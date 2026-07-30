του Νεκτάριου Διατσίδη

Μια νέα πατέντα της Benda αποκαλύπτει το πιθανό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως μια έξυπνη λύση που μπορεί να προσαρμοστεί στους ήδη υπάρχοντες κινητήρες της. Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητους συμπλέκτες, προσφέροντας ταχύτερες και πιο ομαλές αλλαγές σχέσεων.

Η αυτόματη μετάδοση δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για την Benda. Ο Κινέζος κατασκευαστής, που διαθέτει επίσημη παρουσία και στην Ευρώπη, χρησιμοποιεί ήδη σε αρκετά μοντέλα του συστήματα αυτόματης λειτουργίας, όπως αυτόματους συμπλέκτες και κιβώτια συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT). Από την έκθεση EICMA 2025 είχε ήδη γίνει γνωστό ότι η εταιρεία ετοιμάζει και ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT).

Τα σχέδια της πατέντας βασίζονται στον γνωστό τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα της εταιρείας, που γνωρίζουμε ως LFC 700, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η τεχνολογία αυτή προορίζεται τελικά για τον νέο εξακύλινδρο κινητήρα της Benda.

Δύο ανεξάρτητοι συμπλέκτες

Τα κιβώτια διπλού συμπλέκτη (DCT) έγιναν ιδιαίτερα γνωστά στις μοτοσυκλέτες χάρη στην Honda. Στα συστήματα της Honda οι δύο συμπλέκτες βρίσκονται τοποθετημένοι ο ένας πίσω από τον άλλο στην ίδια πλευρά του κινητήρα και λειτουργούν μέσω υδραυλικού συστήματος.

Η Benda ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Σύμφωνα με τα σχέδια της πατέντας, κάθε πλευρά του κιβωτίου διαθέτει τον δικό της συμπλέκτη, δηλαδή έναν αριστερά και έναν δεξιά ως προς τη φορά κίνησης της μοτοσυκλέτας. Αντί για υδραυλική ενεργοποίηση, οι δύο συμπλέκτες ελέγχονται από ηλεκτροκινητήρες υψηλής ακρίβειας, δημιουργώντας ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα που θυμίζει την τεχνολογία Honda E-Clutch. Παρόμοια λύση χρησιμοποιείται ήδη στην Benda Rock 707, αλλά με έναν μόνο συμπλέκτη.

Δύο πρωτεύουσες μεταδόσεις

Η ασυνήθιστη διάταξη απαιτεί δύο ξεχωριστές πρωτεύουσες μεταδόσεις από τον στρόφαλο προς το κιβώτιο ταχυτήτων. Για τον λόγο αυτό, η Benda σχεδιάζει μια δεύτερη μετάδοση στην αριστερή πλευρά του κινητήρα, πίσω από τον ρότορα της γεννήτριας.

Η συγκεκριμένη λύση ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς το βάρος και τη μηχανική πολυπλοκότητα του κινητήρα, ενώ οι επιπλέον οδοντωτοί τροχοί μπορεί να δημιουργούν περισσότερο μηχανικό θόρυβο. Ωστόσο, το τελικό βάρος και η αξιοπιστία του συστήματος θα αξιολογηθούν όταν παρουσιαστεί η έκδοση παραγωγής.

Ο νέος εξακύλινδρος κινητήρας της Benda

Παρότι η πατέντα παρουσιάζει το νέο κιβώτιο DCT στον τετρακύλινδρο κινητήρα LFC 700, όλα δείχνουν ότι η πραγματική του εφαρμογή θα γίνει στον νέο εξακύλινδρο κινητήρα της εταιρείας.

Ο συγκεκριμένος κινητήρας είχε παρουσιαστεί ως πρωτότυπο το 2025 και αναμένεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της Benda. Πρόκειται για έναν σύγχρονο εξακύλινδρο σε σειρά, ο οποίος υπόσχεται εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, υψηλή ροπή από χαμηλές στροφές και ιδιαίτερα γραμμική απόδοση ισχύος. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 6 κυλίνδρων, οι κραδασμοί μειώνονται σημαντικά, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες αποστάσεις αλλά και πιο πολιτισμένη λειτουργία σε καθημερινή χρήση.

Ο συνδυασμός του εξακύλινδρου κινητήρα με το νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη αναμένεται να προσφέρει:

* ταχύτατες αλλαγές σχέσεων χωρίς διακοπή της μετάδοσης της ισχύος,

* καλύτερη επιτάχυνση και πιο άμεση απόκριση,

* αυξημένη άνεση στην αστική κυκλοφορία,

* μικρότερη καταπόνηση του συμπλέκτη,

* βελτιωμένη οικονομία καυσίμου μέσω της βέλτιστης επιλογής σχέσης,

* πιο ξεκούραστη οδήγηση σε μεγάλα ταξίδια και τουριστική χρήση.

Η ηλεκτρομηχανική λειτουργία του συστήματος επιτρέπει επίσης μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο των αλλαγών ταχυτήτων και ενδεχομένως ευκολότερη συντήρηση σε σχέση με τα παραδοσιακά υδραυλικά συστήματα.

Η Benda φαίνεται να εξελίσσει ένα πρωτοποριακό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με ηλεκτρομηχανικό έλεγχο, το οποίο διαφοροποιείται αισθητά από τις υπάρχουσες λύσεις της αγοράς. Οι δύο ανεξάρτητοι συμπλέκτες και η χρήση ηλεκτροκινητήρων για την ενεργοποίησή τους αποτελούν μια ιδιαίτερα καινοτόμο προσέγγιση. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το νέο κιβώτιο DCT θα κάνει το ντεμπούτο του στον πολυαναμενόμενο εξακύλινδρο κινητήρα της Benda, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις, ομαλή λειτουργία και προηγμένη τεχνολογία μετάδοσης.