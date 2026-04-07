του Δημήτρη Διατσίδη

DINO: Από ένα μικρό Ιταλικό χωριό στην καρδιά των επιδόσεων σε ποδηλασία και μοτοσυκλέτα

Ο Dino Signori ήταν πολύ περισσότερα από τον ιδρυτή της SIDI. Ήταν ένας πρωτοπόρος, του οποίου το όραμα συνέβαλε στον επαναπροσδιορισμό της απόδοσης τόσο στην ποδηλασία όσο και στη μοτοσυκλέτα. Μέσα από αδιάκοπο πειραματισμό και μια διαρκή επιθυμία για εξέλιξη, εισήγαγε καινοτομίες που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές οδηγούν, αγωνίζονται και προστατεύονται. Το έργο του δεν αφορούσε ποτέ απλώς προϊόντα. Αφορούσε την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, τη βελτίωση της σύνδεσης ανάμεσα στον αναβάτη και τη μηχανή και την προώθηση του αθλήματος προς τα εμπρός.

Αυτό που ακολουθεί είναι ο Dino Signori, όπως τον θυμόμαστε και όπως παρουσιάζεται μέσα από τα λόγια του Pier Augusto Stagi.



ΟΙ ΡΙΖΕΣ

Μια ζωή αφιερωμένη στη δουλειά με τα χέρια και την καρδιά, πάντα με το μυαλό στα πόδια: στα πόδια των άλλων. Τόσες πολλές φθαρμένες σόλες, και ακόμη περισσότερες για ράψιμο. Η μία μετά την άλλη, μέσα στον πόλεμο, με τις βόμβες να κόβουν την όρεξη και την πείνα να τρώει το στομάχι. Σκληρά χρόνια, αρχικά βιωμένα με την ανεμελιά ενός παιδιού που αρχίζει να δουλεύει δίπλα σε ενήλικες σχεδόν σαν παιχνίδι, και αργότερα με την ελπίδα και τη σταδιακή συνειδητοποίηση ότι το μέλλον θα μπορούσε να είναι καλύτερο.



ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Ο Dino οδηγεί γρήγορα και έχει όλα τα προσόντα για να γίνει κάποιος σημαντικός, ακόμη και πάνω στo «Χρυσό Βέλος» του. Αγωνίζεται στο ποδήλατο μέχρι το 1955 ως ερασιτέχνης, κερδίζοντας 22 αγώνες. Στην τελευταία του σεζόν συμμετέχει σε 17 αγώνες και κερδίζει τους 11: το ταλέντο του είναι ξεκάθαρο. Με σωματοδομή ιδανική για έναν δυνατό “rouleur” και το τελείωμα ενός πραγματικού “finisseur”, ικανός να αφήνει τους πάντες πίσω με εκρηκτικές επιταχύνσεις.

«Ήμουν καλός στο να ανεβάζω ξανά τον ρυθμό, να μην τα παρατάω ποτέ και να διατηρώ υψηλή ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.»



Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ SIDI

Στις αρχές της χρονιάς 1960, ο Dino Signori πηγαίνει στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Treviso για να καταχωρήσει την εταιρία του. Τον βοηθά με τα διαδικαστικά ένας υπάλληλος της τράπεζας Cattolica στην Cornuda. Το όνομα, όμως, προτείνεται από τον Bruno Bruga, έναν διαφημιστή με πάθος για τα αεροπλάνα, ο οποίος του προτείνει να ονομάσει την εταιρία SIDI: από τα αρχικά Signori Dino. Έτσι κι έγινε. Στις 18 Ιανουαρίου 1960, η SIDI γεννιέται επίσημα.

