κατακτήσει ποτέ τον συγκεκριμένο Τίτλο. Μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος το 2025, το 2026 πραγματοποιεί το μεγάλο βήμα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία SSP300 με Yamaha R3, συνεχίζοντας να εκπροσωπεί επάξια τα Ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή αγωνιστική χρονιά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες της μέχρι σήμερα καριέρας του, καθώς αγωνίζεται παράλληλα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC), αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αναβάτες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στις Σέρρες ξεκίνησε ιδανικά για τον νεαρό αναβάτη της Pascota Racing Team και της ARP Racing Academy, ο οποίος στις κατατακτήριες δοκιμές κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο της κατηγορίας SSP300 με 1:25.426, κατακτώντας την Pole Position.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, πρωταγωνίστησε στις μάχες της κορυφής και κατάφερε να φτάσει στη νίκη, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη φετινή του πορεία.

Η Κυριακή επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις. Ξεκινώντας από τη δεύτερη θέση της σχάρας εκκίνησης, μετά τον ταχύτερο γύρο που σημείωσε αντίπαλος αναβάτης στον πρώτο αγώνα, ο Αντώνης είχε μία μέτρια εκκίνηση που τον έφερε στην τρίτη θέση μετά την πρώτη στροφή. Παρά την αρχική δυσκολία, παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος και μέσα από συνεχείς μάχες κατάφερε να επανέλθει γρήγορα στη διεκδίκηση της νίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα οι διαφορές ανάμεσα στους πρωτοπόρους ήταν ελάχιστες, με τις προσπεράσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και το αποτέλεσμα να παραμένει αμφίρροπο μέχρι την τελευταία στιγμή. Στους δύο τελευταίους γύρους ο νεαρός Έλληνας αναβάτης ακολούθησε έξυπνη στρατηγική, διατηρώντας μικρή απόσταση από τον πρωτοπόρο και περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.

Η τελική μάχη κρίθηκε στην τελευταία ευθεία. Εκμεταλλευόμενος άψογα το slipstream στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, πραγματοποίησε την καθοριστική προσπέραση λίγα μόλις μέτρα πριν την καρό σημαία και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της καριέρας του με διαφορά μόλις 0,001 του δευτερολέπτου.

Με το απόλυτο των νικών στους δύο αγώνες των Σερρών, ο Αντώνης Βεντούρας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα κατηγορία SSP300 απέναντι σε μεγαλύτερους και πιο έμπειρους αντιπάλους, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία τόσο στο Βαλκανικό όσο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αντώνης Βεντούρας – Pascota Racing Team

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά και πολύ όμορφο αγωνιστικό διήμερο για εμάς. Δουλέψαμε σωστά από την πρώτη στιγμή μαζί με την ομάδα μου και καταφέραμε να πετύχουμε δύο νίκες που μας δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Στον αγώνα της Κυριακής χρειάστηκε υπομονή και στρατηγική. Περίμενα τη σωστή στιγμή και στον τελευταίο γύρο έδωσα το 100% του εαυτού μου και της μοτοσυκλέτας. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά την Pascota Racing Team και την ARP Racing Academy για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου, καθώς και όλους όσους με στηρίζουν καθημερινά. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέρνω να τους κάνω περήφανους.»

Επόμενος σταθμός για τον νεαρό Έλληνα αναβάτη είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC), με τον επόμενο αγωνιστικό γύρο να διεξάγεται το τριήμερο 12-14 Ιουνίου 2026 στην πίστα Pannonia Ring της Ουγγαρίας.

Ο ίδιος ευχαριστεί τους υποστηρικτές του που κάνει περήφανους σε κάθε του βήμα :

@koufogianniss_ @serres.racing.circuit @habit_gym_epic @kukosthesummerbar @boutique @kalamaki.gonia @epiplasilas.gr @superfastferries @papastavrou_shops @shoeigreece @almira_shipyard @gp.assembly @revoilgr @cafenacional_athens @7th_sensetattoo @elastikaparadisis @garbes_delivery_services @pita_status @saintbarber2018 @profresh @mouratisgp @lemathmoto @yamaha_spiliotis1_official @rider.graphics