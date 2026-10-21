του Δημήτρη Διατσίδη

Ένας από τους Θρύλους των Ελληνικών Αγώνων, ο Κώστας Παπαγεωργίου, 14 φορές Πρωταθλητής Ελλάδας σε Ταχύτητα, Μοτοκρός, Αναβάσεις, άφησε τον κόσμο μας και ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι του, σίγουρα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Άλλωστε μέχρι πρόσφατα οδηγούσε μοτοσυκλέτα και στις καθημερινές του μετακινήσεις.

Ο Κώστας Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1951 και από μικρός ασχολήθηκε με τη μοτοσυκλέτα επαγγελματικά, ενώ με τα αδέλφια του Ρούλη και Γιάννη μπήκαν και στο χώρο των αγώνων, όπου ο Κώστας έλαμψε με το ταλέντο του και το πείσμα του.

Στα 20 του έτρεξε τον πρώτο του Αγώνα και την επόμενη χρονιά το 1972 ξεκίνησε να ντουμπλάρει γνωστούς ηθοποιούς σε ταινίες δράσης που είχαν επικίνδυνες σκηνές με μοτοσυκλέτες. Το 1978 έκλεψε την πανέμορφη και επιβλητική γυναίκα του Σοφία, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά.

Για πάρα πολλά χρόνια το κατάστημά του στην Μιχαλακοπούλου και το συνεργείο εκεί κοντά, ήταν ένας χώρος από τον οποία περνούσαν όλοι οι φίλοι των αγώνων.

Εκτός από τα Πρωταθλήματα στην Ελλάδα ήταν πολύ περήφανος και για τις συμμετοχές του σε Αγώνες Grand Prix GP500 σε πίστες όπως το Mugello και το Misano.

Συχνά επικοινωνούσε μαζί μας στις μεταδόσεις του MotoGP και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τις επιτυχίες και τους Τίτλους του ανιψιού του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, που τον πλησιάζει με 12 Πρωταθλήματα.

Είχαμε συναγωνιστεί ως “αντίπαλοι” το 1988 στο Τυμπάκι στα 125cc και αργότερα στην F3 και στα Superbike, όταν αγωνιζόταν με τα χρώματα της Marlboro, κάτι για το οποίο καμάρωνε!

Θα τον θυμόμαστε πάντα χαμογελαστό, πάντα να κορνάρει όταν περνούσε με τη μοτοσυκλέτα ανάμεσα στα αυτοκίνητα (κάτι που έκανε για λόγους ασφαλείας), πάντα με χιούμορ και διάθεση για πλάκες, πάντα για την αγάπη του στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι Κώστα!