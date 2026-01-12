του Δημήτρη Διατσίδη

Η Kove 800X Touring έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα της κινεζικής εταιρείας ως η πιο ταξιδιωτικά προσανατολισμένη εκδοχή της 800X, δίνοντας έμφαση στον εξοπλισμό και στην άνεση στις μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να απομακρύνεται από τη φιλοσοφία του χαμηλού βάρους και των compact διαστάσεων.

Με ξηρό βάρος 182 κιλά και κατανομή μάζας 49%-51%, διατηρεί έναν ευέλικτο και εύχρηστο χαρακτήρα, στοιχείο που γίνεται αισθητό τόσο στην άσφαλτο όσο και σε ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές.

Σε σχέση με την 800X Pro του 2025, η έκδοση Touring διαφοροποιείται κυρίως στον τομέα του εξοπλισμού και της εργονομίας.

Στάνταρ είναι πλέον οι ακτινωτοί tubeless τροχοί 19 και 17 ιντσών, το μεγαλύτερο ντεπόζιτο των 22 λίτρων, τα θερμαινόμενα γκριπ και η θερμαινόμενη σέλα, οι προστατευτικές χούφτες και το quickshifter διπλής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, η θέση οδήγησης έχει αναθεωρηθεί με το τιμόνι να τοποθετείται ψηλότερα και πιο κοντά στον αναβάτη, ενώ η σέλα είναι φαρδύτερη και χαμηλώνει στα 825 χιλιοστά, βελτιώνοντας τη συνολική άνεση σε πολύωρη χρήση.

Στην ίδια λογική κινείται και ο ανασχεδιασμένος ανεμοθώρακας, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ύψος και πλάτος, προσφέροντας καλύτερη κάλυψη από τον αέρα.

Στην καρδιά της Kove 800X Touring βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 799cc, με στρόφαλο στις 285° και σύστημα ψεκασμού της Bosch.

Η απόδοσή του φτάνει τους 95 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και τα 79 Nm ροπής στις 7.500 σ.α.λ., με έμφαση στη γραμμική λειτουργία και στη διαθεσιμότητα ισχύος σε όλο το φάσμα των στροφών.

Το εξατάχυτο κιβώτιο συνδυάζεται με quickshifter up και down για ταχύτερες αλλαγές, ενώ ο συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο στις απότομες επιβραδύνσεις.

Σημαντικό ρόλο στην ταυτότητα της 800X Touring παίζει το πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο.

Το ηλεκτρικό γκάζι επιτρέπει την ύπαρξη πέντε προγραμμάτων οδήγησης – Comfort, Rain, Sport, Off-road και User Defined – τα οποία επηρεάζουν τόσο την απόκριση του κινητήρα όσο και τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης.

Η παρουσία IMU υποστηρίζει το cornering ABS Bosch 9.3MP και το προηγμένο traction control, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης cruise control, drag control για καλύτερη διαχείριση της ροπής στο κατέβασμα των σχέσεων και wheelie control, στοιχεία που ενισχύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε διαφορετικές συνθήκες πρόσφυσης.

Οι αναρτήσεις φέρουν την υπογραφή της KYB και είναι πλήρως ρυθμιζόμενες, με ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός και μονό αμορτισέρ πίσω με μοχλικό σύστημα και υδραυλική προφόρτιση.

H διαδρομή 210 χιλιοστών εμπρός και πίσω, σε συνδυασμό με απόσταση από το έδαφος 230 χιλιοστά, επιτρέπουν στην 800X Touring να κινείται με άνεση και εκτός ασφάλτου, χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα σε ταξιδιωτικές ταχύτητες, χάρη στο σταμπιλιζατέρ τιμονιού που υπάρχει στον στάνταρ εξοπλισμό.

Στον τομέα της πέδησης, η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με δύο πλευστούς δίσκους 310 χιλιοστών εμπρός και διπίστονες πλευστές δαγκάνες της Taisko, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240 χιλιοστών, επίσης με πλευστή δαγκάνα.