ΤΟ VORTEX: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

«Μόνο αργότερα το vortex έγινε το σύμβολό μας, ένα λογότυπο που πραγματικά με εκφράζει και με συνοψίζει απόλυτα. Σε εκείνη τη κόκκινη δίνη υπάρχει ο χαρακτήρας μου, το ταμπεραμέντο μου και πάνω απ’ όλα το πάθος μου. Και επειδή εργαζόμουν κυρίως με ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, μια δίνη συμβολίζει επίσης την κίνηση, την ταχύτητα και τη δυναμική: την ταχύτητα της σκέψης και της μηχανικής.»

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

«Το 1966, μια μέρα εμφανίζεται ένας ιδιαίτερα οξυδερκής νέος, με απίστευτο ταλέντο στις πωλήσεις: ο Rodolfo Barbazza, γνωστός σε όλους ως Rudy. Γνωριζόμασταν ήδη, αλλά είχαμε χαθεί για κάποιο διάστημα όταν έφυγε να δοκιμάσει την τύχη του στην Αργεντινή. Ο Rudy είχε πάντα μια μεταδοτική προσωπικότητα: θα αποτελούσε σημείο καμπής στη ζωή μου ως βιομήχανος. Χάρη σε αυτόν και στις ιδέες μου, πέρασα από “τσαγκάρης” στο να γίνω, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας μικρός βιομήχανος. Ο Rudy ήταν έξυπνος, γρήγορος, συμπαθής και τίμιος, δεν μπορούσες να ζητήσεις κάτι περισσότερο. Όταν δουλεύεις με τέτοιους ανθρώπους, είσαι σε καλά χέρια. Με βοήθησε να εξελιχθώ όσο λίγοι. Εγώ έφτιαχνα καλά προϊόντα, εκείνος τα πουλούσε σε όλο τον κόσμο: αυτό ήταν το κλειδί. Αυτή ήταν η μεγάλη τομή.»

Προς τα τέλη του 1968, μια χρονιά γεμάτη ανακατατάξεις, ο Dino γνωρίζει έναν ακόμη δραστήριο νέο που θέλει να φέρει τη SIDI σε μια νέα αγορά: το motocross.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΠΟΤΑ, ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ

«Έτσι δημιούργησα την πρώτη μου μπότα για τον Giacomo το 1969: την “Corsa Special Agostini”, μια αγωνιστική μπότα δρόμου από δέρμα μόσχου full-grain με πίσω φερμουάρ. Ο Giacomo ενθουσιάστηκε αμέσως και είχα τη χαρά και την τιμή να την εξελίξω μαζί του. Ερχόταν συχνά. Στην Pederobba, λίγο πάνω από την Cornuda, είχε κάποια ενδιαφέροντα και όποτε μπορούσε περνούσε να δει εμένα και τον Rudy και να τα πούμε. Ήταν και η πρώτη μου αγωνιστική χορηγία. Τον πλήρωνα με δικαιώματα (royalties) πάνω στις πωλήσεις και, πιστέψτε με, πούλησα πολλές μπότες Agostini.»



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Πουλά τη μηχανή που χρησιμοποιούσε για την κατασκευή καλουπιών πολυουρεθάνης και ξεκινά την παραγωγή ποδηλατικών παπουτσιών. Το πρώτο είναι ένα μικρό αριστούργημα που θα αλλάξει την ιστορία της ποδηλασίας: γεννιέται το ρυθμιζόμενο cleat. Απλώς φοράς το παπούτσι, τοποθετείς το πόδι στο πετάλι, αφήνεις το cleat ελαφρώς χαλαρό για να βρεις τη σωστή θέση και μετά σφίγγεις τις βίδες με ένα κλειδί Allen. Έτοιμο.

«Το πρώτο παπούτσι που έφτιαξα, που γεννήθηκε από τις πρώτες μου σκέψεις, ήταν το “Titanium”. Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από εμένα… Γι’ αυτό το να έχω έναν αθλητή όπως ο Francesco Moser ήταν ο ιδανικός συνδυασμός. Δημιουργήσαμε αμέσως μια βαθιά φιλία, σε σημείο που έγινε σαν οικογένεια. Ο Francesco είχε τα κλειδιά του σπιτιού μου και κάθε φορά που περνούσε για να πάει στο αεροδρόμιο της Βενετίας, σταματούσε πάντα από εμάς· είχε ακόμη και το δικό του δωμάτιο.»



