Ο Γιώργος Φιωτάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, μεγάλωσε στο Περιστέρι όπου έζησε και εργάστηκε.

Ασχολήθηκε με την φωτογραφία από μικρή ηλικία. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων και είναι ο εμπνευστής και δημιουργός της πρώτης φωτογραφικής ομάδας Περιστερίου το 1988-89. Έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, κ.λπ.

Το 1989 ξεκινά την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ανεξάρτητος φωτογράφος δημιουργώντας τη δική του εταιρεία με τίτλο IGF(www.igf.gr) και ασχολείται με την φωτογραφία Still Life, εκδηλώσεων, ρεπορτάζ δρόμου, Σπορ και φωτογραφία δράσης, καθώς και ταξιδιωτική φωτογραφία.

Το 1993 ξεκινά να ασχολείται επαγγελματικά και με το Βίντεο (λήψη, μοντάζ και σκηνοθεσία).

Έχει δημιουργήσει πολλά video art, βίντεο εκδηλώσεων, βιομηχανικά, λαογραφικά και τουριστικά ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά σποτ και έχει κάνει το μοντάζ σε παρά πολλές διαφημιστικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.

Είναι ο σχεδιαστής πολλών ιστοσελίδων, φωτογράφων, καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών λεσχών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Το 2001 δημιουργεί το FOTO ART MAGAZINE, το ΠΡΩΤΟ on line περιοδικό φωτογραφίας στην Ελλάδα, (www.fotoartmagazine.gr) με σκοπό να ανοιχτεί ένας νέος ορίζοντας στο καινούριο μέσον που λέγετε Ίντερνετ για τους φωτογράφους που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους χωρίς όρους και περιορισμούς με το μόνο κριτήριο την αγάπη τους για την φωτογραφία. Το FOTO ART MAGAZINE ήταν η αφορμή να γνωρίσουν οι φωτογράφοι στην Ελλάδα την αξία και την ελευθερία που τους δίνει το Ίντερνετ και άνοιξε το δρόμο στο να δημιουργηθούν πάρα πολλά site αλλά και περιοδικά αναλόγου ύλης.

Είναι μέλος στο ΦOIBO (Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων Ελλάδος), μέλος της Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας (Ε.Κ.Φ.Α) και πρώην μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Φ.Α., μέλος της φωτογραφικής ομάδας GROUP FOTOARTMAGAZINE και συνδημιουργός της ομάδας τέχνης ALMA UTOPIA. Ήταν μέλος της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Έχει κάνει 4 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας. Έχει συμμετάσχει σε έργα σύνθετης τεχνικής με φωτογραφίες του και βίντεο από το 1988 έως σήμερα.

Επίσης έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ, video art και ντοκιμαντέρ ως δημιουργός, συνδημιουργός αλλά και σαν συνεργάτης (λήψη, μοντάζ ) άλλων δημιουργών.

Από το 2002 ασχολείται με την επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας και καλλιτεχνικών γεγονότων και φεστιβάλ και έχει επιμεληθεί και οργανώσει δεκάδες εκθέσεις, εκδηλώσεις και ένα φεστιβάλ φωτογραφίας στην Άνδρο το 2005.

Το 2005 ξεκίνησε να διδάσκει κατά διαστήματα σε σεμινάρια φωτογραφίας και βίντεο σε διάφορες λέσχες και ομάδες σε όλη την Ελλάδα αφιλοκερδώς.

To 2011 ασχολήθηκε με την οργάνωση ραδιοφωνικού σταθμού στο Ίντερνετ.



Με γνώμονα την ζωή του και το πάθος του για την μοτοσυκλέτα, o Γιώργος Φιωτάκης το 2012 δημιούργησε το on line περιοδικού BikerSpirit (www.bikerspirt.net) που μέσα σε ένα χρόνο σκαρφάλωσε στην κορυφή της ενημέρωσης για την μοτοσυκλέτα.

Έως σήμερα συνέχιζε να εργάζεται στην IGF Productions και παράλληλα στο να είναι επικεφαλής του Biker Spirit Magazine, παρά το ότι παράλληλα έδινε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλον το κόσμο της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας και μια μορφή που έδωσε πολλά στο χώρο αυτό.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, με την οποία ήταν ιδιαίτερα συνδεμένος και πάντα ευτυχισμένος με την πρόοδο των παιδιών του.

Καλό ταξίδι Γιώργο…