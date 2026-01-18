του Δημήτρη Διατσίδη

To Dakar Rally του 2026 έγραψε ιστορία, με τη μικρότερη διαφορά πρώτου-δεύτερου, στα μόλις 2” δευτερόλεπτα, μετά από 14 χρονομετρήσεις, με τον Benavides να κερδίζει τον Θρύλο Ricky Brabec και έγραψε ιστορία και για τον Έλληνα Βασίλη Μπούδρο που πήρε το 4ο του μετάλλιο τερματισμού, στην καλύτερή του θέση μέχρι τώρα, την 50η! Η μάχη έγινε στην 13η Ειδική των 105 χλμ., ενώ μετά υπήρχε μια απλή διαδρομή 33 χλμ/ μέχρι τον τερματισμό στην Yanbu, όπου ξεκίνησε ο Αγώνας στις 3 Ιανουαρίου.

Η μεγάλη ανατροπή

Στο πλαίσιο του Dakar 2026, οι ημέρες όπου ο Daniel Sanders έμοιαζε να αγωνίζεται σε δική του κατηγορία, με μοναδικό πιθανό αντίπαλο τον Tosha Schareina, μοιάζουν πλέον πολύ μακρινές. Η ισορροπία δυνάμεων άλλαξε όταν ο Ισπανός τιμωρήθηκε με ποινή 10′ λεπτών επειδή αγνόησε σημαίες κατά την έξοδό του από το bivouac-refuge (Ειδική 5), όμως η Monster Energy Honda HRC βρήκε αμέσως έναν απόλυτα αξιόπιστο ηγέτη στο πρόσωπο του Ricky Brabec, ο οποίος έδειχνε περισσότερο από ικανός να κοντράρει τον Αυστραλό. Το μεταξύ τους ντέρμπι φαινόταν να εξελίσσεται σε κλασικό, μέχρι τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής τραυμάτισε σοβαρά τον ώμο του στον δρόμο προς την Bisha, βάζοντας τέλος στις ελπίδες του για διαδοχικούς Τίτλους, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει.

Η Red Bull KTM Factory Racing δεν τα παράτησε. Ένα νέο «χαρτί» βγήκε μπροστά, με έναν σταθερό Luciano Benavides να παίρνει για πρώτη φορά την πρωτοπορία στη Γενική, κατακτώντας την τρίτη του νίκη σε Ειδική μέσα στη χρονιά (Ειδική 8, νίκη από την πρώτη θέση εκκίνησης). Ο «Chucky» Sanders παρέμενε όμως πολύ κοντά, μόλις 10” δευτερόλεπτα πίσω.

Μετά την πτώση του Sanders, όλο το βάρος της KTM έπεσε στους ώμους του Αργεντινού, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Brabec, δις νικητή του Dakar (2020, 2024) και εμφανώς σε κορυφαία φόρμα. Πέρα από την ακρίβεια στην οδήγησή του, ο Αμερικανός επιχείρησε ένα ρίσκο – ίσως ακόμη και μια κίνηση ιδιοφυΐας – «κρατώντας» ρυθμό στο τέλος της Ειδικής 11. Έτσι άφησε τον Benavides επικεφαλής της γενικής με μόλις 23” δευτερόλεπτα, αλλά στη χειρότερη δυνατή θέση για την Ειδική 12: μια μαθηματική παγίδα και ταυτόχρονα ένα ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για έναν πρωτοπόρο που έδειχνε εκείνο το βράδυ σκιά του εαυτού του.

Το σενάριο που είχε γράψει ο Brabec έμοιαζε να εκτελείται τέλεια. Ο αναβάτης της Honda ξεκίνησε την τελευταία Ειδική (που συνήθως θεωρείται τυπική διαδικασία) με 3’20’’ πλεονέκτημα. Όλα έδειχναν τελειωμένα… μέχρι το χιλιόμετρο 98,4! Ανοίγοντας τον δρόμο και με μόλις 7 χιλιόμετρα «παρέλασης» να απομένουν, ένα λάθος πλοήγησης τον έστειλε λίγο πιο αριστερά, αναγκάζοντάς τον να κάνει έναν κύκλο περίπου 3 χιλιομέτρων για να επιστρέψει στη σωστή πορεία. Την ίδια στιγμή, ο 30χρονος Luciano Benavides τερμάτιζε και έβλεπε τον Ricky Brabec να χάνει τον αγώνα για μόλις 2 δευτερόλεπτα – τη μικρότερη διαφορά στην ιστορία του Dakar. Απόλυτη τρέλα! Ένα φινάλε ακόμη πιο οριακό και από εκείνο του αδελφού του Kevin το 2023, όταν είχε κερδίσει με 43 δευτερόλεπτα τον Toby Price.

Η 21η νίκη της KTM στο Dakar Rally σηματοδότησε την άνοδο ενός «πορτοκαλί κύματος» και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και η κατηγορία Rally2 πρόσφερε μια εξίσου δραματική ανατροπή εις βάρος της Honda. Ο Preston Campbell, γιος του πρώην αναβάτη Johnny Campbell (και μέντορα του Brabec), βρισκόταν στην κορυφή μέχρι το τέλος της Ειδικής 11, όμως η αργή αλλά σταθερή αντεπίθεση του Σλοβένου Toni Mulec απέδωσε τελικά καρπούς. Ο αναβάτης της δορυφορικής ομάδας BAS World KTM, στην τέταρτη συμμετοχή του στο Dakar, δεν κοίταξε πίσω και τερμάτισε με διαφορά 4’37’’ από τον ηττημένο αντίπαλό του. Ο 26χρονος Αμερικανός, δέκατος στη γενική, αρκέστηκε τελικά στον Τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου (rookie).

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος, ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ έμεινε στην πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας, με 4η θέση στην Ειδική και τη διαφορά του απλά να μειώνεται στα 14′ λεπτά από τον Josep Pedro με Husqvarna που κέρδισε την τελευταία Ειδική.

Ο 41 χρόνων Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια εκπληκτική ημέρα στη διαδρομή που αρχικά είχε απαιτητική πλοήγηση και στο τέλος τέρμα γκάζι. Πήγε φοβερά με τον “Αρίωνα”, όπως λέει την ΚΤΜ του και πήρε την 33η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων, την καλύτερή του φέτος και την 6η θέση της Original by Motul, επίσης την καλύτερή του φετινή. Εδραιώθηκε πήρε τελικά την 11η θέση στη Γενική Κατάταξη της πιο δύσκολης κατηγορίας, εκεί που οι οδηγοί χωρίς καμία βοήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος, ετοιμάζουν, επισκευάζουν και οδηγούν τη μοτοσυκλέτα τους.

Στη Γενική Κατάταξη όλων των μοτοσυκλετών είναι στην 50η θέση, που είναι ο καλύτερός του τερματισμός στην 4η συμμετοχή του στο Dakar Rally!, που συνοδεύτηκε με ένα 4ο τερματισμό!

Συγχαρητήρια Βασίλη!

Αποτελέσματα 13ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 13ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική Κατάταξη μετά το τέλος του Dakar Rally 2026:

Γενική Κατάταξη Original by Motul μετά το τέλος του Dakar Rally 2026: