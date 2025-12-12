Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 επιστρέφει την 1η Απριλίου στο Metropolitan Expo και αποκαλύπτει πρώτη τις πέντε κορυφαίες τάσεις που θα διαμορφώσουν την αγορά των δύο τροχών το 2026, με πλήθος από πανελλαδικές πρεμιέρες και αποκλειστικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις-παρουσιάσεις μοντέλων των εταιρειών, το 2026 διαμορφώνεται σε μια από τις πιο καθοριστικές χρονιές για τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, σε επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και αναβάθμισης εμπειρίας του αναβάτη..

1. Adventure Segment: H κατηγορία που κυριαρχεί το 2026

Τα adventure / touring μοντέλα έχουν εκρηκτική ανάπτυξη και το 2026 φέρνει: εντελώς νέα μεσαία και μεγάλα κυβικά συστήματα ημι-ενεργητικών αναρτήσεων, προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα (cornering ABS, traction algorithms, riding modes) και εργονομικά συστήματα για μεγάλα ταξίδια.

2. Ηλεκτροκίνηση νέας γενιάς

Η ηλεκτροκίνηση συμμετέχει ενεργά στην βιώσιμη αστική κινητικότητα με νέα ηλεκτρικά μοντέλα που ξεχωρίζουν για: μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένη ροπή και μεγάλη γκάμα επιλογών.

Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν ηλεκτρικά scooters και μοτοσυκλέτες νέας κατηγορίας, που απευθύνονται τόσο σε καθημερινή μετακίνηση όσο και σε sport χρήση.

3. Connected Technology & Smart Safety Systems

Το 2026 σηματοδοτεί την είσοδο της μοτοσυκλέτας στη νέα εποχή του “connected riding”. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τεχνολογίες όπως: ενσωματωμένα navigation & infotainment, συστήματα, εφαρμογές που συνδέουν τη μοτοσυκλέτα με το smartphone, συστήματα SOS / crash detection και predictive safety modes.

Η ασφάλεια και η τεχνολογία πλέον πηγαίνουν μαζί.

4. Lightweight Performance & New Urban Mobility

Η αστική κινητικότητα αλλάζει και οι εταιρείες επενδύουν σε: μικρά αλλά πανίσχυρα μοντέλα για νέους αναβάτες, sport-inspired 125–300cc πλατφόρμες, εξελιγμένα commuter models και πιο οικονομικές και ευέλικτες επιλογές για καθημερινή χρήση.

Αποκλειστικές Πρεμιέρες στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλα τα νέα μοντέλα του 2026 για πρώτη φορά από κοντά, να ενημερωθούν από ειδικούς και φυσικά, να δοκιμάσουν επιλεγμένα μοντέλα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Test Rides.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΕ κ. Ιωάννης Σώκιαλης: «Η μοτοσυκλέτα δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης, είναι ένας ολόκληρος κόσμος τεχνολογίας, ελευθερίας και εξέλιξης. Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 αποτυπώνει ακριβώς αυτό: το σημείο όπου η καινοτομία συναντά την πραγματική εμπειρία του αναβάτη. Οι εταιρείες θα παρουσιάσουν μοντέλα και τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα με ασφάλεια, απόδοση και λειτουργικότητα. Ως ΣΕΜΕ, στηρίζουμε ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα την εμπειρία και την ασφάλεια του αναβάτη.»

Παράλληλα, Ο κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους, ένας εκ των διοργανωτών της έκθεσης μας λέει χαρακτηριστικά: «Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 θα είναι η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της νέας εποχής των δύο τροχών. Οι επισκέπτες θα δουν τεχνολογίες και μοντέλα που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί στη χώρα μας. Το 2026 είναι η χρονιά όπου η μοτοσυκλέτα περνά σε ένα εντελώς νέο επίπεδο».

Πληροφορίες Έκθεσης

Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 – Metropolitan Expο

Ημερομηνίες: 1 – 5 Απριλίου 2026

Υπό την Αιγίδα: ΣΕΜΕ