Σε συνδυασμό με το cornering ABS, η αίσθηση παραμένει προοδευτική και ελεγχόμενη τόσο σε δρόμο όσο και σε χωμάτινες επιφάνειες.

Η ταξιδιωτική στόχευση αποτυπώνεται και στον εξοπλισμό άνεσης και πρακτικότητας.

Το ντεπόζιτο των 22 λίτρων, κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής ενιαίας χύτευσης και με σχεδίαση εμπνευσμένη από το Rally Dakar, εκτείνεται χαμηλά κάτω από τη σέλα, συμβάλλοντας στο χαμηλότερο κέντρο βάρους.

Με μέση κατανάλωση 4,4 λίτρα/100 χλμ. (WMTC3), προσφέρει αυξημένη αυτονομία, ενώ οι αντιολισθητικές επιφάνειες στα σημεία επαφής με τα πόδια βελτιώνουν τον έλεγχο.

Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θερμαινόμενη σέλα και γκριπ, αλουμινένια ποδιά, σχάρα αποσκευών, κάγκελα προστασίας και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.

Την εικόνα ολοκληρώνει η κάθετα τοποθετημένη TFT οθόνη 7 ιντσών, με αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας και δυνατότητες Bluetooth και Wi-Fi, καθώς και screen mirroring.

Η διπλή θύρα USB Type-A και Type-C καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης στη διαδρομή, ενώ ο πλήρης LED φωτισμός με προβολείς τύπου projector εξασφαλίζει αποτελεσματικό φωτισμό και σύγχρονη αισθητική.

Με τον συνδυασμό χαμηλού βάρους, ισχυρού κινητήρα, προηγμένων ηλεκτρονικών και πλούσιου εξοπλισμού άνεσης, η Kove 800X Touring τοποθετείται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον αναβάτη που αναζητά ταξίδι με έμφαση στον έλεγχο, την τεχνολογία και την ευελιξία.

Το μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά στην τιμή των 8.495 ευρώ μέσω του δικτύου συνεργατών Kove της Γκογκόλης Α.Ε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 800X Touring

Κινητήρας Τετράχρονος, υγρόψυκτος, με στρόφαλο 285°, 799 cc

Κύλινδροι / Βαλβίδες 2 εν σειρά – DOHC / 8

Διάμετρος x Διαδρομή 88 mm x 65,7 mm

Σχέση Συμπίεσης 13:01

Τροφοδοσία EFI BOSCH

Σύστημα Λίπανσης Υγρό Κάρτερ

Τύπος Συμπλέκτη Υγρός Πολύδισκος

Κιβώτιο 6 Ταχύτητες

Εκκίνηση Μίζα

Σχέση Τελικής Μετάδοσης 3.000

Ισχύς 95 ps / 9.000 rpm

Ροπή 79 Nm / 7.500 rpm

Κατανάλωση 4,4 l/100 Km (WMTC3)

Ρεζερβουάρ 22 L

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 2230 × 930 × 1395 mm

Μεταξόνιο 1.520 mm

Απόσταση Από Έδαφος 230 mm

Ύψος Σέλας 825 mm

Βάρος

182 kg (χωρίς καύσιμο)

195 kg (πλήρης υγρών)

Κατανομή 49%-51%

Γωνία Κάστερ 26,15°

Φρένα Εμπρός 2 Πλευστοί Δίσκοι 310 mm με Διπίστονες Πλευστές Δαγκάνες TAISKO

Φρένα Πίσω Δίσκος 240 mm με Πλευστή Δαγκάνα TAISKO

ABS Cornering ABS BOSCH 9.3MP

Ανάρτηση Εμπρός USD KYB, Πλήρως Ρυθμιζόμενο (Διαδρομή / Διάμετρος ) 43 mm – 210 mm

Ανάρτηση Πίσω Monoshock Πλήρως Ρυθμιζόμενο Αμορτισέρ KYB, με Μοχλικό Σύστημα & Υδραυλική Προφόρτιση, (Διαδρομή) 210 mm

Εμπρός Ελαστικό 110/80-19

Πίσω Ελαστικό 150/70-17