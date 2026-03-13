Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε παρατηρηθεί έλλειψη στις πινακίδες κυκλοφορίας μοτοσυκλετών με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η έκδοση αδειών κυκλοφορίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να υπάρχουν οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων μοτοσυκλετών.

Τότε, ήδη με μεγάλη καθυστέρηση, το Υπουργείο είχε προχωρήσει σε διαδικασία εξπρές με απευθείας ανάθεση για 12.000 πινακίδες κυκλοφορίας μοτοσυκλετών, μια κίνηση που έλυσε προσωρινά το πρόβλημα.

Δυστυχώς, από την παρακάτω επιστολή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ), προκύπτει ότι ο διαγωνισμός που ακολούθησε, για την προμήθεια της επόμενης παρτίδας, μπλόκαρε μετά από ένσταση ενός από τους συμμετέχοντες.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να φθάσουμε στο σημείο όπου η καθολική διακοπή έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας μοτοσυκλετών, λόγω έλλειψης πινακίδων ή τσίγκου (όπως τον λένε στην αγορά), να είναι δεδομένη χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση για ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών!

Δυστυχώς η λύση με τις προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας τυπωμένες σε χαρτί, που είχαμε δει στο παρελθόν, δεν είναι αποδεκτή λόγω ελλείψεις σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Ακολουθεί η ενημερωτική επιστολή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) με προτάσεις για την οριστική λύση του προβλήματος της έλλειψης σε πινακίδες κυκλοφορίας.

Επικείμενη αναστολή ταξινομήσεων δικύκλων λόγω εξάντλησης αποθεμάτων πινακίδων κυκλοφορίας – Προτάσεις για την οριστική θεσμική επίλυση του ζητήματος

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, τα δίκτυα συνεργατών και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για τη διαφαινόμενη παύση των

ταξινομήσεων νέων δικύκλων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της πλήρους εξάντλησης του αποθέματος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, μια δυσλειτουργία η οποία καθιστά πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης οχημάτων.

Το υφιστάμενο πρόβλημα εδράζεται σε διοικητικές αστοχίες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας νέων πινακίδων, η οποία προσβλήθηκε νομικά, επιφέροντας εκ των πραγμάτων

σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή της.

Οι απευθείας αναθέσεις που προέκυψαν προσπάθησαν να καλύψουν το κενό χωρίς όμως να προσφέρεται οριστική λύση.

Επιπροσθέτως, δεν κατέστη εφικτή ούτε η προσπάθεια της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μεταφορών για σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την απευθείας διαπραγμάτευση, καθώς όπως ενημερωθήκαμε, μισό μήνα μετά την κατάθεση του αιτήματος, απορρίφθηκε.

Βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, δημιουργείται ένα επιχειρησιακό κενό (στις πινακίδες κυκλοφορίας) τουλάχιστον είκοσι (20) έως τριάντα (30) ημερών, κατά το οποίο η αγορά θα στερείται πλήρως του απαραίτητου υλικού.

Προτάσεις του ΣΕΜΕ για την προσωρινή γεφύρωση του κενού, όπως η χρήση πινακίδων χωρίς ανακλαστική μεμβράνη, δεν προκρίθηκαν ελλείψει σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Παράλληλα, μια ακόμη λύση που έχει προταθεί είναι εκείνη των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, η οποία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη κανονιστική μορφή, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμη.

Για την αποτροπή της τεχνητής διακοπής της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία επιφέρει σημαντικές απώλειες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα δημόσια έσοδα, και με στόχο την αποφυγή αντίστοιχων συστημικών κρίσεων στο μέλλον, ο ΣΕΜΕ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

• Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού του νέου Διαγωνισμού: Οι προδιαγραφές της νέας προκήρυξης οφείλουν να προβλέπουν τον διπλασιασμό των σχετικών κονδυλίων και ποσοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια υλικού σε βάθος χρόνου, απορροφώντας πιθανές νομικές ή γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

• Αποκέντρωση Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων: Εναλλακτικά, προτείνεται η δομική αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, εκχωρείται η αρμοδιότητα στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών να διατηρούν και να διαχειρίζονται αυτόνομο απόθεμα πινακίδων, το οποίο θα υπολογίζεται δυναμικά βάσει των τοπικών αναγκών και των αναμενόμενων ταξινομήσεων ανά περιφέρεια.

• Άμεση Θεσμοθέτηση Προσωρινών Αδειών: Καθώς βαίνουμε σε ένα ακόμα αδιέξοδο, προτείνουμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου έκδοσης «Προσωρινών Αδειών», προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτόματα ως μηχανισμός ασφαλείας, πριν την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων. Προσβλέπουμε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπουργείων και στη θετική έκβαση των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διατάραξη της αγοράς και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου.

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ)