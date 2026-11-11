του Δημήτρη Διατσίδη

Αύξηση 30% στους διεθνείς εμπορικούς επισκέπτες, με περισσότερους από 51,000 επαγγελματίες από 168 χώρες στην EICMA 2026. Δέκα περίπτερα, 764 εκθέτες και 2.150 μάρκες από 52 χώρες, καθώς και 8,700 διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ και δημιουργοί περιεχομένου. Το MotoLive γιόρτασε 21 χρόνια παρουσίας με τον Toni Bou και οκτώ ώρες ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης, ενώ ξεχώρισαν η έκθεση Speed Legends, η MotoGP Gaming Arena και η ενότητα Y.U.M.

Με περισσότερους από 600.000 επισκέπτες και αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, ολοκληρώθηκε η EICMA 2026, καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακή άνοδο 30% στους διεθνείς επαγγελματίες επισκέπτες. Η 83η Διεθνής Έκθεση Μοτοσυκλέτας ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, τόσο σε συμμετοχές όσο και σε συνολική έκταση.

Από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου, η EICMA κατέλαβε για πρώτη φορά δέκα εκθεσιακά περίπτερα, καλύπτοντας συνολικά 300,000 τ.μ. και φιλοξενώντας παγκόσμιες πρεμιέρες, επιχειρηματικές συναντήσεις, οδηγικές εμπειρίες και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 764 εκθέτες από 52 χώρες, εκπροσωπώντας συνολικά 2,150 μάρκες. Το 74% των εκθετών προερχόταν από το εξωτερικό, ενώ το 30% των άμεσων συμμετοχών αφορούσε εταιρείες που έλαβαν μέρος για πρώτη φορά ή επέστρεψαν στην έκθεση.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της διεθνούς επαγγελματικής παρουσίας, με περισσότερους από 51,000 επαγγελματίες του κλάδου από 168 χώρες, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, 8,700 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, τεχνικοί συντάκτες, επαγγελματίες των ΜΜΕ και δημιουργοί περιεχομένου από 67 χώρες κάλυψαν τις νέες παρουσιάσεις και τις δραστηριότητες της έκθεσης.

Ο πρόεδρος της EICMA, Pietro Meda, και ο διευθύνων σύμβουλος Paolo Magri, υπογράμμισαν ότι η αύξηση των επισκεπτών και η σημαντική ενίσχυση της διεθνούς επαγγελματικής συμμετοχής αποδεικνύουν τον διπλό χαρακτήρα της διοργάνωσης: αφενός ως σημείο συνάντησης εκατοντάδων χιλιάδων φίλων των δύο τροχών και αφετέρου ως κορυφαία διεθνή επιχειρηματική πλατφόρμα για τον κλάδο.

Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία των ειδικών εκθέσεων και των νέων δράσεων που προσελκύουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παρουσία νέων και σχολικών ομάδων από όλη την Ευρώπη. Αναφέρθηκαν επίσης στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της εμπειρίας των επισκεπτών, μέσω της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, της δωρεάν στάθμευσης στην πόλη, της διεύρυνσης των διαδρόμων και της καλύτερης σήμανσης των εκθεσιακών χώρων.

SPEED LEGENDS: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 150,000 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της EICMA 2026 ήταν η συνεργασία με το MotoGP και η έκθεση «Speed Legends», αφιερωμένη στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας των Grand Prix, η οποία φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 22. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της FIM και με τη συμβολή του ICE – Italian Trade Agency, προσελκύοντας περισσότερους από 150,000 επισκέπτες.

Στον χώρο παρουσιάστηκαν ιστορικές μοτοσυκλέτες που κάλυπταν περισσότερες από επτά δεκαετίες αγώνων, συνδεδεμένες με κορυφαία ονόματα όπως οι Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez και Francesco Bagnaia.

Η συνεργασία με το MotoGP έφερε επίσης χιλιάδες επισκέπτες στην MotoGP Gaming Arena, όπου πραγματικές μοτοσυκλέτες μετατράπηκαν σε προηγμένους προσομοιωτές αγώνων. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία μιας εικονικής οδήγησης στην πίστα, ενώ οι διαγωνισμοί προσέφεραν ως έπαθλο μοναδικές εμπειρίες στα Grand Prix του Mugello και του Misano το 2027, με πρόσβαση ακόμη και στο paddock.

MOTOLIVE: 21 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης, το MotoLive γιόρτασε την 21η επέτειό του με μια εντυπωσιακή αρένα 60,000 τ.μ., αφιερωμένη στους αγώνες, το freestyle motocross, το trial και τις δοκιμασίες για adventure μοτοσυκλέτες.

Ξεχώρισαν οι εμφανίσεις του θρύλου του trial, Toni Bou, αλλά και η παρουσία γνωστών ονομάτων των αγώνων, όπως οι Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel και Rubén Xaus.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης οκτώ ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, με μοτοσυκλέτες 17 κατασκευαστών και κορυφαίους αναβάτες να συμμετέχουν στον Αγώνα Champions Charity Race. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις δυνατότητες και τις επιδόσεις των νεότερων μοντέλων.

DAKAR 2027 ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η EICMA αποτέλεσε και το σκηνικό για την πρώτη παρουσίαση της διαδρομής του Dakar Rally 2027 από την ASO (Amaury Sport Organisation). Ο διευθυντής του αγώνα, David Castera, αποκάλυψε τη διαδρομή, ενώ παρουσιάστηκαν και οι αριθμοί συμμετοχής των Ιταλών αγωνιζομένων. Στο περίπτερο 22 υπήρχε επίσης ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στην ιστορία του Dakar και γενικότερα των αγώνων rally raid, με μοτοσυκλέτες, φωτογραφίες αρχείου και ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό.

Αυξημένη ήταν και η συμμετοχή στην ενότητα Y.U.M. (Your Urban Mobility), που επικεντρώνεται στις καθημερινές μετακινήσεις. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4,000 δωρεάν δοκιμές οδήγησης σε scooter, μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράτροχα οχήματα, ηλεκτρικά και συμβατικά, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικές λύσεις αστικής μετακίνησης.

Η παρουσία των νεότερων ηλικιών ήταν έντονη σε όλη την έκθεση, από τα περίπτερα των κατασκευαστών και την Gaming Arena μέχρι τους χώρους δοκιμών και τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σημαντικό μέρος της EICMA αποτέλεσε και ο διάλογος μεταξύ της βιομηχανίας μοτοσυκλέτας και των θεσμικών φορέων. Στο πλαίσιο των επαγγελματικών ημερών πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «Motonomics» των ACEM και ANCMA, όπου παρουσιάστηκε νέα μελέτη της Oxford Economics για τη συμβολή του κλάδου στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η βιομηχανία μοτοσυκλέτας συνεισφέρει 35.1 δισ. € στο ΑΕΠ, υποστηρίζει 481,600 θέσεις εργασίας και αποφέρει φορολογικά έσοδα 20.6 δισ. €.

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τη συμβολή των δύο τροχών στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Οι μοτοσυκλέτες εκπέμπουν κατά μέσο όρο 95 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, έναντι 250 γραμμαρίων των αυτοκινήτων, δηλαδή λιγότερο από το μισό.

Τέλος, η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Giorgia Meloni, καθώς και η παρουσία κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων, επιβεβαίωσαν τον Διεθνή ρόλο της EICMA ως σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία μοτοσυκλέτας και την Ιταλική επιχειρηματικότητα.