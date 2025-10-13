Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η νέα QJMOTOR SRV 600V εκφράζει την τεχνολογική υπεροχή και τη σχεδιαστική ωριμότητα της εταιρείας, συνδυάζοντας μυώδη, διαχρονική εμφάνιση με την τεχνολογία ενός σύγχρονου V4 κινητήρα.

Με 69,4 ίππους και 53 Nm ροπής, η SRV 600V προσφέρει γεμάτη επιτάχυνση, ραφιναρισμένη λειτουργία και χαρακτηριστικό ήχο που αποκαλύπτει τον ξεχωριστό της χαρακτήρα.

Ο 90° V4 κινητήρας, 16βάλβιδος με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC) ανά ζεύγος κυλίνδρων, αποδίδει ισχύ με γραμμικό τρόπο, εξασφαλίζοντας άψογη ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη και έλεγχο.

Το 6τάχυτο κιβώτιο, ο υγρός πολύδισκος συμπλέκτης και η τελική μετάδοση με ιμάντα συνθέτουν ένα σύστημα μετάδοσης που λειτουργεί με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Με κατανάλωση 4,8 λ./100 χλμ. (WMTC3) και ρεζερβουάρ 16 λίτρων εξασφαλίζει υψηλή αυτονομία.

Αίσθηση και Έλεγχος

Η QJMOTOR SRV 600V εστιάζει στην οδηγική αίσθηση και την ασφάλεια.

Το ανεστραμμένο (USD) πιρούνι Marzocchi διαμέτρου 41 mm και διαδρομής 120 mm προσφέρει ρυθμίσεις απόσβεσης επαναφοράς για εξατομικευμένη συμπεριφορά.

Στο πίσω μέρος, δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ επιτρέπουν την προσαρμογή προφόρτισης ανάλογα με τις συνθήκες και το φορτίο.

Η πέδηση ανατίθεται σε δύο δίσκους 300 mm εμπρός με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες, και δίσκο 260 mm πίσω με δαγκάνα μονού εμβόλου, σε συνεργασία με δικάναλο ABS για ισχυρή και προβλέψιμη επιβράδυνση.

Το απενεργοποιούμενο σύστημα TCS (Traction Control System) συμβάλλει στον έλεγχο πρόσφυσης σε ολισθηρές επιφάνειες, προσφέροντας επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στον αναβάτη.

Τεχνολογία & Πληροφόρηση

Η TFT στρογγυλή οθόνη της QJMOTOR SRV 600V συνδυάζει την κλασική αισθητική με τη σύγχρονη λειτουργικότητα.

Προβάλλει καθαρά όλες τις πληροφορίες — ταχύτητα, στροφές, θερμοκρασία, στάθμη καυσίμου, ώρα — και υποστηρίζει Bluetooth & WiFi συνδεσιμότητα, ειδοποιήσεις κλήσεων, καθώς και πλοήγηση turn-by-turn μέσω εφαρμογής.

Ενσωματώνει επίσης TPMS για συνεχή παρακολούθηση πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών.

Στο τιμόνι, τα εργονομικά χειριστήρια επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, με ξεχωριστό διακόπτη για το TCS.

Για μεγαλύτερη πρακτικότητα, υπάρχει διπλή θύρα USB (Type A & Type C) κοντά στο ρεζερβουάρ για φόρτιση συσκευών εν κινήσει.

Σχεδίαση με Custom Ταυτότητα

Η QJMOTOR SRV 600V ξεχωρίζει για τη μυώδη και δυναμική παρουσία της.

Το full LED σύστημα φωτισμού, με ιδιαίτερο εμπρός προβολέα και στρογγυλά πίσω φώτα LED, δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα σε ρετρό και σύγχρονη αισθητική.

Οι καθρέπτες bar-end αλουμινίου και τα ματ μεταλλικά φινιρίσματα ενισχύουν την premium εικόνα.

Η custom σέλα, συνδυάζοντας δύο υλικά με εμφανείς ραφές και ανάγλυφο σχέδιο, υπογραμμίζει την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το ύψος σέλας 720 mm διευκολύνει την πρόσβαση στο έδαφος και προσφέρει άνετη θέση οδήγησης.

Οι διπλές εξατμίσεις σε κάθε πλευρά προσθέτουν συμμετρία και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του V4, ενώ τα προστατευτικά στους λαιμούς συμβάλλουν τόσο στην πρακτικότητα όσο και στην industrial αισθητική του συνόλου.

Σταθερότητα & Απόδοση

Με μεταξόνιο 1.580 mm και τροχούς 16 ιντσών, η QJMOTOR SRV 600V προσφέρει σταθερότητα και ακρίβεια.

Τα ελαστικά 130/90-16 εμπρός και 180/65-16 πίσω εξασφαλίζουν άριστη πρόσφυση και ισορροπημένη συμπεριφορά σε κάθε ταχύτητα.

Το συνολικό βάρος των 228 kg (πλήρες υγρών) συνδυάζεται ιδανικά με την απόσταση από το έδαφος 140 mm, επιτυγχάνοντας άνεση, στιβαρότητα και έλεγχο σε όλες τις συνθήκες.

Το χαμηλό κέντρο βάρους και η κατανομή βάρους 48 % εμπρός – 52 % πίσω ενισχύει τη σταθερότητα σε κάθε ελιγμό, ενώ διευκολύνει τις επιτόπιες μετακινήσεις και τους χειρισμούς.

Έναρξη διάθεσης & Τιμή

Η διάθεση της QJMOTOR SRV 600V στην ελληνική αγορά ξεκινά τον Δεκέμβριο με τιμή 6.795€ μέσα από το δίκτυο συνεργατών QJMOTOR της Γκοργκόλης Α.Ε.

Μάθετε περισσότερα στο QJMOTOR.gr