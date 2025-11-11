Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzophotography, Instagram

Η μεγάλη Διεθνής Έκθεση EICMA του 2025 τελείωσε και οι χιλιάδες επισκέπτες είδαν και θαύμασαν από κοντά τα νέ αμοντέλα μοτοσυκλετών του 2026, αλλά ακόμη περισσότερο θαύμασαν τα μοντέλα που βρισκόταν δίπλα ή πάνω στα μοντέλα αυτά!

Οι κοπέλες που φέτος δούλεψαν στην EICMA κέρδισαν τις εντυπώσεις και μάλιστα κάποια Ιταλικά περιοδικά ρώτησαν το κοινό για το αν πήγε στην Έκθεση για τα μοντέλα ή για τα …μοντέλα! Οι περισσότεροι απάντησαν ότι πήγαν για να απολαύσουν …τα μοντέλα!

Έτσι και μεις τα απολαμβάνουμε μέσα από το φωτογραφικό φακό του συνεργάτη μας Giuseppe Piazzolla, του περιοδικού Moda & Motori Magazine.