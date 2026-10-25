Δυστυχώς, η ιστορική πίστα του Phillip Island, νότια της Μελβούρνης στην Αυστραλία, δεν κατάφερε να φιλοξενήσει το τελευταίο της MotoGP, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, λόγω καιρού.

Οι κακές συνθήκες ορατότητας (που εμπόδιζαν την πιθανότητα επέμβασης του ιατρικού ελικοπτέρου αν αυτό χρειαζόταν), η βροχή και ο δυνατός αέρας “συμμάχησαν” ώστε να μην δούμε μια τελευταία αναμέτρηση στην άσφαλτο μιας αγαπημένης πίστας για αναβάτες και οπαδούς.

Αρχικά ήταν το ζέσταμα το οποίο ακυρώθηκε, με την ώρα έναρξης των Grand Prix να πηγαίνει προς τα πίσω, με τους αγωνοδίκες να έχουν την ελπίδα ότι ο καιρός θα βελτιωνόταν.

Μετά από πολλές αναβολές – και την επίσημη ακύρωση των αγώνων Moto2 και Moto3, τα άσχημα νέα ανακοινώθηκαν στις 6:30 το πρωί ώρα Ελλάδος, με την ακύρωση και του Grand Prix της μεγάλης κατηγορίας.

Ωστόσο οι αναβάτες του MotoGP φόρεσαν τις δερμάτινες φόρμες τους και βγήκαν στη βροχή για να αποχαιρετίσουν τους φιλάθλους που αψήφησαν τη βροχή και έμειναν εκεί πάρα πολλές ώρες ελπίζοντας ότι θα παρακολουθήσουν ένα συναρπαστικό Αγώνα.

Ειδικά ο Jack Miller, ο αγαπημένος τους συμπατριώτης πρόσφερε ένα ωραίο σόου, στους δύο γύρους που έγιναν, με τη μοτοσυκλέτα του κα τη φόρμα του βαμμένη στα χρώματα ρης Αυτστραλίας.

Η επόμενη αναμέτρηση των MotoGP θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από τώρα, στην Μαλαισία.