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΦΙΛΙΕΣ

Ένας από τους μεγάλους πρεσβευτές της SIDI: ο Miguel Indurain. Νικητής πέντε Tour de France, δύο Giro d’Italia, Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ατομική χρονομέτρηση, Ολυμπιονίκης και κάτοχος του ρεκόρ ώρας. Μια βαθιά φιλία συνέδεε τον Dino Signori με τον Miguel Indurain, ο οποίος για χρόνια, ακόμη και μετά την αποχώρησή του, παρέμεινε πρεσβευτής και δοκιμαστής προϊόντων της SIDI.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Χαρακτηριστικό στοιχείο; Η φτέρνα. Ο Loris Capirossi ήθελε πάντα μια ελαφρώς ενισχυμένη φτέρνα, σχεδιασμένη με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να κρατά το πόδι του σταθερό στο μαρσπιέ.

«Με τον Dino αναπτύξαμε επίσης διπλής στρώσης σόλες για να μειώσουμε τη φθορά της μπότας. Πότε τον γνώρισα; Πριν από περίπου 20–25 χρόνια. Μου τον σύστησε ο θρυλικός Rudy Barbazza.»

Και ακόμη: «Χωρίς να αφαιρώ τίποτα από κανέναν, όλοι έχουν αντιγράψει την SIDI. Μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει, αλλά οι μεγαλύτερες καινοτομίες προήλθαν από αυτή την εταιρία, ένα πραγματικό κόσμημα της βιομηχανίας μας. Τι άνθρωπος είναι ο Dino; Μπορεί να φαίνεται τραχύς, αλλά έχει τεράστια καρδιά. Είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους τόσο καταρτισμένους, γενναιόδωρους και διαθέσιμους. Έχει ισχυρό χαρακτήρα, αλλά αν του φερθείς σωστά, θα τα πας καλά μαζί του για μια ζωή, ή σχεδόν.»



Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΚΑ

«Συνάντησα τον κύριο Dino — όπως τον αποκαλεί με σεβασμό ο Tony Cairoli, κορυφαίος Πρωταθλητής motocross — σε αρκετές περιπτώσεις. Όποτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή μια ιδέα προς συζήτηση, ο Dino ήταν πάντα διαθέσιμος. Πάντα με αντιμετώπιζε σαν γιο. Προσεκτικός και λεπτομερής, αλλά πάνω απ’ όλα αυστηρός. Η ομορφιά αυτής της εταιρίας βρίσκεται στην αίσθηση οικογένειας σε συνδυασμό με τη βιομηχανική πειθαρχία — ό,τι καλύτερο μπορείς να ελπίζεις. Και χαίρομαι που είναι ακόμη στο πλευρό μου.»



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

«Πάντα πίστευα πολύ στη δύναμη των ιδεών, στη θετική σκέψη και στην εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντα πίστευα στη δύναμη της παράδοσης και της ιστορίας, αλλά ακόμη περισσότερο στη ριζοσπαστική δύναμη της καινοτομίας: γιατί αυτή είναι που γράφει ιστορία και αφήνει αποτύπωμα, μερικές φορές μετατρεπόμενη η ίδια σε παράδοση.»



ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

«Η ζωή είναι ένας αγώνας. Ονειρευόμουν να γίνω αναβάτης, αλλά η ζωή με οδήγησε να αγωνίζομαι κάθε μέρα εκτός σέλας. Η βιομηχανική ζωή είναι ανταγωνισμός. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω στη “συνεργασία” που γίνεται “ανταγωνισμός”. Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, αλλά μόνος μπορείς να φτάσεις μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά χρειάζεται να δουλεύεις ως ομάδα, να γίνεσαι σύστημα.»