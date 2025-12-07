του Δημήτρη Διατσίδη

Το RMM (Racing Motorcycle Museum) είναι γεγονός, βρίσκεται κοντά στην Γενεύη και τα εγκαίνια έγιναν παρουσία της Προέδρου του Κρατικού Συμβουλίου του Vaud, Christelle Luisier Brodard, του Διοικητικού Συμβουλίου της FIM, τιμώμενων προσκεκλημένων, των Παγκόσμιων Πρωταθλητών FIM 2025 και της «Οικογένειας της FIM».

Στεγασμένο στα προηγούμενα κεντρικά γραφεία της FIM, στην Ελβετική Κοινότητα του Mies, το RMM θα λειτουργεί ως μόνιμη έκθεση που γιορτάζει την πλούσια και ένδοξη ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, από τις απαρχές τους μέχρι και τις σύγχρονες εποχές.

Η τελετή εγκαινίων ξεκίνησε με ομιλίες της Christelle Luisier Brodard, του Δημάρχου του Mies Pierre-Alain Schmidt, του Fabio Muner – Διευθυντή Marketing και Digital της FIM, της Silvia Dainese από το Gris+Dainese Architetti και του Προέδρου της FIM Jorge Viegas.

Μετά την κοπή της κορδέλας, οι Jorge Viegas και Fabio Muner κάλεσαν στη σκηνή τέσσερις θρύλους:

– Giacomo Agostini, 15 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Circuit Racing

– Harry Everts, 4 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Motocross

– Sammy Miller, FIM Legend Trial και Circuit Racing

– Carmelo Ezpeleta, CEO της Dorna – διοργανώτριας του MotoGP™

Οι τέσσερις τους έγιναν οι πρώτοι επίσημοι εισαχθέντες στο νέο FIM Hall of Fame.

Κάθε τιμώμενος έλαβε ένα αναμνηστικό ρολόι και στη συνέχεια αποτυπώθηκαν οι παλάμες τους για να δημιουργηθεί ένα κεντρικό γλυπτό-σκακιέρα στον κήπο του μουσείου.

Ανάμεσα στα εκθέματα του RMM που θα εκτίθενται περιοδικά, περιλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες των Παγκόσμιων Πρωταθλητών του 2025:

Marc Márquez (MotoGP™), Toprak Razgatlioglu (Superbike), Toni Bou (TrialGP), Daniel Sanders (Rally-Raid), Josep Garcia (EnduroGP), Bartosz Zmarzlik (Speedway GP) και Romain Febvre (MXGP).

Πέρα από τους σύγχρονους τίτλους, εκτίθενται επίσης ιστορικά αγωνιστικά ορόσημα, όπως:

• Η AJS Porcupine του Leslie Graham – η πρώτη μοτοσυκλέτα που κατέκτησε FIM Grand Prix World Championship (1949)

• Η θρυλική Honda RC166 F101 250 εξακύλινδρη του Mike Hailwood (1967)

• Η Yamaha YZR-M1 του Valentino Rossi (2004)

• Η Kawasaki Ninja ZX-10R του Jonathan Rea (2016)

• Η Honda RC213V του Marc Marquez (2018)

• Η Yamaha YZ450F του Stefan Everts (2006)

• Η Beta Zero prototype του Jordi Tarres (1989)

• Η Zaeta DT450RS του Francesco Cecchini (2019)

• Η BMW R80 G/S του Hubert Auriol (1981)

• Η GASGAS EC350F του Andrea Verona (2024)

• Μια Yamaha YZF R7 της ομάδας Team Europe, νικήτρια στα εναρκτήρια FIM Intercontinental Games 2025.

Δηλώσεις

Christelle Luisier Brodard – Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου του Vaud

«Είναι πραγματική χαρά να γιορτάζουμε τα εγκαίνια του Racing Motorcycle Museum εδώ στο Mies. Το μουσείο αποτελεί φόρο τιμής στο πάθος, την καινοτομία και την υπευθυνότητα του μοτοσυκλετισμού, προσφέροντας ένα χώρο όπου επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να μάθουν, να εμπνευστούν και να εξερευνήσουν την εξέλιξη του αθλήματος. Σε συνδυασμό με τα νέα κεντρικά γραφεία της FIM, το μουσείο ενισχύει τη θέση του καντονιού μας ως διεθνούς κόμβου αθλητισμού και πολιτισμού. Συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του οράματος».

Jorge Viegas – Πρόεδρος FIM

«Με τόσο πλούσια και μακρά ιστορία, είναι εξαιρετικά συναρπαστικό που ο κόσμος των αγώνων μοτοσυκλέτας έχει πλέον ένα μόνιμο σπίτι. Ένα μέρος όπου η κληρονομιά του μπορεί να γιορτάζεται και να απολαμβάνεται από επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η συλλογή που δημιουργήθηκε είναι ανεκτίμητη, τόσο ιστορικά όσο και εκπαιδευτικά, και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει θησαυρό για τις επόμενες γενιές».

Pierre-Alain Schmidt – Δήμαρχος Mies

«Η δημιουργία και τα εγκαίνια του νέου Racing Motorcycle Museum αποτελούν ένα αναμφισβήτητα πολύτιμο απόκτημα για τον δήμο μας και ολόκληρη την περιοχή. Η FIM ενώνει φίλους της μοτοσυκλέτας από όλο τον κόσμο και διαχειρίζεται τους αγώνες με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό, ενσαρκώνοντας την τεχνολογική πρόοδο που έχει βελτιώσει σημαντικά και την ασφάλεια των αναβατών. Για το Mies είναι πηγή υπερηφάνειας· για τους επισκέπτες, μοναδικό σημείο αναφοράς. Ευχόμαστε το μουσείο να γνωρίσει την επιτυχία που του αξίζει».

Fabio Muner – Διευθυντής Marketing & Digital FIM

«Το έργο ήταν απαιτητικό και ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλαμε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή έκθεση διάσημων μοτοσυκλετών – έναν εκπαιδευτικό δρόμο πάνω στην εξέλιξη των αγώνων, της τεχνολογίας και των πρωτοκόλλων της FIM. Επιθυμούσαμε να τιμήσουμε τους πρωταθλητές μας, αλλά και να αναδείξουμε πόσο έχει εξελιχθεί ο κόσμος των αγώνων. Ευχαριστούμε θερμά το Καντόνι Vaud, τον Δήμο Mies, τους τεχνικούς συνεργάτες μας και όλους όσοι στήριξαν αυτό το όραμα και μας επέτρεψαν να φέρουμε το Racing Motorcycle Museum στη ζωή».