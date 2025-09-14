του Δημήτρη Διατσίδη

Ένα σπάνιο λάθος του #93 εκμεταλλεύεται ο Ιταλός στην έδρα του, ενώ οι Alex Marquez και Di Giannantonio κερδίζουν βάθρα στο MotoGP Sprint.

Το Σάββατο ανήκει ολοκληρωτικά στον Marco Bezzecchi και την Aprilia Racing στο Red Bull Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρας του Ρίμινι, αφού ο Ιταλός κατακτά το πρώτο του χρυσό μετάλλιο εδώ και δύο χρόνια με μια υποδειγματική εμφάνιση στην έδρα του. Ο Bezzecchi και ο πρωτοπόρος της μάχης για τον Τίτλο του MotoGP Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) αναμετρήθηκαν στο Tissot Sprint, αλλά ένα σπάνιο λάθος οδήγησε τον #93 να πέσει, ενώ οι Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) συμπλήρωσαν το βάθρο στο Misano.

ΚΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ BEZ ΚΑΙ MM93

Η εκκίνηση προς την πρώτη στροφή ήταν μια έντονα ανταγωνιστική μάχη για την πρωτοπορία και ο Bezzecchi πέρασε εξωτερικά μέσα από τη στροφή 1 και προς τη στροφή 2, ενώ ο Marc Marquez έγινε επιθετικός για να περάσει τον Alex Marquez και να πάρει νωρίς τη 2η θέση. Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) έχασε μια θέση και βρέθηκε 4ος στο τέλος του 1ου γύρου, ενώ ο Bezzecchi κράτησε τον Marc Marquez πίσω του στην 1η στροφή.

Στον 2ο γύρο, ο Bezzecchi και ο Alex Marquez πετύχαιναν διαδοχικά τον καλύτερο χρόνο του Sprint, πράγμα που σήμαινε ότι ο Quartararo βρισκόταν 0,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον πίσω τροχό του Alex Marquez. Ο 3ος γύρος ήταν πολύ καλός για τον πρωτοπόρο, με 1:30.970, αυξάνοντας το προβάδισμά του στα 0.4 s έναντι των Marc Marquez και Alex Marquez.

QUARTARARO ΚΑΙ MARC MARQUEZ ΠΕΦΤΟΥΝ

Το Sprint του Quartararo τελείωσε πρόωρα στον 5ο γύρο, όταν στη στροφή 2 ο Γάλλος έπεσε από την 4η θέση, προωθώντας το δίδυμο της Pertamina Enduro VR46 στις θέσεις 4 και 5 – με τον Fabio Di Giannantonio να προηγείται του Franco Morbidelli.

Το προβάδισμα του Bezzecchi εξαφανίστηκε στον 5ο γύρο και στον 6ο, ο #93 εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος του Bezzecchi στη στροφή 4 που άνοιξε την τροχιά του.

Λίγο αργότερα μια πιθανή μάχη μεταξύ των δύο τελείωσε δραματικά. Στη στροφή 15, ο Marc Marquez έπεσε ενώ ήταν 1ος. Το πρώτο μεγάλο λάθος του Σαββάτου για αυτή τη σεζόν και παρότι προσπάθησε να κρατήσει την Ducati με τον αγκώνα του και να την σηκώσει, ήταν ήδη μεγάλη η κλίση της και αυτό ήταν το τέλος του Sprint για εκείνον.

Ο BEZ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ SPRINT

Τώρα, ήταν Bezzecchi εναντίον Alex Marquez για το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή του 9ου γύρου , ο Bezzecchi προηγούνταν με 0.5 s και στην κούρσα για το χάλκινο, ο Di Giannantonio ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον συναθλητή του Morbidelli.

Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Bezzecchi είχε επεκτείνει το προβάδισμά του σε λίγο κάτω από 1 δευτερόλεπτο και φαινόταν πως ο ήρωας της έδρας είχε το παιχνίδι στα χέρια του. Ο Di Giannantonio δεν είχε την 3η θέση εξασφαλισμένη, επειδή ο Morbidelli άρχισε να πλησιάζει, κάνοντας τον καλύτερο γύρο του Sprint στον 11ο γύρο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ!

Ο Bezzecchi ξεκίνησε τον τελευταίο γύρο με προβάδισμα 0.8 δευτ. και ο Ιταλός κράτησε την ψυχραιμία του ώστε να φέρει την RS‑GP στη γραμμή τερματισμού, επιβεβαιώνοντας την pole position με νίκη στο Sprint, ενώ οι Alex Marquez και Di Giannantonio πέρασαν τη γραμμή σε 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Ο πανηγυρισμός του Bez με την γάμπα που φοράει μια μπότα, έγινε για την ταινία: “Tre uomini e una gamba” που προβάλλεται στην Ιταλία.

ΒΑΘΜΟΙ SPRINT

Ο Morbidelli δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει τον συναθλητή του στα τελευταία στάδια, οπότε ήρθε 4ος το Σάββατο. Την 5η θέση πήρε ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) καθώς αυτός και ο rookie Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) τερμάτισαν με μόλις δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά, ενώ οι Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) συγκέντρωσαν τους τελευταίους βαθμούς του Σαββάτου.

ΤΟ GRAND PRIX ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Μετά την πτώση του Marc Marquez και την απογοητευτική 13η θέση του Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ήταν ένα σπάνιο Σάββατο που η εργοστασιακή ομάδα Ducati θα ήθελε να ξεχαστεί. Από την άλλη, η Aprilia θα είναι στις κορυφαίες στιγμές της. Μπορούν να διπλασιάσουν με νίκη την Κυριακή; Η μάχη για τα μετάλλια στο Grand Prix προμηνύεται εκπληκτική, οπότε φρόντιστε να συντονιστείτε.



Τα πλήρη αποτελέσματα του Sprint στον παρακάτω πίνακα:

MotoGP_Sprint-5