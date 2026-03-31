Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Από την Τετάρτη 1 Απριλίου έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 η σημαντικότερη έκθεση μοτοσυκλέτας στη χώρα μας, η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, επιστρέφει δυναμικά στο Metropolitan Expo.

Για πέντε ημέρες, η καρδιά της μοτοσυκλετιστικής κοινότητας θα χτυπά στην Αθήνα, σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει όλες τις σύγχρονες τάσεις, τις νέες αφίξεις της αγοράς και το μέλλον της μετακίνησης πάνω σε δύο τροχούς.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά νέα μοντέλα καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή της μοτοσυκλετιστικής εμπειρίας: από τη μετακίνηση και την τεχνολογία έως τον εξοπλισμό, την ασφάλεια, τα αξεσουάρ, τα λιπαντικά, τα ελαστικά, τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και οι σύντομες οδικές δοκιμές (test rides) που προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να περάσουν από τη θέαση στην πραγματική εμπειρία οδήγησης.

Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται τις μέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν επιλεγμένα μοντέλα και να έρθουν σε πιο άμεση επαφή με την αίσθηση, την τεχνολογία και τον χαρακτήρα της σύγχρονης μοτοσυκλέτας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαγωνισμοί της φετινής διοργάνωσης, μέσα από τους οποίους οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πλούσια δώρα που συνδέονται άμεσα με τον διαδραστικό χαρακτήρα της Έκθεσης προσθέτοντας συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη εμπορική διοργάνωση, αποτελεί σημείο συνάντησης για ολόκληρο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, έναν θεσμό με ξεχωριστή βαρύτητα για τον κλάδο, που ενώνει επιχειρηματικότητα, καινοτομία, πάθος, τεχνογνωσία και κουλτούρα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδας (ΣΕΜΕ), επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας ως της κορυφαίας πλατφόρμας προβολής του κλάδου στην Ελλάδα.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 θα είναι ανοιχτή:

Τετάρτη 1/4 έως την Παρασκευή 3/4 – 14:00 – 21:00

Σαββατοκύριακο 4-5/4 – 10:00 – 21:00.

Πληροφορίες Έκθεσης

Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Ημερομηνίες: 1 – 5 Απριλίου 2026

Τόπος Διεξαγωγής: Metropolitan Expo

Περισσότερες πληροφορίες: www.moto-expo.gr